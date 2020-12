Pronostici Basket NBA: grandi sfide a Est. Quota @1.45 per la rivincita dei Bucks a Miami. I Cavaliers possono rimanere imbattuti e andare 4-0 contro i Knicks

Un inizio di stagione di Basket NBA con tante sorprese, su tutte i Cavaliers che possono andare sul 4-0 contro i Knicks che però arrivano dalla vittoria sui Bucks. Milwaukee oggi è favorita in trasferta a Miami per la rivincita delle semifinali di Eastern Conference.

Bucks favoriti per la rivincita a Miami

Sono 10 le partite in programma nella notte. Rubano la scena i big match a Est, ad iniziare da Indiana Pacers-Boston Celtic, rematch della sfida andata in scena un paio di giorni fa e vinta 108-107 dai Pacers che sono ancora imbattuti (3-0) mentre i Celtics sono 1-2 e sono ancora senza Walker, ma oggi sono leggermente favoriti (-1.0).

Approposito di imbattuti, in campo anche Cleveland Cavaliers-NY Knicks. I Cavs sono 3-0 (3-0 ATS) e hanno battuto anche i 76ers. I Knicks a loro volta hanno sorpreso tutti e dopo le prime 2 sconfitte hanno vinto 130-110 i Bucks, stranezze di inizio stagione. I Cavs (senza Love) possono rimanere imbattuti, lo pensano anche i book che li danno favoriti di -3.5 punti (@1.62 il testa a testa). Knicks senza il rookie Obi Toppin.

In Philadelphia 76ers-Toronto Raptors entrambe devono farsi perdonare. Rivers ha lasciato a riposo Embiid (che dovrebbe tornare oggi) e ha subito pagato con la clamorosa sconfitta a Cleveland, i Raptors hanno iniziato con 2 sconfitte (0-2 ATS) e oggi sono sfavoriti a +2.0.

Il big match è Miami Heat-Milwaukee Bucks. Gli Heat hanno battuto a sorpresa i Bucks nella bolla di Orlando alle semifinali di Eastern Conference di settembre ma oggi sono sfavoriti @2.80 (+5.5) contro i Bucks che hanno perso clamorosamente di 20 al Madison Square Garden. Oggi però Miami ha in forte dubbio Jimmy Butler.

In L.A. Clippers-Minnesota Timberwolves sono a caccia di redenzione anche i Clippers dopo la sconfitta vergognosa contro i Mavs senza Leonard che rimane in forse anche per oggi, ma LAC è favorita a -10.0 per il riscatto contro i Timberwolves che sono sicuramente senza la loro stella, Towns, e che hanno già pagato l'altra notte allo Staples Center nel 91-127 contro i Lakers.

Molto interesse anche su Phoenix Suns-New Orleans Pelicans, due formazioni proiettate in crescita a Ovest, entrambe con record di 2-1, ma Phoenix con 2-1 ATS fa meglio nelle scommesse rispetto a New Orleans (1-2 ATS). Williamson e compagni arrivano da 2 partite in cui hanno segnato solo ed esattamente 98 punti. Con l'arrivo di Paul i Suns stanno iniziando a girare e arrivano dal 116-100 a Sacramento con 20 punti di Booker ma anche 22 di Bridges. I book puntano sui padroni di casa @1.68.

Le altre partite in programma sono Detroit Pistons-Golden State Warriors (i Pistons sono 0-3, sono in back to back ma dovrebbe tornare Griffin, i Warriors sono 0-3 ATS nelle scommesse); Washington Wizards-Chicago Bulls (entrambe 0-3, i Bulls sono sfavoriti a +6.5, Westbrook va già per la 3° tripla doppia); Oklahoma City Thunder-Orlando Magic (Magic ancora imbattuti 3-0 e favoriti a -5.0 a OKC contro i Thunder in b2b) e Sacramento Kings-Denver Nuggets (Nuggets in b2b ma favoriti a -2.5 in trasferta).

