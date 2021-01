Pronostici Basket NBA Weekend Edition: ultime news, statistiche, quote e scommesse sulle partite dal 22 al 24 gennaio 2021

E' in arrivo un altro fine settimana di Pronostici con il Basket NBA e come sempre andiamo ad analizzare le sfide più interessanti con statistiche, ultime news, quote e consigli per le scommesse del 22-23-24 gennaio 2021.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi Partite NBA 22 gennaio 2021

Indiana Pacers-Orlando Magic

Pacers (8-6, 8-6 ATS). Magic (7-8, 7-8 ATS).

Charlotte Hornets-Chicago Bulls

Hornets (/6-8, 8-6 ATS). Bulls (6-8, 10-4 ATS).

Detroit Pistons-Houston Rockets

Pistons (3-1, 7-6-1 ATS). Rockets (4-9, 4-9 ATS).

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets

Cavaliers (7-7, 7-7 ATS). Nets (9-7, 7-9 ATS).

Philadelphia 76ers-Boston Celtics

76ers (10-5, 8-7 ATS). Celtics (8-5, 7-6 ATS).

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks

Timberwolves (3-10, 6-7 ATS). Hawks (7-7, 7-7 ATS).

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks

Spurs (8-7, 9-6 ATS). Mavericks (7-7, 8-6 ATS).

L.A. Clippers-Oklahoma City Thunder

Clippers (11-4, 9-6 ATS). Thunder (6-7, 7-6 ATS).

Phoenix Suns-Denver Nuggets

Suns (7-7, 5-9 ATS). Nuggets (8-5, 8-5 ATS).

Sacramento Kings-New York Knicks

Kings (5-10, 5-10 ATS). Knicks (8-8, 8-8 ATS).

Toronto Raptors-Miami Heat

Raptors (5-9, 4-10 ATS) peggior squadra come rendimento nelle scommesse. Anche gli Heat (6-7, 5-7-1 ATS) sono negativi ma un paio di giorni fa hanno vinto 111-102 a Toronto nonostante le assenze. Anche oggi rimane out Butler, e c'è in forse anche Herro. Per Toronto invece è in dubbio Siakam. I Raptors sono in casa 2-10 ATS e 3-9 ATS nei precedenti contro Miami.

Analisi Partite NBA 23 gennaio 2021

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans

Timberwolves (3-10, 6-7 ATS). Pelicans (5-9, 5-9 ATS).

Brooklyn Nets-Miami Heat

Nets (9-7, 7-9 ATS). Heat (6-7, 5-7-1 ATS)

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers

Pistons (3-1, 7-6-1 ATS). 76ers (10-5, 8-7 ATS).

Dallas Mavericks-Houston Rockets

Mavericks (7-7, 8-6 ATS). Rockets (4-9, 4-9 ATS).

Phoenix Suns-Denver Nuggets

Suns (8-5, 8.5 ATS). Nuggets (8-5, 8-5 ATS)

Utah Jazz-Golden State Warriors

Jazz (11-4, 10-5 ATS). Warriors (8-7, 7-8 ATS).

Chicago Bulls-L.A. Lakers

I Bulls (6-8, 10-4 ATS) sono la miglior squadra come rendimento nelle scommesse ma i Lakers arrivano dalla vittoria a Milwaukee e sono la squadra col margine medio migliore della lega (+9.94 punti). L'8 gennaio scorso allo Staples Center i Lakers faticarono a vincere 117-115 contro i Bulls grazie a 28 punti di James (non c'era Davis) mentre per i Bulls non c'era Markannen e non bastarono i 38 punti di LaVine.

Analisi Partite NBA 24 gennaio 2021

Indiana Pacers-Toronto Raptors

Pacers (8-6, 8-6 ATS). Raptors (5-9, 4-10 ATS)

L.A. Clippers-Oklahoma City Thunder

Clippers (11-4, 9-6 ATS). Thunder (6-7, 7-6 ATS).

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers

Celtics (8-5, 7-6 ATS). Cavaliers (7-7, 7-7 ATS).

Orlando Magic-Charlotte Hornets

Magic (7-8, 7-8 ATS). Hornets (/6-8, 8-6 ATS).

San Antonio Spur-Washington Wizards

Spurs (8-7, 9-6 ATS). Wizards (3-8, 6-5 ATS).

Portland Trail Blazers-New York Knicks

Trail Blazers (8-6, 6-8 ATS). Knicks (8-8, 8-8 ATS).

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks

I Bucks (9-6, 6-9 ATS) hanno perso contro i Lakers nonostante 25 punti + 12 rimbalzi di Antetokounmpo. Gli Hawks (7-7, 7-7 ATS) arrivano da 2 vittorie e rimangono la miglior squadra da Under della NBA con O/U 3-11. I Bucks hanno però il 3° miglior attacco (119.4) e il 2° miglior margine medio (+8.73 punti).