Pronostici Basket NBA: le scommesse del 8-9-10 gennaio 2021. Free Pick tra Bucks-Jazz. Domenica rematch Boston-Miami e i Rockets di Harden e Wall contro i Lakers di James e Davis

Vediamo le sfide più interessanti del weekend dal 8 al 10 gennaio 2021 per quanto riguarda i Pronostici Basket NBA, in particolare domenica con diversi match da non perdere.

Partite Basket NBA 8 Gennaio 2021

Venerdì notte ci sono 10 partite in programma al via con Detroit Pistons-Phoenix Suns, Boston Celtics-Washington Wizards e New York Knicks-Oklahoma City Thunder. A seguire New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets, con questi ultimi che sono la miglior squadra da Under in stagione (O/U 2-6) e sfidano i Pelicans che con Van Gundy concedono solo 105.1 punti di media.

In campo anche Houston Rockets-Orlando Magic; Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets (Durant ancora out per protocollo Covid, Irving giocherà o non ha ancora voglia?). A chiudere Golden State Warriors-LA Clippers (Steph Curry in forse per i Warriors); LA Lakers-Chicago Bulls e Sacramento Kings-Toronto Raptors.



Spendiamo qualche parola in più su Milwaukee Bucks-Utah Jazz con la free pick del giorno e giochiamo DONOVAN MITCHELL UNDER 26.5 PUNTI @1.84 (stake 1). Milwaukee arriva da 3 vittorie con 125.3 punti segnati in attacco, ma è anche la difesa un punto di forza dei Bucks che hanno una delle migliori efficenze in base ai possessi concessi. Utah arriva dalla sconfitta con NYK e sta faticando proprio in attacco ad iniziare da Donovan Mitchell che sta segnando 21.3 punti col misero 37.9% al tiro (8/23 contro i Knicks). In dubbio Ingles e Favors per i Jazz, ma Mitchell ha superato questa linea solo UNA volta in 8 partite e non credo andrà sopra in casa di una delle migliori squadre NBA. Spider Mitchell in big match del genere si può accendere ma in questa stagione e in queste condizioni la linea mi sembra alta e attaccabile (in alcuni book sta a 25.5 o addirittura a 24.5, questa è Planet).

Partite Basket NBA 9 Gennaio 2021

Altre 8 partite in programma anche sabato, al via col matinée Philadelphia 76ers-Denver Nuggets. I 76ers rimangono la miglior squadra NBA (7-2) e sono ancora imbattuti in casa (5-0) anche se arrivano dalla sconfitta a Brooklyn.

Nella notte giocano anche Charlotte Hornets-Atlanta Hawks; Indiana Pacers-Phoenix Suns; Washington Wizards-Miami Heat; Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers e Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs. Più tardi nella notte ci sono anche Sacramento Kings-Portland Trail Blazers.

Una delle sfide più interessanti è Dallas Mavericks-Orlando Magic. Doncic ha guidato i Mavs alla vittoria a Denver in OT, Orlando ha perso Fulzt ma rimane tra le 4 migliori squadre nelle scommesse con 6-2 ATS (assieme a Indiana, San Antonio e Phoenix).

Partite Basket NBA 10 Gennaio 2021

8 partite anche domenica. Si inizia in prima serata italiana con Detroit Pistons-Utah Jazz e LA Clippers-Chicago Bulls. Si continua con Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder all'una di notte. Spendiamo due parole su New York Knicks-Denver Nuggets. I Knicks stanno andando meglio del previsto nonostante le tante assenze e con Thibodeau hanno una delle migliori difese della NBA. Al contrario i Nuggets stanno deludendo con 2-6 ATS e con una pessima difesa che li rende anche la miglior squadra su cui giocare Over (O/U 7-1).

C'è il rematch Boston Celtics-Miami Heat che si sono già sfidati all'Epifania a Miami col 107-105 dei Celtics. Da non perdere anche Houston Rockets-LA Lakers con James Harden e John Wall contro Lebron James ed Anthony Davis. A chiudere ci sono Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs e Golden State Warriors-Toronto Raptors. Inizio stagionale da incubo per i canadesi che hanno un record di 1-6 nel momento in cui scriviamo con anche 1-6 ATS nelle scommesse, il peggior rendimento di questa stagione nel Betting e non solo.

