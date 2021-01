Pronostici Basket NBA Weekend Edition: scommesse sulle partite dal 29 al 31 gennaio 2021. Sabato la classica Celtics-Lakers. Fine settimana impegnativo per i Jazz

Arriva un altro emozionante ed entusiasmante di Basket NBA e non può mancare il nostro report con statistiche, quote e consigli per le scommesse dal 29 al 31 gennaio 2021.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA.

Analisi Partite NBA 29 gennaio 2021

Il venerdì notte apre il weekend con 10 partite, al via con Washington Wizards-Atlanta Hawks. Washington ha il miglior attacco NBA (120.4 punti), Atlanta è una delle migliori squadre da Under (O/U 5-13).

Segnaliamo anche New York Knicks-Cleveland Cavaliers, le due sorprese a Est, molto simili. I Cavaliers stanno calando ma mantengono la 7° miglior difesa (109.0), i Knicks la 1° in assoluto (103.8 punti col 43% al tiro e il 31.4% da tre). NYK è O/U 6-13. Il 15 gennaio a Cleveland è finita 106-103 per i Cavs.

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks. I Bucks hanno il miglior attacco (119.7) e il miglior margine medio (+8.94 punti). Questa è anche la sfida tra Giannis Antetokounmpo (26.8 punti, 11.0 rimbalzi e 5.6 assist di media) e Zion Williamson (23.9 punti, 7.5 rimbalzi e 1.9 assist), chi la spunterà?

Utah Jazz-Dallas Mavericks, bella sfida a Ovest, rematch della partita vinta 116-104 l'altro giorno dai Jazz, 10° successo consecutivo con 10-0 ATS della squadra più calda del momento, nonostante l'assenza di Donovan Mitchell e un Luka Doncic da 30 punti per i Mavericks che cercheranno la rivincita. I Jazz con un 72.2% di handicap coperti sono balzati in testa come miglior squadra su cui puntare (13-5 ATS).

Le altre partite in programma sono: Charlotte Hornets-Indiana Pacers, Toronto Raptors-Sacramento Kings, Orlando Magic-L.A. Clippers, Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets, Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers e San Antonio Spurs-Denver Nuggets.

Analisi Partite NBA 30 gennaio 2021

Altre 8 partite al sabato. Tra le prima sfide al via c'è Chicago Bulls-Portland Trail Blazers. Portland senza Nurkic e McCollum arriva da 2 sconfitte, anche Chicago arriva da 2 ko ma rimane la 2° miglior squadra come rendimento nelle scommesse (11-6 ATS, 64.7%).

La classicissima Boston Celtics-Los Angeles Lakers con i Celtics che hanno ritrovato Tatum ma hanno perso a San Antonio. Anche i Lakers arrivano da 2 sconfitte in back to back a Philadelphia e Detroit, ed Anthony Davis rimane in forse. I Lakers mantengono comunque la 2° miglior difesa NBA (104.8) e anche il 2° margine medio (+8.05 punti).

Le altre partite in programma sono: New Orleans Pelicans-Houston Rockets, Miami Heat-Sacramento Kings, Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks, San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks-Phoenix Suns e Golden State Warriors-Pistons.

Analisi Partite NBA 31 gennaio 2021

Il weekend si chiude con le 6 partite domenicali, ad iniziare dal matinee New York Knicks-LA Clippers su cui ci sarà da capire se i Clippers ritroveranno Kawhi Leonard, Paul George e Patrick Beverly.

In Washington Wizards-Brooklyn Nets attesi molti punti. Abbiamo detto di Washington e della peggior difesa NBA, ma anche un ottimo attacco guidato da Beal. I Nets di Irving, Durant e Harden hanno il 2° miglior attacco NBA (119.7) e sono la miglior squadra da Over (O/U 14-6) e anche i Wizards sono O/U 9-5.

Denver Nuggets-Utah Jazz. Fine settimana davvero intenso per i Jazz che due giorni dopo la sfida con Dallas sono attesi dai Nuggets in rilancio con le ultime 5 vittorie (5-0 ATS) grazie al 3° miglior attacco NBA (116.3).

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers, bella sfida a Est con i 76ers miglior in conference con record di 13-6 e reduci dalla vittoria sui Lakers con un Embiid che probabilmente sta giocando la sua miglior stagione. I Pacers anche dopo aver salutato Oladipo, aspettano ancora LeVert e il ritorno di Warren, ma zitti zitti continuano a vincere con Malcolm Brogdon e Domantas Sabonis a fare la differenza.

Toronto Raptors-Orlando Magic. Le cose continuano a non funzionare per i Raptors che rimangono la peggior squadra nelle scommesse con un 6-12 ATS (33.3%). Anche Orlando sta deludendo, come vediamo dal margine medio negativo (-5.05 punti) e del 3° peggior attacco (105.5).

Chiude la domenica Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers. I Timberwolves hanno il peggior record dell'intera lega (4-13) e anche il peggior margine medio visto che perdono quasi in doppia cifra (-9.71 punti). L'assenza di Towns è pesante.