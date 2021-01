Pronostici Basket NBA 5 e 6 gennaio 2021. Free Pick su Denver-Minnesota ed LA Clippers-San Antonio. Nella calza della Befana l'NBA ci regala 11 partite, col big match Miami-Boston

Vediamo le partite di Basket NBA in programma tra martedì 5 e mercoledì 6 gennaio 2021. All'epifania tante partite, tra cui il big match a Est Miami Heat-Boston Celtics. Vi diamo anche una FREE PICK in quota @2.18 con una doppia prop bet (prestazioni giocatori) di martedì.

Partite Basket NBA 5 Gennaio 2021

Sono 5 le partite in programma martedì notte. Si inizia con l'interessante Brooklyn Nets-Utah Jazz anche se i Nets (3-4, 2-5 ATS) sono senza Kevin Durant e sono 1-4 nelle ultime partite. I Jazz (4-2, 3-3 ATS) al contrario arrivano da 2 vittorie e sono 3-1 nelle ultime 4. La squadra dello Utah si è sbloccata con Mitchell e Gobert, ma anche Bogdanovic arriva dal season high di punti e pure Conley sta giocando alla grande.

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers. Rematch a due giorni di distanza dal 108-94 con cui i Lakers (5-2, 4-3 ATS) hanno regolato i Grizzlies senza problemi, del resto Memphis (2-4, 2-4 ATS) è senza Jackson Jr, Winslow e Ja Morant, è in forse anche Melton e nel ruolo di PG giocherà Tyus Jones che non è un grandissimo realizzatore ma si sta confermando un buon difensore (coach Taylor Jenkins lo ha elogiato proprio in questo senso) e soprattutto un ottimo passatore.

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls. I Blazers (3-3, 2-4 ATS) di Damian Lillard (26.3 punti col 42.6% al tiro ma anche 6.2 assist e 4.3 rimbalzi) e CJ McCollum (28.0 punti di media col 45.5% al campo e il 43.1% da tre), e con i ritorni di Carmelo Anthony e Jusuf Nurkic oggi ospitano i Bulls (3-4, 4-3 ATS) con molti assenti (Markkanen, Arcidiacono, Hutchison e anche Satoransky). I Bulls hanno la peggior difesa NBA come punti concessi (121.3), Portland offensivamente viaggia a 115.5 punti di media.

🏀DOPPIA PROP BET @2.18 (stake 0.5)

📌Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: MURRAY OVER 17.5 PUNTI

📌LA Clippers-San Antonio Spurs: LEONARD OVER 4.5 ASSIST

Nell'ultima partita solo 3 assist per Kawhi Leonard che però aveva servito 9-7-7 assist nelle precedenti tre partite e in stagione viaggia a 5.8 di media. George arriva da una grande prestazione realizzativa e Leonard lo potrà supportare anche oggi contro San Antonio che rimane senza Derrick White e che nell'ultima partita ha concesso 130 punti e il 55.1% al tiro (41.9% da tre) agli Spurs. La squadra di Pop fatica a difendere quest'anno, è 20° come punti concessi (115.2) e 29° da tre (41.1%). Aggiungo la linea bassa dei punti di Murray per quanto già detto sulla difesa di Minnesota nell'analisi di Jokic. Murray ha segnato 36 punti nell'ultima contro i TWolves dopo i 31 con Phoenix ed ha superato il ventello in tutte le ultime 4 partite in cui è sceso in campo, con una media stagionale di 24.0 punti.

Partite Basket NBA 6 Gennaio 2021

Ben 11 partite per la Befana. Si inizia con Indiana Pacers-Houston Rockets. I Pacers (5-2, 5-2 ATS) hanno vinto a New Orleans nonostante l'assenza di Warren, i Rockets (2-3, 2-3 ATS) hanno perso contro i Mavs di Doncic.

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers. I Cleveland (4-3, 4-3 ATS) sono tornati con i piedi per terra con 1-3 nelle ultime partite e hanno molti assenti, tra cui Garland. I Magic (5-2, 5-2 ATS) dopo 2 sconfitte si sono ripresi nel 103-83 proprio contro i Cavaliers.

Philadelphia 76ers-Washington Wizards. Al momento i 76ers (6-1, 5-2 ATS) hanno il miglior record NBA mentre i Wizards (2-5, 3-4 ATS) dopo le prime 5 sconfitte hanno vinto le ultime 2.

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets. Gli Hawks (4-3, 4-3 ATS) hanno deluso in casa contro i Knicks, 2° sconfitta di fila per Young e compagni, sempre privi di Gallinari e Dunn (in rientro Rondo). Anche Charlotte non se la passa bene con 3 sconfitte di fila.

Miami Heat-Boston Celtics. Big match di Eastern Conference anche se gli Heat (3-3, 3-3 ATS) sono un pò altalenanti mentre i Celtics (5-3, 4-4 ATS) arrivano da 2 vittorie e sono 4-1 nelle ultime 5 nonostante le assenze di Teague e Smart che rimangono in dubbio (out Walker) ma ci sono Tatum e Brown a guidare in ottima forma. Miami a settembre superò Boston in 6 partite ai playoff.

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons. I Bucks (4-3, 3-4 ATS) sono ancora imbattuti in casa (3-0) dove tornano ad ospitare i Pistons (1-6, 4-3 ATS) già battuti 125-115 l'altro giorno con 43 punti di Antetokounmpo mentre per i Pistons era a riposo Griffin che dovrebbe tornare per questa sfida.

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder. I Pelicans (4-3, 3-4 ATS) arrivano dalla bruciante sconfitta in OT contro Toronto, dove si sono fatti recuperare con un parziale di 0-6 negli ultimi 20 secondi (e ci è costata una cassa in quota @3). I Thunder (2-4, 3-3 ATS) arrivano dal 90-118 a Miami, 1° ko esterno dell'anno per OKC.

Phoenix Suns-Toronto Raptors. E' crisi per i Raptors (1-5, 1-5 ATS) che hanno perso anche in casa contro Boston senza diversi giocatori. Molto bene i Suns (5-2, 5-2 ATS) di cui parlavamo anche ieri come miglior squadra su cui puntare (leggi qui), miglior difesa e anche miglior squadra su cui puntare Under (O/U 1-6). Con Toronto che viaggia a soli 106.0 punti di media (26°) e il peggior rendimento al tiro di tutta la lega (41.2%) potremmo vedere un altro Under.

Golden State Warriors-L.A. Clippers. Quasi 100 punti segnati da Steph Curry nelle ultime 2 partite vinte Warriors (4-3, 3-4 ATS) 137-122 su Portland e 137-106 su Sacramento. Ora però arrivano i Clippers (5-2, 5-2 ATS) che con Leonard e George non fanno sconti a nessuno.

Sacramento Kings-Chicago Bulls. I Bulls (3-4, 4-3 ATS) giocano in back to back, in trasferta, e con un roster molto limitato. I Kings (3-4, 4-3 ATS) sono crollati con 3 sconfitte di fila e hanno il rookie Haliburton in forse.

