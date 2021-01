Pronostici Basket NBA: le scommesse del 26 gennaio 2021. 12 partite in programma. Philadelphia 76ers-LA Lakers, scontro tra le prime nelle rispettive conference

Oggi ci attende un ricchissimo palinsesto di Basket NBA con la bellezza di 12 partite in programma. A rubare la scena è la sfida tra la miglior squadra di Eastern Conference (Philadelphia 76ers) e i campioni in carica primi a Ovest (LA Lakers).

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi Partite NBA 27 gennaio 2021

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons. I Pistons (4-13, 9-7-1 ATS) dovrebbero essere senza Griffin nella sfida con i Cavaliers (8-9, 9-8 ATS) che arrivano da 2 sconfitte e hanno il 2° peggior attacco NBA (104.4). A Santo Stefano a Detroit i Cavaliers passano 128-119 OT.

Orlando Magic-Sacramento Kings. I Magic (8-10, 9-9 ATS) arrivano dalla vittoria sugli Hornets. I Kings (6-10, 6-10 ATS) hanno la difesa più battuta in NBA (121.1) e il 2° peggior margine medio (-8.75 punti).

Charlotte Hornets-Indiana Pacers. Ancora senza LeVert e Warren, e con pure Sabonis in dubbio, i Pacers (10-7, 9-8 ATS) arrivano dalla vittoria sui Raptors. Gli Hornets (7-10, 9-8 ATS) hanno perso 4 delle ultime 5 partite.

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks. Dopo 2 sconfitte i Bucks (10-6, 7-9 ATS) sono tornati alla vittoria contro gli Hawks con 27 punti di Antetokounmpo. Milwaukee ha il miglior attacco NBA (120.0) e il 2° miglior margine (+9.06 punti) e oggi si gioca a -6.0 contro i Raptors (7-10, 6-11 ATS), penultima come rendimento nelle scommesse e con Siakam in forse.

Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers. I 76ers (12-6, 9-9 ATS) sono primi a Est e in casa hanno un record di 9-1. I Lakers (14-4, 10-8 ATS) hanno un perfetto 10-0 in trasferta e comandano la Western Conference, ma oggi è in forse Lebron James. Dovrebbero invece giocare sia Davis da una parte che Embiid dall'altra per una bella sfida sotto canestro. I Lakers hanno anche il miglior margine medio della lega (+9.83) e oggi sono favoriti a -3.0.

Miami Heat-Denver Nuggets. Gli Heat (6-10, 6-9-1 ATS) aspettano ancora il rientro di Butler ma oggi è out anche Herro e rischia di non esserci nemmeno Dragic. In queste condizioni occhio ad Adebayo, perno del gioco di Miami, e oggi chiamato alla sfida con Jokic e i Nuggets (10-7, 8-9 ATS) in grande ripresa con 4 vittorie di fila, le ultime 3 in trasferta. Denver è la miglior squadra da Over al momento (O/U 13-4).

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets. Hawks (9-8, 9-8 ATS) in back to back dopo la vittoria di ieri sui Clippers, col ritorno da 38 punti di Young. I Nets (11-8, 8-11 ATS) arrivano a 2 vittorie sugli Heat. Squadre agli antipodi, Atlanta la migliore da Under (O/U 4-13), Brooklyn 2° migliore da Over (O/U 13-6), quale parte la spunterà? La linea è alta a 238.0 punti nonostante i Nets arrivino dal 98-85 sugli Heat e nel precedente di inizio mese persero 96-114 in casa contro gli Hawks, quindi sfida a basso punteggio.

San Antonio Spurs-Boston Celtics. Nei Celtics (10-6, 9-7 ATS) è tornato Tatum e Boston è reduce da 2 vittorie. Gli Spurs (9-8, 10-7 ATS) sono 4° come rendimento nelle scommesse, con un 58.82% di linee coperte, poco più di Boston (56.25%) che oggi è favorita a -4.0 anche in trasferta al AT&T Center.

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder. Dopo 3 sconfitte i Thunder (7-9, 9-7 ATS) sono passati a Portland anche senza Horford (out anche oggi) con 24 punti del leader Gilgeous-Alexander. I Suns (8-7, 8-7 ATS) sono senza Booker e hanno vinto solo 3 delle ultime 4 partite. Phoenix ha la 6° miglior difesa (109.0), OKC ha uno dei peggiori attacchi (106.5).

Utah Jazz-Dallas Mavericks. I Jazz (13-4, 12-5 ATS) hanno vinto anche ieri e sono la squadra del momento con 9 vittorie di fila, con anche un perfetto 9-0 ATS nelle scommesse e Utah è diventata anche la miglior squadra come rendimento nelle scommesse con un impressionante 70.59% di linee coperte. I Mavericks (8-9, 9-8 ATS) nonostante un super Doncic arrivano da 2 sconfitte. Utah ha anche la 3° miglior difesa (105.4) e il 3° miglior margine medio (+7.47 punti) dove invece Dallas è addirittura negativa (-0.24 punti).

New Orleans Pelicans-Washington Wizards. I Pelicans (5-10, 5-10 ATS) riusciranno a sbloccarsi almeno in casa contro i Wizards (3-10, 6-7 ATS) tornati in campo dopo la pausa covi con 2 sconfitte, e sono in back to back dopo aver perso ieri a Houston. Il rendimento negativo ha reso New Orleans la peggiore nelle scommesse con un misero 33.3% di casse nelle 15 partite finora giocate.

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves. Grossi problemi anche per i Timberwolves (4-12, 7-9 ATS) sempre privi di Towns (in forse anche Russell) e perdenti 108-130 anche l'altro giorno qui a Golden State. Minnesota ha il peggior margine medio in NBA (-9.56 punti). I Warriors (9-8, 8-9 ATS) si affidano a Curry che ha segnato 36 punti nel precedente, ma anche all'ex Wiggins finalmente positivo con 23 punti.