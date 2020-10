Scommesse Basket NBA: i Lakers vincono l'anello. Lebron James mvp delle Finals 2020. Gialloviola favoriti dalle quote antepost anche nel 2021

Nella notte è arrivato il 17° titolo vinto nella storia dalla franchigia dei Lakers che hanno avuto la meglio degli Heat a gara 6, in questa strana stagione NBA 2020 chiusa nella bolla di Orlando. Lebron James a quasi 36 anni vince il suo 4° anello ed è mvp delle Finals.

I Lakers sono campioni NBA e i bookmakers li favoriscono anche per il prossimo anno

I Los Angeles Lakers vincono gara 6 delle NBA Finals 2020 contro i Miami Heat e si laureano campioni per la 17° volta nella loro storia. Lebron James ha chiuso con una tripla doppia da 28 punti, 14 rimbalzi e 10 assist e si è preso anche il titolo di mvp delle Finals. E' stata comunque una grande stagione anche per Miami, con la stella di Butler, giocatori in crescita, un ottimo coach e un organizzazione che ha permesso alla franchigia della Florida di giocare una stagione assolutamente sopra le aspettative.

Nelle prime quote antepost per il prossimo anno, stagione 2020-21, i Miami Heat sono però molto snobbati a differenza dei Lakers favoriti nella difesa del titolo. Sarà l'altra squadra di LA, quella dei Clippers, a contendere ai gialloviola l'anello, dopo un 2020 deludente per Leonard e compagni. Sul podio anche i Milwaukee Bucks di Antetokounmpo e i Golden State Warriors chiamati a ricrescere dopo un anno da incubo, anche per via degli infortuni, stessa cosa per i Brooklyn Nets che aprono la serie di squadre in doppia cifra e che sperano di contare sui grandi colpi dello scorso anno: Irving e Durant. I Boston Celtics non convincono del tutto, come i Toronto Raptors e i Denver Nuggets che hanno fatto molto bene ma si sono arresi in semifinale contro i Lakers. Molto indietro anche gli Houston Rockets di Harden, e i Philadelphia 76ers che ripartono da coach Doc Rivers.

Los Angeles Lakers @4.75

LA Clippers @5.25

Milwaukee Bucks @7.50

Golden State Warriors @8.50

Brooklyn Nets @11

Boston Celtics @13

Miami Heat @14

Toronto Raptors @18

Denver Nuggets @21

Houston Rockets @23

Philadelphia 76ers @31

Portland Trail Blazers @36

Utah Jazz @41

New Orleans Pelicans @51

Oklahoma City Thunder @67

Phoenix Suns @67

Atlanta Hawks @101

Chicago Bulls @101

Indiana Pacers @101

Memphis Grizzlies @101

Washington Wizards @151

Minnesota Timberwolves @201

Orlando Magic @201

San Antonio Spurs @251

Charlotte Hornets @301

Detroit Pistons @351

New York Knicks @351

