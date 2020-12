Pronostici Basket NBA: analisi, statistiche e quote sulle sfide del fine settimana di Natale dal 25 al 27 dicembre 2020

Natale fa rima con Basket NBA, e anche se la stagione della grande pallacanestro americana è appena iniziata, siamo già in atmosfera regular season. Vediamo il calendario che ci attente per il fine settimana di Natale.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

NBA Christmas Day, le partite da non perdere

L’NBA Christmas Day comincia con Miami Heat-New Orleans Pelicans e dunque con la possibilità di vedere Niccolò Melli. I vicecampioni dei Miami Heat che ospiteranno i New Orleans Pelicans dell’ex prima scelta Zion Williamson: la franchigia della Florida (che ha perso la prima ad Orlando) guidata da Jimmy Butler, parte con i favori del pronostico, secondo i quotisti di Stanleybet.it, @1,41 rispetto al @2,70 degli ospiti. I ragazzi di coach Spoelstra dovrebbero centrare una facile vittoria visto che il loro successo con dieci o più punti di scarto si gioca @2,90 mentre per Williamson e compagni si sale fino @7,20.

Poi si passa al duello tra Giannis Antetokounmpo e Steph Curry con Milwaukee Bucks-Golden State Warriors. Entrambe hanno perso la prima, molto male i Warriors contro i Nets, sconfitti di misura i Bucks a Boston con anche un libero determinante sbagliato dal Mvp Giannis Antetokounmpo. Per Natale Bucks favoriti in quota a 1,19 rispetto al 4,20 di Curry e compagni. L

Proseguendo per lo scontro tra Boston Celtics-Brooklyn Nets dell’ex Irving che ha già fatto vedere all’esordio di cosa sia capace la coppia formata da Kyrie Irving, il grande ex della sfida, e Kevin Durant, arrivando al Boston Garden da favorita @1,73, seppur di poco rispetto ai Verdi in quota @1,99.

In nottata poi LeBron James contro Luka Doncic in un LA Lakers-Dallas Mavericks che si preannuncia esplosivo con i campioni in carica che vorranno riscattare il ko all'esordio nel derby di LA (anche i Mavs hanno perso a Phoenix).

Gli appassionati potranno anche gustarsi la rivincita dei playoff tra Denver Nuggets-Los Angeles Clippers, dove troviamo i padroni di casa leggermente sfavoriti dopo la clamorosa sconfitta interna alla prima, in OT contro i Kings.

25 DICEMBRE

ore 18.00 Miami Heat-New Orleans Pelicans (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

ore 20.30 Milwaukee Bucks-Golden State Warriors (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

ore 23.00 Boston Celtics-Brooklyn Nets (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

ore 2.00 Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

ore 4.30 Denver Nuggets-Los Angeles Clippers (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

A Santo Stefano tante altre partite interessanti, ecco il calendario completo dove spicca Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks anche in diretta su Sky dove potremo apprezzare Danilo Gallinari in maglia Hawks. Domenica altre 10 partite per un fine settimana di Natale all'insegna del grande Basket NBA.

26 DICEMBRE

ore 23.00 Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

ore 1.00 Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans

ore 1.00 Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers

ore 1.00 Washington Wizards-Orlando Magic (Sky Sport NBA)

ore 1.30 New York Knicks-Philadelphia 76ers

ore 2.00 Chicago Bulls-Indiana Pacers

ore 2.30 San Antonio Spurs-Toronto Raptors

ore 3.00 Utah Jazz-Minnesota Timberwolves

ore 4.00 Portland Trail Blazers-Houston Rockets

ore 4.00 Sacramento Kings-Phoenix Suns (Sky Sport NBA)

27 DICEMBRE

Ore 09.30 L.A. Clippers-Dallas Mavericks

ore 1.00 Charlotte Hornets-Brooklyn Nets

ore 1.00 Washington Wizards-Orlando Magic

ore 1.00 New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs

ore 1.30 Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers

ore 1.30 New York Knicks-Milwaukee Bucks

ore 2.00 Indiana Pacers-Boston Celtics

ore 2.00 Chicago Bulls-Golden State Warriors

ore 3.00 Sacramento Kings-Phoenix Suns

ore 4.00 L.A. Lakers-Minnesota Timberwolves

Seguici anche anche nel profilo INSTAGAM di BETTING MANIAC dove trovate tante curiosità e free pick.