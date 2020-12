Scommesse Basket NBA: vittorie regular season, anche nel 2020-21 la linea più alta ce l'hanno i Milwaukee Bucks. Cleveland e NY le squadre che vinceranno meno partite secondo i book

Si avvicina l'inizio della stagione di Basket NBA 2020-21 che ricordiamo inizia il 22 dicembre ma avrà 72 partite di regular season invece delle solite 82, motivo in più per andare a vedere le linee O/U di vittorie stagionali di tutte le squadre.

Linee O/U vittorie in regular season NBA 2020-21

Anche quest'anno, nonostante le 72 partite di regular season invece di 82, sono i Milwaukee Bucks ad avere la linea più alta a 50.5 vittorie stagionali, aiutati dalla stella Giannis Antetokounmpo ma anche da un ottimo mercato e dalla Eastern Conference che rimane inferiore come qualità rispetto a quella ad Ovest dove le linee più alte sono quelle di Los Angeles Lakers a 47.5 e Los Angeles Clippers a 46.5. Milwaukee lo scorso anno ha chiuso con 56 vittorie e potrà superare la linea anche quest'anno. 52 invece le vittorie dei Lakers e 49 per i Clippers. Meglio delle squadre di LA però anche i canadesi Toronto Raptors con 53 vittorie, e ai quali ne sono richieste quasi 10 in meno quest'anno.

La linea più bassa è quella dei Cleveland Cavaliers ai quali sono richieste solo 21.5 vittorie, e subito dopo ci sono i New York Knicks a 22.5. Rimanendo a Est, gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari hanno una linea a 34.5 vittorie, non poche visto che lo scorso anno sono arrivate solo 20 vittorie.

Il più grande balzo lo fanno i Golden State Warriors a cui è richiesta una linea a 38.5 dopo le 15 vittorie dello scorso anno, con GSW falciata dagli infortuni. Steph Curry torna, ma Klay Thompson si è tornato ad infortunare. Interessanti i Washington Wizards a 28.5, che hanno appena chiuso la trade che ha spedito John Wall a Houston per Russell Westbrook. I Rockets dovrebbero tenersi stretto James Harden, ma al momento la situazione rimane spigolosa e le linee infatti non ci sono per Houston. Anche i Brooklyn Nets non hanno ancora la linea, ma dovrebbero superare ampiamente le 35 vittorie dello scorso anno con i ritorni di Irving e Durant.

La sorpresa dello scorso anno, Miami Heat, ha una linea a 43.5 dopo le 44 vittorie del 2019-20, anche se la differenza in quella stagione la fecero ai playoffs nella bolla di Orlando più che in stagione regolare. Linea a 38.5 per i Phoenix Suns che a Devin Booker hanno affiancato Chris Paul. I Charlotte Hornets con un Gordon Hayward in più, e con la 3a scelta del drafterà LaMelo Ball, si prendono a 28.5 vittorie dopo le 23W dello scorso anno.

Ecco le linee di tutte le squadre NBA per la stagione regolare 2020-21 (tra parentesi le vittorie dello scorso anno):

Atlanta Hawks 34.5 (20)

Boston Celtics 44.5 (48)

Brooklyn Nets ---- (35)

Charlotte Hornets 28.5 (23)

Chicago Bulls 29.5 (22)

Cleveland Cavaliers 21.5 (19)

Dallas Mavericks 42.5 (43)

Denver Nuggets 43.5 (46)

Detroit Pistons 23.5 (20)

Golden State Warriors 38.5 (15)

Houston Rockets ---- (44)

Indiana Pacers 39.5 (45)

Los Angeles Clippers 46.5 (49)

Los Angeles Lakers 47.5 (52)

Memphis Grizzlies 30.5 (34)

Miami Heat 43.5 (44)

Milwaukee Bucks 50.5 (56)

Minnesota Timberwolves 29.5 (19)

New Orleans Pelicans 35.5 (30)

New York Knicks 22.5 (21)

Oklahoma City Thunder 24.5 (44)

Orlando Magic 31.5 (33)

Philadelphia 76ers 43.5 (43)

Phoenix Suns 38.5 (34)

Portland Trail Blazers 40.5 (35)

Sacramento Kings 28.5 (31)

San Antonio Spurs 29.5 (31)

Toronto Raptors 43.5 (53)

Utah Jazz 42.5 (44)

Washington Wizards 28.5 (25)

