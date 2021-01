Pronostici Basket NBA: le scommesse del 25 gennaio 2021. 10 partite in programma, i Mavericks di Doncic sfavoriti in casa contro i Nuggets di Jokic

Tra le 10 partite del lunedì notte Basket NBA a rubare l'attenzione è il derby slavo con i Dallas Mavericks di Luka Doncic contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic.

Analisi Partite NBA 25 gennaio 2021

La nottata inizia con Indiana Pacers-Toronto Raptors. I Pacers (9-7, 8-8 ATS) aspettano ancora LeVert e Warren. Raptors (7-9, 6-10 ATS) con Lowry in forse, ma ieri hanno vinto lo stesso 107-102 qui nell'Indiana. Toronto rimane tra le peggiori squadre come rendimento nelle scommesse.

Orlando Magic-Charlotte Hornets. Altro rematch di una sfida andata in scena ieri col 107-104 degli Hornets (7-9, 9-7 ATS) con 39 punti di Hayward. I Magic (7-10, 8-9 ATS) hanno Gordon in dubbio. Si sfidano 2 dei peggiori attacchi: Orlando 28° (104.8), Charlotte 24° (107.7). I Magic sono O/U 7-9-1 in stagione, gli Hornets O/U 6-10.

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers. I Pistons (3-13, 8-7-1 ATS) sono senza Rose e hanno Griffin in forse. Per i 76ers potrebbe riposare Embiid, protagonista con 33 punti nel 114-110 a Detroit di sabato. I 76ers sono 6-1 ATS nei precedenti contro i Pistons (Over 6-0 negli ultimi viaggi a Detroit).

Brooklyn Nets-Miami Heat. Nets (10-8, 7-11 ATS) col miglior attacco NBA (120.2) ma una difesa che non convince ancora e questo rende Brooklyn miglior squadra da Over (O/U 13-5). Gli Heat (6-9, 6-8-1 ATS) hanno perso 124-128 a Brooklyn sabato sempre senza Butler e oggi è in forse anche Herro.

Cleveland Cavaliers-L.A. Lakers. I Cavaliers (8-8, 8-8 ATS) sono in back to back dopo il 103-141 di ieri a Boston. La difesa di Cleveland si è dispersa con 129.6 punti concessi di media nelle ultime 3. I Lakers (13-4, 10-7 ATS) hanno un perfetto 9-0 in trasferta e hanno il miglior margine medio della lega (+10.0 punti). I Lakers sono anche tra le migliori squadre da Under con O/U 5-12, ma anche i Cavaliers sono O/U 6-12.

Dallas Mavericks-Denver Nuggets. I Mavericks (8-8, 9-7 ATS) arrivano dalla sconfitta contro Houston e sono sfavoriti anche oggi nonostante giochino in casa (c'è in forse Porzingis) contro i Nuggets (9-7, 7-9 ATS) che si sono sbloccati con 3 vittorie di fila, le ultime 2 a Phoenix. Questa sarà la sfida tra Doncic e Jokic che si sono già scontrati a Denver a inizio mese, e in quel caso Dallas vinse 124-117 con 38 punti, 13 assist e 9 rimbalzi di Doncic mentre ai Nuggets non bastarono i 38+4+11 di Jokic.

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs. I Pelicans (5-10, 5-10 ATS) hanno perso 8 delle ultime 9 partite (2-7 ATS) e sono diventati in assoluto la peggior squadra come rendimento nelle scommesse dopo aver perso anche in Minnesota con i Timberwolves senza Towns e Russell. Gli Spurs (9-8, 10-7 ATS) sono in back to back dopo il 121-101 di ieri sui Wizards.

Chicago Bulls-Boston Celtics. I Bulls (7-9, 11-5 ATS) sono ancora i migliori come rendimento nelle scommesse (10-5 ATS al pari di Utah). Chicago è anche O/U 10-6 grazie al 5° miglior attacco (116.0) ma anche la 3° peggior difesa (118.1). Boston ieri ha dominato anche senza Tatum che potrebbe tornare oggi, ma con un Brown da 33 punti e un Walker in crescita partita dopo partita.

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder. Entrambe hanno giocato ieri, ma i Blazers (9-6, 6-9 ATS) hanno battuto NYK con 39 punti di Lillard che ha sopperito alle assenze di McCollum e Nurkic; al contrario i Thunder (6-9, 8-7 ATS) hanno perso a LAC e rimane out Horford. OKC ha il 3° peggior margine medio della NBA (-7.53 punti).

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves. I Timberwolves (4-11, 7-8 ATS) hanno vinto solo la 2° partita in 11 prestazioni senza Towns, ma dovrebbe tornare Russell contro i Warriors (8-8, 7-9 ATS) che invece arrivano da 2 sconfitte. Minnesota ha un margine medio di -8.73 punti (solo Sacramento fa peggio).