Pronostici Basket NBA: Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets e Phoenix Suns-LA Clippers le sfide più interessanti del primo weekend del 2021 con la pallacanestro americana

Andiamo a vedere quante e quali partite ci attendono per il primo weekend del Basket NBA nel 2021. Sabato si giocano 6 partite senza grandi big match, ma spicca comunque Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets. Domenica abbiamo altre 8 partite con anche Phoenix Suns-LA Clippers da non perdere.

Le partite NBA del 2 gennaio 2020

Si inizia alle ore 23.00 italiane con Houston Rockets-Sacramento Kings. I Rockets (1-2, 1-2 ATS) hanno visto il positivo debutto di John Wall e hanno vinto la prima dell'anno proprio contro i Kings (3-2, 4-1 ATS) che tornano a sfidare oggi da favoriti a -4.5.

Indiana Pacers-NY Knicks. I Pacers (4-1, 4-1 ATS) sono favoriti a -9.0 contro i Knicks (2-3, 2-3 ATS) che hanno iniziato anche meglio del previsto nonostante tanti assenti. Per Indiana è fuori Warren.

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder. I Magic (4-1, 4-1 ATS) hanno perso l'imbattibilità nel 92-116 interno contro i 76ers, ma oggi torna Ross, giocatore determinane (in forse Fournier). I Thunder (1-3, 2-2 ATS) arrivano da 3 sconfitte in casa ma avevano vinto la prima e unica trasferta giocata (109-107 a Charlotte).

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets. I 76ers (4-1, 3-2 ATS) hanno vinto le prime 2 a Wells Fargo Center dove anche lo scorso anno avevano un grande rendimento e oggi sono favoriti a -10.0. Gli Hornets dopo 2 vittorie ieri sono tornati a crollare nel 93-108 contro i Grizzlies.

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers. Gli Hawks (4-1, 4-1 ATS) sono in back to back dopo il 114-96 di ieri a Brooklyn, e nonostante le assenze di Rondo, Dunn e Gallinari che dovrebbero rimanere out anche oggi. I sorprendenti Cavaliers (3-2, 3-2 ATS) sono tornati con i piedi per terra con le ultime 2 sconfitte.

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors. Avvio difficile per i Raptors (1-3, 1-3 ATS) che però si sono sbloccati con la prima vittoria dell'anno, nonostante Siakam lasciato in panchina per punizione (in forse anche oggi). I Pelicans (3-2, 2-3 ATS) hanno vinto ad OKC e sono O/U 0-5 in stagione. Toronto è O/U 1-3 e oggi la linea O/U si gioca bassa a 213.5.

Le partite NBA del 3 gennaio 2020

Domenica si inizia in prima serata italiana con Detroit Pistons-Boston Celtics, rematch della sfida di venerdì che ha regalato la prima vittoria dell'anno ai Pistons (1-4, 2-3 ATS), ed è già il 3° ko per i Celtics (3-3, 3-3 ATS) che aspettano ancora Walker, ma anche Detroit ha problemi con Griffin e Jackson che rimangono in dubbio.

Brooklyn Nets-Washington Wizards. I Nets (3-3, 2-4 ATS) hanno vinto la prima e perso la seconda sfida in casa contro Atlanta nonostante altri 28 punti di Durant. I Wizards (1-5, 2-4 ATS) senza Westbrook lasciato a riposo, hanno vinto la prima in Minnesota con 31 punti di Beal.

Memphis Grizzlies-LA Lakers. I Lakers (4-2, 3-3 ATS) hanno vinto entrambe le sfide a San Antonio. I Grizzlies (2-3, 2-3 ATS) arrivano dalla vittoria a Charlotte nonostante le assenze di Jackson Jr, Morant e anche Winslow ed Allen, ma sono 0-2 in casa.

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets. 3 sconfitte di fila per i Timberwolves (2-3, 2-3 ATS) che senza Towns sono poca cosa. Malissimo anche l'avvio dei Nuggets (1-4, 1-4 ATS) che non hanno nemmeno l'alibi delle assenze importanti.

San Antonio Spurs-Utah Jazz. Gli Spurs (2-3, 4-1 ATS) senza Aldridge (in forse anche oggi) arrivano da 2 sconfitte interne contro LAL e ora ospitano i Jazz (3-2, 2-3 ATS) reduci dalla vittoria su LAC. Nonostante le fatiche il rendimento nelle scommesse della squadra di Pop rimane ottimo (4-1 ATS).

Chicago Bulls-Dallas Mavericks. I Bulls (2-4, 3-3 ATS) cercano la prima vittoria allo United Center (0-3). I Mavericks (2-3, 2-3 ATS) stanno vivendo di alti e bassi, ad iniziare dalla propria stella, Doncic.

Phoenix Suns-LA Clippers. L'ex Chris Paul ha portato grandi miglioramenti ai Suns (5-1, 5-1 ATS) che hanno iniziato alla grande. Qualche problema in più per i Clippers (4-2, 4-2 ATS) che però hanno ritrovato Leonard, ma hanno perso nello Utah il primo gennaio, location dove il giorno prima i Suns erano passati 106-95 grazie ad un ottima difesa che rimane uno dei punti di forza.

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers. Sarà un altro anno difficile per Steph Curry e i Warriors (2-3, 1-4 ATS) che ospitano i Trail Blazers (3-2, 2-3 ATS) per il rematch del 123-98 di venerdì per Portland che ha dominato con 34 punti di Lillard e 28 di McCollum.

