Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su Gara 4 delle NBA Finals tra LA Lakers-Miami Heat del 6 ottobre 2020

I Miami Heat non ci stanno e in gara 3 hanno battuto un colpo vincente con una grande prestazione di Butler, e nonostante le assenze di Adebayo e Dragic. In gara 4 delle Finale NBA come risponderanno i Lakers?

Free Pick Gara 4 NBA Finals

🏀LA Lakers-Miami Heat: OVER 216.5 @1.78 (stake 1)

Finora nella serie siamo sempre andati in cassa con Over, ci proviamo anche oggi. Nella serie si sono registrati 223.66 punti totali di media. In gara 3 un totale di 219 punti anche se è stata una serata davvero no per Anthony Davis, autentico mattatore delle prime 2 partite, e nonostante le assenze di Adebayo e Dragic sul fronte Miami, due giocatori in dubbio anche oggi, ma gli Heat hanno trovato la super tripla doppia di Jimmy Butler. Miami è O/U 9-3 nelle uscite dopo una vittoria.

