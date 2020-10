Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su Gara 6 delle NBA Finals tra LA Lakers-Miami Heat del 11 ottobre 2020

I Miami Heat di Jimmy Butler non mollano e forzano gara 6 delle Finale NBA contro i LA Lakers. Vediamo le analisi e le free pick sulla partita di domenica notte, 2° match point per l'anello a James e compagni.

Free Pick Gara 6 NBA Finals

🏀LA Lakers-Miami Heat: UNDER 216.5 @1.75 (stake 1)

Gli Heat hanno forzato gara 6 grazie ad un altra grande prova in tripla doppia di Jimmy Butler che in 4 partite senza Goran Dragic in campo ha segnato 30.5 punti di media, con 18.3 tiri dal campo e 11.3 liberi. I Lakers ovviamente si affidano a Lebron James (40 punti in gara 5, ma criticato, a mio parere ingiustamente, per la gestione dell'ultimo possesso scaricato su Danny Green che ha sparacchiato male, e sta tirando sotto al 26% da oltre l'arco, sua specialità che non sta funzionando in queste Finals. Anthony Davis ha aggiunto 28 punti ma per oggi non è al 100% (anche se dovrebbe giocare). Entrambe le difese stanno contenendo bene, anche se in gara 5 è stato Over con 219 punti totali. In questa serie stiamo assistendo a 217.6 punti di media, oggi me ne aspetto meno considerando che LeBron James e Anthony Davis, i giocatori di riferimento di LA, hanno giocato entrambi intorno ai 42 minuti l'altra sera, e come detto AD non è nemmeno al meglio. Miami ha ritrovato Bam Adebayo ma dovrebbe rimanere ancora senza Goran Dragic. E non parliamo del minutaggio di Butler, fuori una manciata di secondi in gara 5 e da gara 2 è stato in panchina in tutto 12 minuti! Andiamo con Under e lo giochiamo su PlanetWin365 che non considera eventuali overtime. Miami e LAL sono Under 7-3 negli ultimi precedenti e i Lakers sono Under 8-2 negli ultimi NBA Championship games, statistica dove anche Miami è Under 5-2, oltre al Under 10-3 contro squadre con record vincente.

