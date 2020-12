Scommesse Basket NBA: gli europei Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo sono al comando nelle quote sul MVP 2021 davanti a LeBron James

Dopo aver parlato di mercato, oggi ci occupiamo ancora di Basket NBA, al via il 22 dicembre, parlando del titolo di Mvp, miglior giocatore della stagione 2020-21. Sono due europei a comandare negli States: Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo davanti a Stephen Curry ed Anthony Davis. Più staccati LeBron James, Kevin Durant e James Harden.

Quote Antepost MVP: gli europei Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo dominano in quota

Ci avviciniamo a passi da gigante verso l'inizio della stagione 2021 di Basket NBA dal 22 dicembre, e dopo aver parlato dei migliori colpi del mercato (leggi qui), oggi ci occupiamo del titolo di MVP. Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo dominano in in quota @5,00. Giannis sogna l’impresa: diventare il terzo giocatore della storia, e primo europeo, a vincere il trofeo per tre anni di seguito. Solo Bill Russell e Wilt Chamberlain hanno centrato il cosiddetto “Three-peat”. Doncic, dal canto suo, dopo il premio di rookie dell’anno nel 2019, punta ora al bersaglio grosso oltre a cercare di far vincere l’anello ai suoi Dallas Mavericks.

Dietro i due europei c'è la coppia dei Los Angeles Lakers freschi campioni Nba: Anthony Davis e LeBron James. I gialloviola sono alla pari, entrambi vincenti a 7,50, con una grande differenza: per l’ex Pelicans si tratterebbe del primo riconoscimento in carriera, per “King James” invece il quinto, risultato che gli permetterebbe di agganciare due leggende come Bill Russell e Michael Jordan.

Steph Curry, dopo l’annus horribilis con i suoi Golden State Warriors, andrà a caccia del riscatto personale e di squadra: l’MVP per il numero 30 gialloblù, unico giocatore ad aver vinto il trofeo con l’unanimità dei voti, pagherebbe @9.00 volte la posta.

Più staccati Kevin Durant e James Harden @17.00 poi arriva il gruppone @20.00 di quota con l'uomo franchigia dei Miami Heat finalisti nella bolla di Orlando, Jimmy Butler, assieme a Kawhi Leonard, Nikola Jokic e Jayson Tatum. Da non sottovalutare anche Damian Lillard @25.00 e Devin Booker @31.00 che sarà assistito da CP3 quest'anno. Joel Embiid si gioca @40.00, Donovan Mitchell @50.00. Chiudono la lavagna @60.00: Paul George, Kyrie Irving e Russell Westbrook.