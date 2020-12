Scommesse Basket NBA: James Harden lascerà Houston prima della trade deadline? 76ers favoriti come prossima squadra del Barba

Si è rivisto James Harden, a dire il vero non molto in forma, ma a tenere banco è anche la telenovela sul suo futuro. I bookmakers puntano sui suoi saluti ai Rockets prima della trade deadline. Vediamo le quote.

Il Barba lascerà Houston secondo i bookmakers

Continua la saga di James Harden e Houston Rockets che dopo Westbrook rischiano di perdere anche la propria stella, rientrata in gruppo in una forma per nulla smagliante, ma secondo i bookmakers il divorzio appare inevitabile da qui al termine della trade deadline. I saluti del Barba si giocano @1.71, la sua permanenza ai Rockets sale invece @2.00.

Ma quali sono le squadre interessate e favorite per arrivare a firmare il Barba? Si è parlato molto dei Philadelphia 76ers che sono anche i favoriti in quota, ma ultimamente è uscito in modo prepotente anche il nome dei vice campioni, i Miami Heat. Un Barba a Est visto che dietro ci sono Brooklyn Nets, Toronto Raptors e Boston Celtics. I Denver Nuggets sono l'unica squadra di Western Conference in lavagna, assieme alla quasi impossibile destinazione dei Los Angeles Clippers dietro anche ai Milwaukee Bucks che invece sono riusciti a firmare Giannis Antetokounmpo per i prossimi 5 anni con un contrattone ricchissimo.

Philadelphia 76ers @2.75

Miami Heat @3.50

Brooklyn Nets @4

Toronto Raptors @5

Boston Celtics @9

Denver Nuggets @19

Milwaukee Bucks @19

Los Angeles Clippers @19

