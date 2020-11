Scommesse NBA: Anthony Edwards prima scelta al Draft ma è LaMelo Ball il favorito al titolo di Rookie of the Year secondo le quote

Il Draft ci ha mandato in cassa con la prima scelta Anthony Edwards a Minnesota, oltre al consiglio su James Wiseman alla 2°. Previsioni rispettate, ma i book ora favoriscono LaMelo Ball (3a scelta a Charlotte) come favorito al titolo di Rookie of the Year 2021.

LaMelo Ball solo 3a scelta, ma I book lo favoriscono come Rookie of the Year 2021

La stagione NBA 2021 inizia il 22 dicembre ma ci stiamo già scaldando ed entrando nel clima della pallacanestro a stelle e strisce. Al momento impazza il mercato, con alcuni colpi importanti dei Lakers, ma anche il nostro Danilo Gallinari che ha firmato con Atlanta. C'è stato anche il Draft 2020, primo appuntamento della nuova stagione. Noi siamo andati in cassa molto bene nel servizio PREMIUM su TELEGRAM, con le previsioni che alla fine sono state rispettate.

Sembrava un testa a testa per analisti e bookmakers quello tra Anthony Edwards e LaMelo Ball, alla pari in quota @1.85 per la prima scelta, ma alla fine Minnesota ha scelto Anthony Edwards che giocherà con Karl-Anthony Towns e D'Angelo Russell, e per la tipologia di giocatore che è, molto atletico, potrebbe trovare subito un buon minutaggio.

Alla scelta 2 i Golden State Warriors hanno puntato su James Wiseman (nella baia arriva anche il nostro Nico Mannion scelto a metà del 2° giro). Golden State ha perso nuovamente Klay Thompson per infortunio, ma ha scelto un lungo che potrebbe anche in questo caso trovare spazio visto che nel roster di Golden State i centimetri mancano sotto canestro.

Alla 3 alla fine è andato il discusso LaMelo Ball, fratello di Lonzo, finito ai Charlotte Hornets, squadra ancora in ricostruzione e alla ricerca di identità ma che ha piazzato anche uno dei grandi colpi di mercato: Gordon Hayward. Per gli analisti LaMelo sarà da subito importante nel roster di Charlotte, e sembra anche il più pronto visto che non arriva dal college ma si è già fatto le ossa nel campionato australiano con gli Illawara Hawks.

Occhio anche ad Obi Toppin scelto dai New York Knicks. La piazza della Grande Mela non è facile (chiedete a RJ Barrett), ma Toppin si gioca alla pari con Wiseman come quota per il titolo di Rookie of the Year 2021. Ecco le quote dagli States:

LaMelo Ball @5

Anthony Edwards @5.50

Obi Toppin @7

James Wiseman @7

Killian Hayes @8

Deni Avidja @15

Tyrese Haliburton @«5

Onyeka Okongwu @17

Isaac Okoro @17

Kira Lewis Jr. @34

Patrick Williams @34

RJ Hampton @50

Aleksej Pokusevski @50

Immanuel Quickley @50

Devin Vassell @50

Precious Achiuwa @60

Cole Anthony @60

Malachi Flynn @60

Josh Green @60

Tyrese Maxey @60

Jalen Smith @60