Pronostici Basket NBA: le scommesse del 26 gennaio 2021. 3 partite in programma. Sfida tra le difese di Utah e NY. I Wizards dell'ex Westbrook impegnati a Houston

Oggi solo 3 partite di Basket NBA al via con Atlanta Hawks-L.A. Clippers. A seguire Houston Rockets-Washington Wizards, a chiudere Utah Jazz-New York Knicks.

Analisi Partite NBA 26 gennaio 2021

Atlanta Hawks-L.A. Clippers

Gallinari nuovamente in forse (come Capela e Young) per gli Hawks (8-8, 8-8 ATS) che rimangono la miglior squadra da Under (O/U 4-12) mentre i Clippers (13-4, 10-7 ATS) sono tra i migliori da Over (O/U 10-7) anche se oggi non ci saranno Leonard, George e Beverley, tanto che gli Hawks sono favoriti a -3.5. LAC ha il 3° miglior margine medio della NBA (+7.53 punti).

Houston Rockets-Washington Wizards

L'ex Westbrook torna a Houston con i Wizards (3-9, 6-6 ATS) che sono tornati in campo un pò arrugginiti nel 101-121 a San Antonio, dopo la pausa forzata dal protocollo Covid. Washington è O/U 8-4, titolare del 3° miglior attacco (118.8) ma anche della peggior difesa (121.2). I Rockets (6-9, 6-9 ATS) oggi sono favoriti a -2.5 benché siano in dubbio Wood e Oladipo.

Utah Jazz-New York Knicks

I Jazz (12-4, 11-5 ATS) arrivano da 8 vittorie di fila in cui hanno sempre coperto l'handicap, e questo ha portato Utah a diventare la miglior squadra NBA come rendimento nelle scommesse, con un 68.75% di linee coperte, un dato molto alto. Utah ha anche la 3° miglior difesa NBA con 106.1 punti concessi di media, per un O/U 7-9, ma oggi sfida la migliore (103.5), quella di New York che è O/U 6-12. I Knicks (8-10, 9-9 ATS) sono però Over 4-0 negli ultimi viaggi nello Utah.