Pronostici Basket NBA Weekend Edition: ultime news, statistiche, quote e scommesse sulle partite dal 15 al 17 gennaio 2021

Arriva un interessante fine settimana di Basket NBA con 8 partite al venerdì e il big match Milwaukee-Dallas, Giannis contro Doncic. Sabato altre 6 partite e domenica 7 sfide dove spicca LA Clippers-Indiana.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi Partite NBA 15 gennaio 2021

8 partite al venerdì (rinviate Detroit-Washington e Phoenix-Golden State). Si inizia con Boston Celtics-Orlando Magic e Cleveland Cavaliers-New York Knicks. I Cavaliers sono la miglior squadra da Under (O/U 2-10), ma anche i Knicks sono O/U 3-9, frutto di due dei peggiori attacchi NBA, ma allo stesso tempo anche due delle difese che concedono meno punti in stagione, inoltre entrambe hanno molti assenti, specialmente Cleveland. Non a caso la linea O/U è 197.0 punti, una linea così bassa non si vedeva da tempo in NBA.

Da non perdere il big match Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks, la sfida tra Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic, i favoriti per il titolo di mvp. Bucks favoriti a -6.5 anche se Dallas è in ripresa ed è tornato Porzingis (in forse oggi). Milwaukee è però la squadra che sta tenendo il miglior margine medio (+11.4 punti) grazie al miglior attacco (120.9) e in casa i propri rendimenti migliorano ulteriormente.

In campo anche Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls (dato in rientro Markkanen per gli ospiti), Utah Jazz-Atlanta Hawks e Sacramento Kings-LA Clippers. Da non perdere anche LA Lakers-New Orleans Pelicans. I Lakers sono favoriti a -10.0 (aprivano a -8.5) nella sfida tra Lebron James e Anthony Davis contro Zion Williamson e l'ex Brandon Ingram.

Analisi Partite NBA 16 gennaio 2021

Sabato si inizia col rematch San Antonio Spurs-Houston Rockets, con i Rockets che giovedì hanno già vinto qui, alla prima senza James Harden, e ora aspettano anche Oladipo. Approposito del Barba, ci sarà il suo debutto in Brooklyn Nets-Orlando Magic? Le ultime news hanno parlato però del possibile rientro di Kyrie Iriving sempre parlando i Brooklyn. Seguici anche su Telegram BETTING MANIAC per aggiornamenti e ultime news.

In campo anche Toronto Raptors-Charlotte Hornets, Miami Heat-Detroit Pistons, Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers e Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks, con gli Hawks che hanno il 2° miglior rendimento della NBA nelle scommesse sui primi tempi (9-2 ATS con margine medio +4.8 punti), statistica nella quali i Blazers sono negativi (5-7 ATS con -2.67 punti di media all'intervallo). Rinviata Phoenix-Indiana.

Analisi Partite NBA 17 gennaio 2021

7 partite alla domenica, al via col matinée Boston Celtics-New York Knicks. A seguire Washington Wizards-Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks-Chicago Bulls in prima serata.

Nella notte si continua con Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers, con i 76ers che giocano in back to back dopo la sfida di Memphis, quindi occhio alle lineup e al possibile riposo di Joel Embiid. In gioco a Ovest Denver Nuggets-Utah Jazz (i Nuggets rimangono la miglior squadra da Over con O/U 9-3) e Sacramento Kings-New Orleans Pelicans.

La sfida più interessante è LA Clippers-Indiana Pacers a chiudere la nottata. Nel momento in cui scriviamo (venerdì) i Pacers sono la 2° miglior squadra come rendimento nelle scommesse (8-4 ATS), come risponderanno alla partenza di Oladipo?