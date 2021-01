Pronostici Basket NBA: tante partite al via dalle ore 18 nel Martin Luther King Day. Big match Brooklyn Nets- Milwaukee Bucks

Il Martin Luther King Day in America è un giorno speciale, con 9 partite al via dalle 18 italiane con NY Knicks-Orland Magic anche se l'attesa big match è Brooklyn Nets- Milwaukee Bucks.

Analisi Partite NBA 18 gennaio 2021

NY Knicks-Orland Magic. I Knicks (6-8, 6-8 ATS) sono in back to back e di rientro dal 105-75 a Boston, con un altra grande prova difensiva. I Knicks sono O/U 4-10 in stagione e 2° miglior difesa con 104.0 punti concessi di media, un problema per l'attacco di Orlando (6-7, 7-6 ATS) fermo a 106.0 punti

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers. Wizards (3-8, 6-5 ATS) con in dubbio Westbrook e Hachimura, ma anche i Cavaliers (6-7, 6-7 ATS) hanno sempre una lunga lista di assenti anche importanti, su tutti Sexton e Garland ma oggi è in forse anche il nuovo arrivato, Allen. Squadre agli antipodi con Washington miglior attacco (120.4) ma anche 2° peggior difesa (121.2) per un O/U 8-3 mentre i Cavaliers hanno il peggior attacco (99.4) ma anche la miglior difesa (103.9) per un O/U 3-10.

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves. Gli Hawks (5-7, 5-7 ATS) sono a sorpresa la miglior squadra da Under (O/U 2-10); i Timberwolves (3-8, 5-6 ATS) sono nuovamente senza Towns e sono la squadra che sta perdendo con lo scarto medio più alto (-10.09 punti).

Miami Heat-Detroit Pistons. Gli Heat (4-7, 4-7 ATS) hanno in dubbio Herro e Butler, e arrivano da 3 sconfitte, i Pistons (3-9, 7-5 ATS) hanno invece Jackson in forse ma l'altro giorno sono passati 120-100 a Miami con altri 24 punti di Grant.

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs. I Blazers (8-5, 6-7 ATS) sono senza Nurkic ma hanno vinto 5 delle ultime 6 partite. Con Lillard e McCollum, Portland ha il 5° miglior attacco NBA (115.6) ma anche una delle peggiori difese (115.1), ma le linee alte mantengono i Blazers come squadra da Under (O/U 5-8). Gli Spurs (7-6, 8-5 ATS) sono 0-3-1 ATS negli ultimi viaggi a Portland.

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns. I Grizzlies (6-6, 7-5 ATS) hanno ritrovato un Morant da 17 punti e hanno vinto le ultime 4 partite con 4-0 ATS. Memphis molto meglio in difesa e lo vediamo dal O/U 4-8, così come i Suns (7-4, 7-4 ATS) che sono O/U 4-7.

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks è il grande big match a Est. I Bucks (9-4, 6-7 ATS) hanno il 2° miglior attacco NBA (120.2) e sono 2° anche come margine medio migliore (+11.0 punti). Questa è la partita di Giannis Antetokounmpo contr i Nets (8-6, 6-8 ATS) di Kevin Durant che ha segnato 42 punti nell'ultima partita, quella del debutto di James Harden con tanto di tripla doppia. Rimane in dubbio Kyrie Irving.

Toronto Raptors-Dallas Mavericks. I Mavericks (6-6, 7-5 ATS) sono in back to back dopo la sconfitta interna contro i Bulls nonostante la tripla doppia di Doncic e il rientro di Porzingis (rimangono in dubbio Hardaway Jr, Brunson, Kleber e Powell). Dallas ha la 5° miglior difesa NBA, la migliore in assoluto dal perimetro e ieri uno come LaVine è stato tenuto a 10 punti con 0/5 da oltre l'arco. Dallas è O/U 3-9 in stagione. Qualche passo avanti per i Raptors (4-8, 3-9 ATS) che arrivano da 2 vittorie.

Chicago Bulls-Houston Rockets. I Bulls (5-8, 9-4 ATS) hanno vinto anche ieri e al momento sono la miglior squadra su cui puntare, al contrario dei Rockets (4-7, 4-7 ATS) che hanno perso 3 delle ultime 4 partite, ma attendono il debutto di Oladipo (rimangono in dubbio Wall, Gordon e Cousins).

L.A. Lakers-Golden State Warriors. I Lakers (11-3, 8-6 ATS) hanno la 3° miglior difesa NBA con 104.4 punti subiti di media (O/U 4-10) e hanno il miglior margine medio (+11.0 punti). I gialloviola arrivano da 5 vittorie di fila con 4-1 ATS. I Warriors (6-6, 5-7 ATS) hanno invece la 4° peggior difesa, ma sono O/U 4-8 in stagione.