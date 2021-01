Pronostici Basket NBA: le scommesse del 21 gennaio 2021. 3 partite in programma, i Bucks di Giannis contro i Lakers di LeBron. Pelicans attesi al rematch nello Utah

Solo 3 partite di Basket NBA ma molto interessanti ad iniziare da Milwaukee Bucks-LA Lakers. In campo anche Utah Jazz-New Orleans Pelicans e a chiudere Golden State Warriors-New York Knicks.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi Partite NBA 21 gennaio 2021

Milwaukee Bucks-LA Lakers è sicuramente la sfida più attesa della notte, la sfida nella sfida tra Giannis Antetokounmpo e LeBron James, entrambi reduci da una sconfitta. I Bucks (9-5, 6-8 ATS) hanno perso a Brooklyn e non sembrano infallibili, anche se in casa sono 6-1 (4-3 ATS). I Lakers (11-4, 8-7 ATS) hanno perso in casa contro i Warriors, dopo 5 vittorie di fila. Milwaukee ha il 2° miglior attacco NBA (120.4 punti), i Lakers la 2° miglior difesa (105.1). Queste sono anche le 2 migliori squadre come margine medio, +10.13 punti per LAL; +9.86 per Milwaukee. I bookmakers favoriscono di poco i padroni di casa a -1.5, anche perché James è dato in forse, come Anthony Davis, una condizione a cui comunque siamo abituati.

Utah Jazz-New Orleans Pelicans. Rematch della sfida dell'altro giorno, vinta 118-102 dai Jazz (10-4, 9-5 ATS) che non si fermano più alla 6° vittoria consecutiva mentre i Pelicans (5-8, 5-8 ATS) sono 1-6 nelle ultime 7 partite. I Jazz hanno la 3° miglior difesa NBA (105.1) ma sono Over 19-7 negli ultimi precedenti contro New Orleans, compreso l'ultimo andato sopra i 218.0 punti (oggi linea comunque più bassa a 216.5).

Golden State Warriors-New York Knicks. I Warriors (8-6, 7-7 ATS) sono in back to back dopo la vittoria di ieri contro gli Spurs, a seguito della vittoria ad LA. I Knicks arrivano da 2 vittorie e hanno avuto 3 giorni di pausa. NYK ha la miglior difesa NBA come punti concessi (102.7), ed è la 2° migliore come Under (O/U 4-11). Il problema dei Knicks è l'attacco, il peggiore con 100.6 punti segnati di media. Golden State segna di più (112.2) ma anche lei è squadra da Under finora (O/U 5-9).