Pronostici Basket NBA: le scommesse del 20 gennaio 2021. 10 partite in programma. Indiana ospita i Mavericks di Doncic. Sfida Philadelphia-Boston a Est

Dopo le sole 2 partite di ieri, mercoledì notte torna un ricco palinsesto di Basket NBA con 10 partite. In verità dovevano essere 11, ma Charlotte-Washington è stata rinviata.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA.

Analisi Partite NBA 20 gennaio 2021

Indiana Pacers-Dallas Mavericks. I Pacers (8-5, 8-5 ATS) hanno salutato Oladipo, aspettano ancora LeVert, hanno in dubbio anche Lamb e Turner oltre a Warren out, e arrivano da una sconfitta in cui hanno segnato solo 96 punti. Momento difficile anche per i Mavericks (6-7, 7-6 ATS) che arrivano da 3 sconfitte di fila e sono una delle migliori squadre da Under (O/U 3-10).

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets. Per i Nets (9-6, 7-8 ATS) continua il grande impatto di Harden con Durant e oggi potrebbe tornare anche Irving. I Cavaliers (6-7, 6-7 ATS) sono sempre senza Sexton e Garland (e non solo) e col peggior attacco (99.4 punti) ma 2° miglior difesa (103.9) hanno prodotto 10 Under su 13 partite. Brooklyn al contrario è la 2° miglior squadra da Over (O/U 10-5) con un attacco da 119.2 punti di media.

Philadelphia 76ers-Boston Celtics. I 76ers (9-5, 7-7 ATS) dovrebbero ritrovare Curry e sono 7-1 in casa. I Celtics arrivano dal 75-105 contro NYK, una prima pessima per Walker. L'assenza di Tatum pesa nell'attacco di Boston che però nelle scommesse è 4-1 ATS nei precedenti contro Philadelphia.

Atlanta Hawks-Detroit Pistons. I Pistons (3-10, 7-5-1 ATS) sono 1-5 in trasferta. Gli Hawks (6-7, 6-7 ATS) arrivano dalla vittoria interna sui Timberwolves, e sono la miglior squadra di tutta la NBA come Under (O/U 2-10).

Toronto Raptors-Miami Heat. Due squadre che stanno faticando a Est. Gli Heat (5-7, 4-7-1 ATS) sono limitati dagli infortuni (Butler rimane out), i Raptors (5-8, 4-9 ATS) dopo un avvio da incubo hanno vinto le ultime 3 partite, ma rimangono comunque la peggior squadra della lega come rendimento nelle scommesse col 4-9 ATS.

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic. I Timberwolves (3-9, 5-7 ATS) sono un disastro, senza Towns anche di più. Minnesota è la squadra che sta perdendo con lo scarto maggiore in NBA (-10.1 punti). Anche i Magic (6-8, 7-7 ATS) sono negativi in questo dato (-6.21 punti).

Houston Rockets-Phoenix Suns. I Rockets (4-8, 4-8 ATS) hanno iniziato la loro vita senza Harden con 2 sconfitte nonostante un debutto da 32 punti di Oladipo. Anche i Suns (7-5, 7-5 ATS) arrivano da 2 sconfitte e rimangono una delle miglior squadre da Under (O/U 4-8). I Rockets prima del Over a Chicago avevano giocato 9 partite di fila a basso punteggio da Under e oggi non c'è Wall.

Golden State Warriors-San Antonio Spurs. I Warriors (7-6, 6-7 ATS) si sono tolti la soddisfazione di battere i campioni in carica, i Lakers, sul loro campo. Oggi è in forse Wiggins contro gli Spurs (8-6, 9-5 ATS) che arrivano da 2 vittorie e stanno andando meglio del previsto, tanto da essere 2° come rendimento nelle scommesse (solo Chicago fa meglio con 10-4 ATS).



Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies. Altalenanti Blazers (8-6, 6-8 ATS) che senza McCollum (e Nurkic) hanno perso in casa contro gli Spurs mentre i Grizzlies al contrario sono in ripresa con 5 vittorie di fila (5-0 ATS) e hanno ritrovato Morant, ma non Jackson Jr ed è indisponibile anche Valanciunas.

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings. I Clippers (9-4, 8-6 ATS) danno segnali positivi dopo 3 vittorie con 132.3 punti segnati di media. Al contrario i Kings (5-9, 5-9 ATS) ne hanno perse 3 di fila incassando 132.6 punti. Potrebbe essere un massacro, con Sacramento che ha anche il 2° peggior margine medio (-9.29) mentre LAC ha il 3° migliore (+6.21 punti). Sacramento è anche la miglior squadra da Over della stagione (O/U 10-4), i Clippers sono 6° (O/U 8-5).