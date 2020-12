Scommesse Basket NBA: anteprima stagione NBA 2021-21 con tutte le quote antepost e i consigli per le scommesse

Brooklyn Nets-Golden State Warriors e LA Lakers-LA Clippers ma parliamo anche delle migliori giocate antepost, dal MVP, al Rookie of The Year, passando dalle vittorie in regular season e ovviamente da chi secondo noi vincerà l'anello.

Chi vincerà l'anello? I campioni in carica sono favoriti

Anche quest'anno i Lakers sono i favoriti per il back to back e li consiglio anche io perchè oltre a Lebron James e Anthony Davis, sono arrivati anche Dennis Schroder, Marc Gasol e Montrezl Harrell dal mercato. Come principale contender metto i cugini di LA, i Los Angeles Clippers che hanno perso Harrell ma forse ci hanno guadagnato con Serge Ibaka, ma c'è da considerare anche il cambio in panchina col chiacchierato Lue e uno spogliatoio spaccato al termine della scorsa stagione, ma in questo roster non dimentichiamo che ci sono sempre due big come Kawhi Leonard e Paul George. Da Est impossibile non citare i Brooklyn Nets con Kyrie Irving e Kevin Durant finalmente in campo oltre ad altri ottimi elementi come Spencer Dinwiddie, Caris LeVert e Jarrett Allen. La quota alta la gioco sui Denver Nuggets che mi piacciono sempre. Lo scorso anno avevo giocato Michael Malone coach of the year, quest'anno li provo anche per l'anello visto che già nella bolla di Orlando sono stati gli unici ad impensierire davvero i Lakers. Dallo scorso anno per i Nuggets sono tornati tutti i giocatori principali: Nikola Jokic, Jamal Murray e Michael Porter Jr, più il giovane Bol Bol aggiunto al gruppo.

2021 NBA Championship

Los Angeles Lakers @3.75

Milwaukee Bucks @6.50

Los Angeles Clippers @6.50

Brooklyn Nets @7.00

Boston Celtics @16.00

Miami Heat @16.00

Denver Nuggets @20.00

Philadelphia 76ers @21.00

Dallas Mavericks @23.00

Toronto Raptors @25.00

Golden State Warriors @30.00

Portland Trail Blazers @35.00

Utah Jazz @35.00

Houston Rockets @60.00

Phoenix Suns @60.00

New Orleans Pelicans @70.00

Atlanta Hawks @100.00

Indiana Pacers @100.00

Washington Wizards @120.00

Memphis Grizzlies @150.00

Orlando Magic @150.00

San Antonio Spurs @150.00

Charlotte Hornets @200.00

Chicago Bulls @200.00

Minnesota Timberwolves @200.00

Sacramento Kings @200.00

Detroit Pistons @500.00

Oklahoma City Thunder @500.00

New York Knicks @500.00

Cleveland Cavaliers @500.00

🔝TOP PICK: Los Angeles Lakers @3.70

📌CONTENDER: Brooklyn Nets @7.00 / Los Angeles Clippers @7.50

❗️LONGSHOT: Denver Nuggets @17.00

Vittorie Stagionali: le squadre attese ad una crescita e quelle in down

Abbiamo già dato un primo sguardo alle vittorie di regular-season di ogni squadra e le riportiamo anche qui (tra parentesi le vittorie dello scorso anno), dando anche qualche pick ricordando sempre che la prossima stagione sarà da 72 partite e non 82 come al solito. La mia preferita in assoluto è Phoenix Suns Over 38.5 Win che con l'arrivo di Chris Paul alla corte di Devin Booker e Deandre Ayton, potranno crescere molto e avvicinarsi alle 40 vittorie. Già nella bolla di Orlando i Suns avevano lasciato tutti sorpresi e con CP3 le cose dovrebbero migliorare ancora.

Anche i Portland Trail Blazers possono arrivare alle 40 vittorie con Damian Lillard e con un Jusuf Nurkic fuori dall'infermeria oltre all'arrivo di Robert Covington. Un altra squadra attesa ad un miglioramento dalle 20 vittorie dello scorso anno è quella degli Atlanta Hawks con Trae Young che è una futura stella, ma hanno più esperienza altri giovani di qualità come DeAndre Hunter, Kevin Huerter, senza dimenticare Clint Capela e John Collins, ma sono arrivati anche Kris Dunn, Danilo Gallinari e Rajon Rondo. Dati in crescita anche i New Orleans Pelicans di Zion Williamson, Brandon Ingram e Lonzo Ball ai quali si sono aggiunti anche Steven Adams ed Eric Bledsoe.

Attesi al varco, e al calo, gli Houston Rockets che hanno perso Russell Westbrook, John Wall fermo da tempo per infortunio è una scommessa e bisognerà vedere come rientrerà e c'è anche l'incognita del nuovo coach Stephen Silas. C'è poi la saga di James Harden che potrebbe lasciare Houston prima della trade deadline. Infine i Minnesota Timberwolves che non mi convincono nemmeno quest'anno. Anthony Edwards e D’Angelo Russell non bastano, Karl-Anthony Towns è un ottimo giocatore ma non sembra contento in Minnesota e tende ad infortunarsi facilmente. La Western Conference è tosta e per me Minnie rimane una delle peggiori squadre (19 vittorie lo scorso anno).

2020-21 NBA Season Win

Atlanta Hawks 34.5 (20)

Boston Celtics 44.5 (48)

Brooklyn Nets ---- (35)

Charlotte Hornets 28.5 (23)

Chicago Bulls 29.5 (22)

Cleveland Cavaliers 21.5 (19)

Dallas Mavericks 42.5 (43)

Denver Nuggets 43.5 (46)

Detroit Pistons 23.5 (20)

Golden State Warriors 38.5 (15)

Houston Rockets ---- (44)

Indiana Pacers 39.5 (45)

Los Angeles Clippers 46.5 (49)

Los Angeles Lakers 47.5 (52)

Memphis Grizzlies 30.5 (34)

Miami Heat 43.5 (44)

Milwaukee Bucks 50.5 (56)

Minnesota Timberwolves 29.5 (19)

New Orleans Pelicans 35.5 (30)

New York Knicks 22.5 (21)

Oklahoma City Thunder 24.5 (44)

Orlando Magic 31.5 (33)

Philadelphia 76ers 43.5 (43)

Phoenix Suns 38.5 (34)

Portland Trail Blazers 40.5 (35)

Sacramento Kings 28.5 (31)

San Antonio Spurs 29.5 (31)

Toronto Raptors 43.5 (53)

Utah Jazz 42.5 (44)

Washington Wizards 28.5 (25)

🔝TOP PICK: Phoenix Suns Over 38.5

🆙UP: Portland Trail Blazers Over 40.5

🆙UP: Atlanta Hawks Over 34.5

🆙UP: New Orleans Pelicans Over 35.5

⬇️DOWN: Houston Rockets Under 35.5

⬇️DOWN: Minnesota Timberwolves Under 29.5

Player of The Year: MVP, Rookie, Miglior difensore, 6° Uomo, Giocatore più migliorato e Coach

Ne abbiamo già parlato nella scorsa puntata di Sport USA News & Tips con la giocata su Luka Doncic @4.50 come MVP. La sfida è con Giannis Antetokounmpo che però ha vinto gli ultimi 2 anni. E' ora di cambiare e Doncic è l'uomo di riferimento a Dallas che inizia senza Porzingis e Doncic senza il suo compagno principale ha grandi numeri, inoltre a Milwaukee hanno migliorato il supporting cast al fianco di Giannis.

Il contender principale per me è Stephen Curry @9.50 che rientra dopo l'anno passato in infermeria, un anno orribile per Golden State che però ha già perso nuovamente Klay Thompson, quindi aspettiamoci numeri alti per Curry che sarà sempre il riferimento nella baia, e la quota non è male. Curry lo preferisco al suo ex compagno, Kevin Durant, un altro che ha passato più di un anno in infermeria, ma che rientra a Est con la nuova squadra di Brooklyn su cui c'è grande hype.

Come long shoot a quota alta assolutamente è da prendere in considerazione Damian Lillard @19.00, go to guy dei Portland Trail Blazers con cui ha segnato 37.6 punti, 9.6 assists, 4.3 rimbalzi ai playoff nella bolla di Orlando. Non sarà facile ma quasi @20 volte la posta un caffè possiamo giocarlo.

2020-21 NBA MVP Award

Luka Doncic @4.50

Giannis Antetokounmpo @5.50

Stephen Curry @9.50

Anthony Davis @10.00

LeBron James @10.00

Kevin Durant @13.00

Damian Lillard @19.00

Jayson Tatum @19.00

James Harden @20.00

Nikola Jokic @22.00

🔝TOP PICK: Luka Doncic @4.50

📌CONTENDER: Stephen Curry @9.50

❗️LONGSHOT:Damian Lillard @19.00

Come Rookie of the Year i book puntano su LaMelo Ball su cui credo che ci sia un hype esagerato. Anthony Edwards (che ci ha già mandato in cassa come 1° scelta al Draft) sembra quello più pronto per la NBA, anche grazie alla sua esplosività fisica e lo consiglio assieme a Obi Toppin che in quel di NY potrà avere spazio in quantità per mettersi in mostra, sperando che i Knicks non faranno pena come al solito, un rendimento che è costato il titolo di ROY anche a Barrett. C'è interesse anche sul lungo James Wiseman che nella baia (dove hanno scelto anche il nostro Nico Mannion) potrà mettersi subito in mostra.

2020-21 NBA Rookie of the Year

LaMelo Ball @5.00

Anthony Edwards @5.50

Obi Toppin @7.00

James Wiseman @7.00

Killian Hayes @8.00

Deni Avidja @15.00

Tyrese Haliburton @15.00

Onyeka Okongwu @17.00

Isaac Okoro @17.00

Kira Lewis Jr. @33.00

🔝TOP PICK: Anthony Edwards @5.50

❗️LONGSHOT: Obi Toppin @7.00 / James Wiseman @7.00

Ci sono altri premi ambiti, su tutti il Miglior difensore (DPOY). Rudy Gobert lo ha già vinto per 2 anni e c'è anche Giannis Antetokounmpo che dice sempre la sua, ma tra i due spicca anche Anthony Davis. Lo scorso anno i Lakers hanno vinto l'anello anche grazie alla difesa. Occhio anche a Bam Adebayo che la finale l'ha persa (ed era acciaccato) ma è sempre un ancora difensiva importante per i Miami Heat.

2020-21 NBA Defensive Player Of The Year

Rudy Gobert @3.50

Anthony Davis @3.60

Giannis Antetokounmpo @5.00

Bam Adebayo @9.00

Joel Embiid @10.00

Ben Simmons @12.00

Kawhi Leonard @30.00

Brook Lopez @30.00

Marcus Smart @30.00

Draymond Green @50.00

🔝TOP PICK: Anthony Davis @3.60

❗️LONGSHOT: Bam Adebayo @9.00

Anche quello del Miglior 6° Uomo è un titolo sempre molto combattuto e interessante. Negli ultimi anni ha dominato Lou Williams con 3 titoli dal 2015 ad oggi, e che apre davanti a tutti anche per questa stagione con gli LA Clippers che vantavano anche il 6° uomo 2020, Montrezl Harrell che però è passato ai rivali di LA in gialloviola assieme a Dennis Schroder che troviamo 2° in questa lavagna e che potrà fare molto bene dalla panchina con i Lakers, ma occhio al nostro Danilo Gallinari che nella nuova avventura ad Atlanta dovrebbe partire dalla panchina, un bel lusso per gli Hawks.

2020-21 NBA Miglior 6° Uomo

Lou Williams @5.00

Dennis Schroder @5.50

Jordan Clarkson @9.00

Danilo Gallinari @9.00

Spencer Dinwiddie @11.00

Davis Bertans @16.00

Tyler Herro @16.00

Norm Powell @17.00

Montrezl Harrell @20.00

Serge Ibaka @20.00

🔝TOP PICK: Dennis Schroder @5.50

❗️LONGSHOT: Danilo Gallinari @9.00

Il Most Improved Player of the Year, il giocatore maggiormente migliorato lungo la stagione, sembra un affare tra Deandre Ayton e Shai Gilgeous-Alexander ma io non sottovaluterei nemmeno OG Anunoby che senza più Marc Gasol e Serge Ibaka ai Raptors dovrebbe guadagnare spazio sotto le plance.

2020-21 NBA Most Improved Player Of The Year

Deandre Ayton @10.00

Shai Gilgeous-Alexander @10.00

Jamal Murray @12.00

Michael Porter Jr. @12.00

Tyler Herro @15.00

Jaren Jackson Jr. @17.00

Coby White @17.00

OG Anunoby @20.00

Zion Williamson @20.00

Christian Wood @23.00

🔝TOP PICK: OG Anunoby @20.00

Chiudiamo col Coach of the Year, ovvero il miglior allenatore dell'anno che nel 2020-21 ha nell'esordiente Steve Nash il favorito davanti a Monty Williams e ad Erik Spoelstra che ha portato un gruppo sulla carta modesto come quello di Miami alle Finals. Brad Stevens è sempre un nome caldo sulla panchina dei Boston Celtics, e c'è grande attesa anche su Doc Rivers che ha lasciato LAC per riprendere dai Philadelphia 76ers.

2020-21 NBA Coach Of The Year

Steve Nash @8.00

Monty Williams @10.00

Erik Spoelstra @12.00

Frank Vogel @12.00

Rick Carlisle @15.00

Brad Stevens @17.00

Tyronn Lue @17.00

Doc Rivers @17.00

Stan Van Gundy @17.00

Mike Malone @20.00

🔝TOP PICK: Erik Spoelstra @12.00 / Brad Stevens @17.00 / Doc Rivers @17.00

Premi individuali: miglior marcatore, assistman, rimbalzista, stoppatore e palle rubate

Andiamo a vedere le quote americane sui singoli giocatori che ci danno un riferimento interessante. Per esempio, nonostante la forma fisica rotonda e i grossi problemi con Houston, è James Harden il favorito come miglior marcatore della prossima stagione. Del resto con Westbrook che ha già lasciato i Rockets, i tiri che si prenderà il Barba saranno un enormità. Qui il caffè lo gioco su Trae Young, giovane stella di Atlanta che ha già dimostrato di segnare tantissimo. Ecco la top 10 secondo i book:

2020-21 NBA Leader Punti

James Harden @2.35

Luka Doncic @7.50

Damian Lillard @7.50

Stephen Curry @9.00

Russell Westbrook @11.00

Giannis Antetokounmpo @12.00

Devin Booker @12.00

Trae Young @17.00

Kevin Durant @21.00

Bradley Beal @26.00

🔝TOP PICK: Trae Young @17.00

Chi sarà il miglior assistman? Lo scorso anno è stato LeBron James favorito anche quest'anno, davanti al già citato Trae Young e a Luka Doncic sempre nei primi posti. Ho già preso Doncic mvp, lo prendo anche negli assist dopo che è stato il 3° migliore lo scorso anno in questa statistica.

2020-21 NBA Leader Assists

LeBron James @3.75

Trae Young @4.00

Luka Doncic @5.00

Ricky Rubio @8.00

Ben Simmons @12.00

Russell Westbrook @12.00

James Harden @17.00

Ja Morant @17.00

Damian Lillard @17.00

John Wall @22.00

🔝TOP PICK: Luka Doncic @5.00

Nei rimbalzi per il 3° anno di fila è Andre Drummond il favorito. Da quando è a Cleveland il suo rendimento a rimbalzo è un pò calato e non sarà facile confermarsi. Dietro c'è Giannis Antetokounmpo ma a me interessa Rudy Gobert che è diventato il centro più pagato in NBA e dovrà far fruttare i milioni di dollari spesi dai Jazz per il suo contratto.

2020-21 NBA Leader Rimbalzi

Andre Drummond @2.35

Giannis Antetokounmpo @4.25

Rudy Gobert @5.00

Hassan Whiteside @6.00

Domantas Sabonis @20.00

Joel Embiid @20.00

Nikola Vucevic @35.00

Jonas Valanciunas @40.00

Bam Adebayo @50.00

Jarrett Allen @50.00

🔝TOP PICK: Rudy Gobert @5.00

Nelle stoppate è favorito Hassan Whiteside che in carriera viaggia a 1.7 stoppate a sera, ma a Portland il suo minutaggio è molto calato. Dietro c'è Rudy Gobert che ho già preso nei rimbalzi, e poi Anthony Davis che stacca di poco Brook Lopez ma io vado con Myles Turner, leader nella stagione 2018-19 per le stoppate e a 2.1 blocks di media lo scorso anno, anche se è stato molto limitato da un problema alla caviglia. Turner è l'ancora difensiva dei Pacers (se rimarrà) e a questa quota vale un tentativo.

2020-21 NBA Leader Stoppate

Hassan Whiteside @3.40

Rudy Gobert @4.00

Anthony Davis @4.50

Brook Lopez @5.50

Myles Turner @8.00

Mitchell Robinson @10.00

Kristaps Porzingis @25.00

Bam Adebayo @50.00

LaMarcus Aldridge @50.00

Jarrett Allen @50.00

🔝TOP PICK: Myles Turner @8.00

Chiudiamo con gli Steals, le palle rubate. Il favorito è Ben Simmons che ha primeggiato in questa statistica anche l'anno passato con i Philadelphia 76ers e qui potrebbe arrivare anche una conferma con l'arrivo in panchina di Doc Rivers che dovrebbe migliorare la situazione nella città dell'amore fraterno.

2020-21 NBA Leader Palle rubate

Ben Simmons @3.20

Stephen Curry @4.75

Kris Dunn @6.00

Andre Drummond @7.00

Fred VanVleet @10.50

Jimmy Butler @12.00

Kawhi Leonard @12.00

James Harden @17.00

Dejounte Murray @25.00

Marcus Smart @25.00

🔝TOP PICK: Ben Simmons @3.20

