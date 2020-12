Pronostici Basket NBA: le sfide dell'ultimo dell'anno e del 1 gennaio 2021. Utah-LA Clippers big match del primo dell'anno

Ultimo dell'anno ma anche primo, con il Basket NBA che la farà da padrona nelle scommesse. Il 31 si inizia alle 21.30 con Indiana-Cleveland, prima di 7 partite, mentre il 2021 inizierà con altri 10 match.

Le partite NBA del 31 dicembre 2020

Se in questo maledetto 2020 di limitazioni non sapete cosa fare a capodanno, potrete ingannare l'attesa della mezzanotte col Basket NBA al via già dalle ore 21.30 italiane con Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers. Entrambe 3-1, entrambe arrivano dal primo ko stagionale, ma dai Cavs questo avvio non se lo aspettava nessuno.

Più tardi tocca a Washington Wizards-Chicago Bulls con Westbrook a caccia della 4° doppia doppia su 4 anche se la sua nuova squadra, i Wizards, finora ha sempre perso (0-4 con 1-3 ATS nelle scommesse). Molto interessante Orlando Magic-Philadelphia 76ers con i Magic ancora imbattuti (4-0, 4-0 ATS) che però sono sfavoriti in casa contro i 76ers (3-1, 2-2 ATS) che un passo falso inatteso in trasferta lo hanno già fatto.

A seguire Houston Rockets-Sacramento Kings con Houston favorita a -5.5 (apriva a -3.5). Si naviga a vista ancora per i Rockets che cercano la prima vittoria dell'anno. Stessa cosa in Toronto Raptors-New York Knicks, anche i canadesi cecano ancora la prima vittoria (0-3, 0-3 ATS) mentre i Knicks sono 2-2 (2-2 ATS) e hanno fatto lo scalpo ai Bucks oltre ad interrompere l'imbattibilità di Cleveland.

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans. I Pelicans (2-2, 1-3 ATS) di Williamson sono favoriti in trasferta contro OKC che arriva da un doppio ko. Utah Jazz-Phoenix Suns, il big match a chiudere la nottata. I Suns sono 3-1 (3-1 ATS) e stanno crescendo con un CP3 in più. I Jazz (2-1, 1-2 ATS) vogliono la prima vittoria in casa visto che qui hanno perso 111-116 al debutto contro Minnesota.

Le partite NBA del 1 gennaio 2021

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies aprono la serata. Gli Hornets (2-2, 2-2 ATS) hanno vinto a Dallas, nei Grizzlies (1-3, 1-3 ATS) invece pesano le assenze, in particolare Morant. Detroit Pistons-Boston Celtics. I Pistons (0-4, 1-3 ATS) finora hanno sempre perso; i Celtics (3-2, 3-2 ATS) nonostante l'assenza di Walker e i problemi di Tatum, cercano continuità e arrivano da 2 vittorie.

Dallas Mavericks-Miami Heat. I Mavericks (1-3, 1-4 ATS) non convincono in questo avvio, come lo stesso Doncic che arriva da una pessima prestazione. Gli Heat (2-2, 2-2 ATS) anche senza Butler hanno chiuso 1-1 il doppio confronto con Milwaukee. Approposito di Milwaukee Bucks-Chicago Bulls, anche i Bucks (2-3, 2-3 ATS) e lo stesso Antetokounmpo non stanno brillando in questo avvio, ma non dovrebbero avere problemi contro i Bulls (1-3, 2-2 ATS).

C'è anche il rematch Brooklyn Nets-Atlanta Hawks. Vedremo ancora più di 280 punti totali come nel 145-141 dell'altro giorno per i Nets? Quella è stata la prima sconfitta stagionale degli Hawks (3-1, 3-1 ATS) che hanno iniziato bene la stagione, ma continuano i problemi fisici di Gallinari. Minnesota Timberwolves-Washington Wizards. I Wizards giocheranno in back to back in Minnesota con I Timberwolves (2-2, 2-2 ATS) che sono partiti meglio del previsto. San Antonio Spurs-LA Lakers è un altro rematch con i Lakers (3-2, 3-2 ATS) che mercoledì hanno vinto 121-107 al AT&T Center dove James ha celebrato il compleanno con un altro record mentre per gli Spurs (2-2, 3-1 ATS) non c'era Aldridge che rimane in dubbio anche per il primo dell'anno.

Denver Nuggets-Phoenix Suns. Anche i Suns giocheranno in b2b in trasferta a Denver, con i Nuggets (1-3, 1-3 ATS) che cercano certezze dopo un avvio sottotono. Utah Jazz-LA Clippers è forse la sfida più interessante. I Clippers (4-1, 4-1 ATS) hanno ritrovato Leonard e hanno vinto ancora (di fatto l'unico passo falso è stato il clamoroso ko di Santo Stefano) e potranno approfittare dei Jazz in b2b. Infine Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: Curry contro Lillard e McCollum. I Warriors (2-2, 1-3 ATS) giocano la prima in casa e al momento hanno lo stesso record dei Blazers (2-2, 1-3 ATS).

