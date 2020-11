Scommesse NBA: le date ufficiali della prossima stagione. Si torna in campo il 22 dicembre ma prima c'è il Draft con Edwards favorito 1° scelta. Vediamo tutte le quote antepost

Con ancora negli occhi la vittoria dei Lakers nella bolla di Orlando, siamo già pronti per la prossima stagione che prenderà il via il 22 dicembre.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA.

Basket NBA - Si torna in campo dal 22 dicembre

E' già tempo di Basket NBA. Con l’approvazione all’unanimità del Collective Bargaining Agreement, effettuata dal Board of Governors della NBA, la lega professionistica americana ha ufficialmente le sue date fondamentali per quel che riguarda la fase che anticipa l’inizio della nuova stagione. L’accordo è stato rivisto da NBA e NBPA per modificarlo in funzione della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze.

Com’è noto da tempo, tra una settimana, mercoledì 18 novembre, ci sarà il Draft. I tre uomini che si giocano la prima scelta sono Anthony Edwards, LaMelo Ball e James Wiseman. Ci saranno anche Nico Mannion e l’ex Pesaro Paul Eboua. Ne abbiamo già parlato in un articolo di un articolo dello scorso marzo. Andiamo ad aggiornare le quote dagli States che favoriscono sempre Anthony Edwards.

QUOTE 1° SCELTA DRAFT

Anthony Edwards @1.50

LaMelo Ball @2.50

James Wiseman @7.25

Deni Avdija @41

Obi Toppin @51

Onyeka Okongwu @51

Killian Hayes @67

Isaac Okoro @101

RJ Hampton @101

Tyrese Haliburton @101

Cole Anthony @101

Tyrese Maxey @101

Devin Vassell @126

Devon Dotson @126

Jaden McDaniels @126

Josh Green @151

Nico Mannion @151

Vernon Carey @151

Ashton Hagans @201

Cassius Stanley @201

Precious Achiuwa @201

Theo Maledon @201

Isaiah Stewart @251

Udoka Azubuike @251

Successivamente, venerdì 20 cominceranno le negoziazioni per la free agency, anche se va detto che le voci si rincorrono ben prima di questo limite temporale. Due giorni dopo, e dunque domenica 22, cominceranno le firme per quel che riguarda i giocatori attualmente senza franchigia. Uno degli uomini più chiacchierati in questo senso è Danilo Gallinari, per il quale sono sorte recentemente tante ipotesi, non ultima quella dei Boston Celtics.

Infine, il 22 dicembre, partirà ufficialmente la stagione. Un’annata, questa, che sarà caratterizzata da 72 partite, e non 82 come al solito, con l’obiettivo di farla finire prima che inizino le Olimpiadi. Sarà la quarta volta di una stagione più corta rispetto alle partite programmate normalmente nella storia della NBA.

Vediamo anche le altre quote antepost principali dagli Stati Uniti, iniziando ovviamente dall'anello con i Lakers favoriti per il repeat, con la rinnovata sfida nel derby di LA con i Clippers al 2° posto. Attenzione anche al ritorno dei Golden State Warriors mentre Houston sembra una polveriera in questo momento.

QUOTE ANTEPOST VITTORIA FINALE

Los Angeles Lakers @4.50

Los Angeles Clippers @6

Milwaukee Bucks @7

Golden State Warriors @8.50

Brooklyn Nets @9

Boston Celtics @14

Miami Heat @16

Toronto Raptors @21

Denver Nuggets @25

Dallas Mavericks @26

Philadelphia 76ers @26

Houston Rockets @28

Utah Jazz @36

Portland Trail Blazers @51

New Orleans Pelicans @61

Phoenix Suns @101

Oklahoma City Thunder @101

Indiana Pacers @101

San Antonio Spurs @101

Atlanta Hawks @125

Memphis Grizzlies @125

Orlando Magic @125

Minnesota Timberwolves @150

Sacramento Kings @150

Chicago Bulls @200

Detroit Pistons @200

Washington Wizards @200

Charlotte Hornets @250

Cleveland Cavaliers @300

New York Knicks @300

Sono sempre i Milwaukee Bucks a dominare a Est e a prendersi la linea di vittoria totali in regular season più alta. I book pensano a 50 vittorie su 72 partite. Le linee più basse sono su 3 squadre da cui si attende una stagione difficile e amara di vittorie e guarda caso sono tutte a Est anche qui: New York Knicks, Charlotte Hornets e Cleveland Cavaliers.

LINEA O/U VITTORIE REGULAR SEASON

Atlanta Hawks 31.5

Boston Celtics 46.5

Brooklyn Nets 43.5

Charlotte Hornets 22.5

Chicago Bulls 29.5

Cleveland Cavaliers 22.5

Dallas Mavericks 42.5

Denver Nuggets 43.5

Detroit Pistons 24.5

Golden State Warriors 43.5

Houston Rockets 41.5

Indiana Pacers 39.5

Los Angeles Clippers 45.5

Los Angeles Lakers 46.5

Memphis Grizzlies 31.5

Miami Heat 44.5

Milwaukee Bucks 49.5

Minnesota Timberwolves 27.5

New Orleans Pelicans 36.5

New York Knicks 22.5

Oklahoma City Thunder 32.5

Orlando Magic 32.5

Philadelphia 76ers 43.5

Phoenix Suns 34.5

Portland Trail Blazers 37.5

Sacramento Kings 28.5

San Antonio Spurs 28.5

Toronto Raptors 43.5

Utah Jazz 40.5

Washington Wizards 30.5

Per il titolo di MVP è una sfida a due tra Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic, tallonati dalla coppia d'oro di LA: LeBron James ed Anthony Davis. Anche qui vi invito a considerare i grandi ritorni di Stephen Curry, Kyrie Irving e Kevin Durant, con anche Kawhi Leonard che è un nome sempre da fare. Più indietro spunta anche Jimmy Butler che ha sorpreso tutti sfiorando il titolo con i Miami Heat.

QUOTE ANTEPOST MVP 2020-21

Giannis Antetokounmpo @7

Luka Doncic @7

Anthony Davis @8

LeBron James @8

Stephen Curry @11

Kawhi Leonard @13

Kevin Durant @17

Jimmy Butler @21

James Harden @21

Nikola Jokic @21

Damian Lillard @21

Jayson Tatum @21

Joel Embiid @41

Kyrie Irving @41