Scommesse Basket NBA: grande mercato dei Lakers che calano @3.50 di quota per un altro anello. Atlanta @50 con Gallinari e Rondo

I colpi principali del mercato di Basket NBA sono andati in porto e a fare la parte del leone sono i campioni in carica, i LA Lakers sempre più favoriti dalle quote antepost per il bis dell'anello anche nel 2020-21. Cala anche la quota degli Atlanta Hawks con Danilo Gallinari.

Quote Antepost dopo i primi colpi di mercato. Lakers sempre più favoriti

I campioni in carica, i Los Angeles Lakers, fanno la voce grossa anche nel mercato con gli arrivi di Dennis Schroeder, Montrezl Harrell, Marc Gasol e Markief Morris e sono sempre più favoriti @3.50 per il back to back dell'anello nel 2020-21.

I Los Angeles Clippers, perso Harrell andato proprio ai gialloviola, hanno riparato su Serge Ibaka, oltre a Marcus Morris, ma LAC rimane dietro ai Lakers, in quota @6.50 assieme ai Brooklyn Nets di Kyrie Irving e Kevin Durant. Anche i Milwaukee Bucks si sono mossi molto per non perdere Giannis Antetokounmpo, con un supporting cast che migliora grazie a diversi arrivi, su tutti Jrue Holiday, ma Milwaukee rimane solo la 4° forza in quota @7.50.

In seconda fascia aprono i Boston Celtics @15 che hanno firmato Tristan Thompson e Jeff Teague, ma hanno perso Gordon Hayward andato ai Charlotte Hornets che ha scelto LaMelo Ball dal draft con la 3a scelta. Si sono mossi poco i finalisti a sorpresa dell'ultima stagione, i Miami Heat che ritroviamo @18.00 volte la posta per la vittoria dell'anello.

Molta attesa anche sui Philadelphia 76ers @20.00 che hanno firmato Dwight Howard e Denny Green, ma la vera differenza potrebbe farla il nuovo coach, Doc Rivers. Stessa quota per gli Houston Rockets @20.00 che ancora non hanno superato il mal di pancia di James Harden.

Rimangono alti gli Atlanta Hawks @50.00, squadra ancora giovane e in ricostruzione ma che ha inserito 4 giocatori interessanti come Danilo Gallinari, Rajon Rondo, Bogdan Bogdanovic e Kris Dunn assieme a Trae Young, DeAndre Hunter, John Collins e Clint Capela.

Vediamo le quote antepost Snai per la vittoria del titolo e a seguire le quote sulle conference.

Vincente Nba 2020/21

Los Angeles Lakers 3,50

Brooklyn Nets 6,50

La Clippers 6,50

Milwaukee Bucks 7,50

Boston Celtics 15

Miami Heat 18

Philadelphia 76ers 20

Houston Rockets 20

Denver Nuggets 20

Dallas Mavericks 25

Toronto Raptors 25

Golden State Warrior 25

Phoenix Suns 33

Utah Jazz 33

Portland Trail Blaze 33

New Orleans Pelicans 33

Atlanta Hawks 50

San Antonio Spurs 100

Memphis Grizzlies 100

Indiana Pacers 100

Charlotte Hornets 150

Washington Wizards 150

Oklahoma City Thunde 150

Minnesota Timberwolv 150

Sacramento Kings 150

Orlando Magic 150

Detroit Pistons 250

Cleveland Cavaliers 250

New York Knicks 250

Chicago Bulls 250

Nba - Eastern Conference - Vincitore

Brooklyn Nets 3,30

Milwaukee Bucks 3,60

Miami Heat 5,75

Boston Celtics 5,75

Philadelphia 76ers 7,75

Toronto Raptors 8,00

Indiana Pacers 35

Atlanta Hawks 35

Orlando Magic 40

Charlotte Hornets 55

Washington Wizards 55

New York Knicks 75

Detroit Pistons 75

Cleveland Cavaliers 125

Chicago Bulls 125

Nba - Western Conference - Vincitore

Los Angeles Lakers 2,25

La Clippers 3,65

Denver Nuggets 8,50

Golden State Warrior 9,75

Dallas Mavericks 12

Utah Jazz 14

Houston Rockets 15

Phoenix Suns 18

Portland Trail Blaze 20

New Orleans Pelicans 28

San Antonio Spurs 60

Memphis Grizzlies 60

Minnesota Timberwolv 80

Sacramento Kings 80

Oklahoma City Thunde 90