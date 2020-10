Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su Gara 2 e Gara 3 delle NBA Finals tra LA Lakers-Miami Heat il 2 e 4 ottobre 2020

Continuano le Finals di Basket NBA con LA Lakers-Miami Heat. In gara 1 dominio di Lebron James, Antonhy Davis e compagni, aiutati dagli infortuni pesanti di Miami.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Free Pick Gara 2 NBA Finals

🏀LA Lakers-Miami Heat: LAKERS -8.5 @1.80 (stake 0.5)

Anthony Davis e LeBron James hanno combinato per 59 punti, 22 rimbalzi e 14 assists nel dominante successo dei Lakers in gara 1, aiutati anche dagli infortuni di Bam Adebayo e Goran Dragic, ma anche di un Jimmy Butler non al 100% fisicamente. La situazione si fa difficile per Miami che per gara 2 passa da +5.5 a +9.5, sempre sfavorita (ma Miami underdog in questi playoff è ormai un classico). I Lakers sono 7-2-1 ATS nelle ultime partite e potranno vincere in doppia cifra anche oggi visti i problemi degli Heat.

Free Pick Gara 3 NBA Finals

Analisi e pronostici non ancora disponibili...

Segui il nuovo canale Telegram di BETTING MANIAC con le giocate extra di Guru ogni giorno sugli sport americani oltre al calcio.