Pronostici Basket NBA 7 gennaio 2021. I Philadelphia 76ers col miglior record NBA fanno visita ai Brooklyn Nets senza Durant. I Lakers ospitano gli Spurs

5 partite nella notte di Basket NBA che inizia subito forte a Est con Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets ma è molto interessante anche Denver Nuggets-Dallas Mavericks a Ovest. I Lakers di Lebron James ospitano gli Spurs, i Trail Blazers invece chiuderanno la nottata contro i Timberwolves.

Partite Basket NBA 7 Gennaio 2021

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets. I 76ers (7-1, 5-3 ATS) sono in back to back dopo il 141-136 dell'Epifania contro i Wizards, e con record di 7-1 sono la miglior squadra NBA al momento. Embiid è stato dominante, ma attenzione perché nei b2b non di rado viene risparmiato, anche se Philadelphia è favorita a -2.0 in trasferta a Brooklyn ancora orfana di Durant, e questo è certo. I Nets (4-4, 3-5 ATS) arrivano dal 130-96 sui Jazz con 29 punti di Irving che ha fatto la voce grossa in assenza di KD. Tornando a Embiid, in carriera viaggia con 24.8 punti, il 50.7% al tiro e 13.5 rimbalzi.

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers. I Grizzlies (2-5, 3-4 ATS) non hanno ancora vinto in casa (0-4), i Cavalier hanno perso 4 delle ultime 5 partite in cui hanno segnato appena 91.6 punti. Cleveland si gioca a +5.0 ed è senza Darius Garland, Dante Exum, Matthew Dellavedova, Dylan Windler e Kevin Love ma anche Memphis è senza Ja Morant, Justise Winslow, Jaren Jackson Jr, John Konchar, Jontay Porter e Killian Tillie.

Denver Nuggets-Dallas Mavericks. I Nuggets (3-4, 2-5 ATS) cercano di uscire dalla crisi e cercano la 3° vittoria di fila mentre i Mavericks (3-4, 3-4 ATS) arrivano dal 113-110 a Houston. Sarò la sfida slava tra Luka Doncic (fresco di tripla doppia 33+16+11 dopo un avvio un pò a rilento e qualche problema fisico) e Nikola Jokic (24.1 punti, 11.9 assist e 11.7 rimbalzi di media stagionale) che sono due tra i favoriti al titolo di MVP. Oggi torna anche Michael Porter Jr che aveva saltato le ultime partite per protocollo Covid. Dallas è leggermente sfavorita a +2.5.

LA Lakers-San Antonio Spurs. I Lakers (6-2, 4-4 ATS) hanno in forse James e Davis (out Caldwell-Pope, è dato in rientro Caruso) ma sono favoriti a -6.5 in casa contro gli Spurs (3-4, 5-2 ATS) che hanno già battuto 2 volte di fila a San Antonio di recente, seguita dalla doppietta anche a Memphis. San Antonio rimane senza White ma Patty Mills ha segnato 27 punti con 21 di Dejounte Murray e 16 di Rudy Gay nella vittoria su LAC che ha interrotto una serie di 4 sconfitte.

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves. I Trail Blazers (3-4, 2-5 ATS) nonostante Lillard (24.5 punti di media lo scorso anno contro Minnesota) e McCollum (27.7 punti di media in stagione e grandi percentuali al tiro), si confermano altalenanti e sono 1-3 nelle ultime 4 partite. Oggi si giocano a -10.0 al Moda Center contro i Timberwolves (2-5, 3-4 ATS) reduci da 5 sconfitte in fila con l'assenza di Karl-Anthony Towns che si fa sentire

