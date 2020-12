Pronostici Basket NBA: dopo le sorprese della domenica si torna in campo con i Nets favoriti sui Grizzlies. I Lakers ospitano i Blazers di Lillard

Questo lunedì notte sono in programma 5 partite di Basket NBA al via con Atlanta Hawks-Detroit Pistons. A seguire Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder-Utah Jazz, Denver Nuggets-Houston Rockets e in chiusura la sfida più interessante: LA Lakers-Portland Trail Blazers.

Dopo la notte delle sorprese il basket Nba riparte con altri cinque match

Atlanta Hawks-Detroit Pistons. Gli Hawks hanno vinto le prime 2 (anche senza Gallinari, Capela, Rondo e Dunn che rimangono in forse, ma con un grande Young). I Pistons hanno perso le prime 2 e oggi dovrebbero riposare anche Griffin e Rose. In arrivo il 3° ko?

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies. I Brooklyn Nets di Durant e Irving, sul parquet del Barclays Center, vogliono riscattare immediatamente lo scivolone con gli Charlotte Hornets e contro i Memphis Grizzlies della stellina Morant vogliono ritrovare il feeling con la vittoria. Impresa molto probabile secondo i quotisti di Microgame che vedono il terzo successo stagionale della franchigia di Brooklyn @1,31 rispetto al @3,13 dei Grizzlies. I Nets, prima dello stop con gli Hornets, nelle prime due gare stagionali avevano travolto gli avversari infliggendo oltre 26 punti di distacco a Golden State e Boston: un terzo successo, con un margine di scarto così ampio, pagherebbe @11 volte la posta.

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz. I Thunder hanno vinto la prima a Charlotte e oggi debuttano alla Chesapeake Energy Arena dove però passano sfavoriti da +6.5 a +8.5 contro i Jazz che dopo la vittoria al debutto a Portland, sono caduti a sorpresa in casa contro i Timberwolves, approposito di sorprese in questo inizio stagionale.

Denver Nuggets-Houston Rockets. Due squadre deludenti a Ovest. I Nuggets hanno perso le prime 2 (0-2 ATS) in casa. I Rockets tra problemi di covid, problemi con Harden e rinvii, sono scesi in campo per la prima a Santo Stefano, e hanno perso 126-128 OT a Portland. Wall, Cousins e Gordon rimangono out e i Nuggets sono favoriti a -6.5.

LA Lakers-Portland Trail Blazers. Impegno sulla carta agevole per i campioni in carica dei Los Angeles Lakers: i gialloviola di Davis, in dubbio per un problema al polpaccio, e LeBron James ospitano i Portland Trail Blazers. I detentori del titolo, vincenti @1,52, non dovrebbero avere problemi contro i Blazers, già sconfitti per 4-1 degli ultimi play off, il cui successo allo Staples Center è dato @2,34.

