Pronostici Basket NBA: le scommesse del 14 gennaio 2021. James Harden ai Brooklyn Nets! I Rockets subito in campo a San Antonio senza il Barba

E' la notizia del giorno: James Harden lascia gli Houston Rockets e va ai Nets dove ritrova Kevin Durant, e crolla la quota antepost per l'anello di Brooklyn crolla. Oggi i Rockets sono subito in campo senza il Barba, A San Antonio nel derby texano contro gli Spurs.

James Harden ai Brooklyn Nets con Irving e Durant!

Dopo la rottura delle scorse ore, James Harden raggiunge Kyrie Irving e Kevin Durant ai Nets in una trade a quattro che coinvolge anche i Cavaliers e all'interno della quale Brooklyn rinuncia a Caris LeVert (dirottato a Indianapolis in cambio di Victor Oladipo, che passa a Houston) e il duo Jarrett Allen-Taurean Prince (finiti a Cleveland).

Una trade che cambia il volto della lega, con un altra stella che finisce in Eastern Conference, e ovviamente cambia anche le quote antepost. I Nets, che in preseason si giocavano fino @13 volte la posta per l'anello, crollano a @4.50, con solo i campioni in carica, i LA Lakers @3, che gli rimangono davanti. I Nets scavalcano anche i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo come favoriti in Eastern Conference.

Vincente Nba 2020/21

Los Angeles Lakers 3,50

Brooklyn Nets 4,50

La Clippers 6,50

Milwaukee Bucks 7,00

Philadelphia 76ers 15

Boston Celtics 18

Dallas Mavericks 20

Miami Heat 22

Denver Nuggets 25

Utah Jazz 28

Portland Trail Blaze 33

Phoenix Suns 33

Indiana Pacers 40

Toronto Raptors 40

Golden State Warrior 40

Houston Rockets 75

Atlanta Hawks 75

New Orleans Pelicans 80

Orlando Magic 100

Washington Wizards 100

San Antonio Spurs 100

Memphis Grizzlies 150

Sacramento Kings 150

Minnesota Timberwolv 150

Chicago Bulls 200

Charlotte Hornets 200

Oklahoma City Thunde 200

Detroit Pistons 250

Cleveland Cavaliers 250

New York Knicks 250

Nba - Eastern Conference - Vincitore

Brooklyn Nets 2,35

Milwaukee Bucks 4,25

Philadelphia 76ers 7,25

Boston Celtics 7,75

Miami Heat 8,50

Toronto Raptors 18

Indiana Pacers 22

Atlanta Hawks 40

Orlando Magic 50

Washington Wizards 55

New York Knicks 80

Charlotte Hornets 100

Cleveland Cavaliers 150

Chicago Bulls 175

Detroit Pistons 200

Oggi ci sono 5 partite. Si inizia con Philadelphia 76ers-Miami Heat, rematch del 137-134 OT dell'altro giorno per i 76ers (8-4, 6-6 ATS) sempre qui a Wells Fargo Center con un Embiid dominante e approfittando delle tante assenze degli Heat (4-5, 4-5 ATS), che rimangono sempre senza tanti giocatori, tra cui Butler, Dragic e Adebayo tutti fuori per protocollo covid.

Si continua a Est con Toronto Raptors-Charlotte Hornets. Dopo 3 vittorie gli Hornets (6-6, 6-6 ATS) hanno perso in casa contro Dallas e oggi hanno in forse Hayward nella sfida conto i Raptors (2-8, 3-6 ATS) che continuano a perdere. In casa Hornets continua a crescere LaMelo Ball che stacca tutti @1.40 di quota per il titolo di rookie of the year.

San Antonio Spurs-Houston Rockets. Salutato (non senza critiche) Harden, cosa aspettarsi dai Rockets (3-6, 3-6 ATS)? Oggi Houston è data a +6.5 a San Antonio, nel derby texano contro gli Spurs (6-5, 7-4 ATS) ancora con DeRozan in forse, ma i Rockets sono senza Wall e sono 1-4 ATS negli ultimi viaggi a San Antonio.

Denver Nuggets-Golden State Warriors. I Nuggets (5-6, 3-8 ATS) hanno due primati al momento: sono la miglior squadra da Over (O/U 9-2) e sono anche la peggior squadra su cui scommettere con handicap (3-8 ATS). I Warriors (6-5, 5-6 ATS) sono però sfavoriti a +5.0 oggi in Colorado.

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers. Oladipo ha lasciato i Pacers (7-4, 7-4 ATS) che anche oggi sono senza Warren e Lamb. I Blazers (7-4, 7-4 ATS) ieri hanno vinto la 4° partita di fila con 40 punti di Lillard a Sacramento, ma sono 1-6 ATS nelle ultime partite in casa e Over 5-1 in back to back. Indiana è però 0-5 ATS negli ultimi viaggi a Portland, e 3-13 ATS in generale nei precedenti contro i Blazers che oggi si prendono a -3.0.