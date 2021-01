Pronostici Basket NBA: le scommesse del 19 gennaio 2021. Solo 2 partite in programma: Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder e Utah Jazz-New Orleans Pelicans

Dopo la scorpacciata di Basket NBA del Martin Luther King Day, oggi abbiamo solo 2 partite in programma nella notte: Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder e Utah Jazz-New Orleans Pelicans, entrambe per la Western Conference.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi Partite NBA 19 gennaio 2021

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder. I Nuggets (6-7, 4-9 ATS) arrivano dalla sconfitta contro i Jazz e assieme a Toronto sono i peggiori come rendimento nelle scommesse. I Thunder hanno riposato un paio di giorni in più e arrivano dal faticoso 127-125 OT contro i Bulls, a stoppare 2 sconfitte, ma Al Horford rimane out (per Denver è ancora fuori Porter).

Utah Jazz-New Orleans Pelicans. Una squadra in grande salute, guidata da un leader assoluto come Donovan Mitchell, e una che, dopo un periodo difficile, sta cercando di riprendere la retta via che dovrebbe portarla ai playoff NBA. La sfida tra Utah Jazz, reduci da cinque vittorie, e New Orleans Pelicans, un solo successo nelle ultime cinque uscite, in programma stanotte a Salt Lake City vedrà i padroni di casa nettamente favoriti @1,41, secondo i quotisti di Sisal Matchpoint, con la vittoria di Zion Williamson e compagni in quota al doppio @2,84. Gli ultimi quattro incroci tra le due squadre sono stati caratterizzati da punteggi alti e arrivi sempre in volata, con al massimo otto punti di distacco tra le due. Così se una gara da più di 213 punti complessivi è assai probabile, visto che si gioca @1,51, anche un successo di Jazz o Pelicans tra i 6 e i 10 punti di scarto non è da escludere vista la quota di @3,45.