Pronostici Basket NBA: le scommesse del 2 febbraio 2021. 6 partite in programma. Big match Brooklyn Nets-LA Clippers, due delle migliori squadre da Over

Sei partite nel martedì notte di Basket NBA. Ruba la scena il big match Brooklyn Nets-LA Clippers. In Utah Jazz-Detroit Pistons i Jazz provano a ripartire dopo aver interrotto la striscia di 11 vittorie.

Analisi Partite NBA 2 febbraio 2021

Orlando Magic-Toronto Raptors. Si sfidano due delle peggiori squadre come rendimento nelle scommesse, i Magic (8-13, 9-12 ATS) ma soprattutto i Raptors (8-12, 7-13 ATS), 29° in questa statistica con solo il 35.0% di linee coperte. Domenica i Raptors hanno vinto 115-102 con 30 punti di Siakam. I Magic sono senza Gordon.

Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers. I Nets (13-9, 9-13 ATS) ospitano i Clippers (16-5, 13-8 ATS) nel big match di giornata. Brooklyn apriva favorita a -1.5, ora si gioca da underdog a +1.5. Potrebbe non tornare Harden, ma ci sono Durant e Irving e anche Harris arriva da una prova da 30 punti. I Clippers sono 9-1 nelle ultime 10 partite anche se aspettano ancora il ritorno di Beverley (in forse Batum). LAC 4° miglior squadra come rendimento nelle scommesse (61.9%) e 2° anche come margine medio (+7.76 punti a partita), statistica in cui i Nets sono 6° (+4.50). Questa è anche la sfida tra due delle migliori squadre da Over. I Nets sono i migliori in assoluto con O/U 16-6, grazie ad un attacco da 122.1 punti, i Clippers sono 4° co O/U 12-9. La linea O/U è altissima a 241.5 punti (in calo da 245.5, un altro indizio del Barba probabilmente ancora out).

Washington Wizards-Portland Trail Blazers. I Wizards (4-12, 7-9 ATS) hanno la peggior difesa (121.7) ma anche il 3° miglior attacco (116.8). I Trail Blazers (10-9, 8-11 ATS) di Lillard hanno il 6° attacco NBA (114.5) ma non trovano costanza. Nurkic e McCollum rimangono out per Portland che è anche la 5° peggior squadra come rendimento nelle scommesse (42.1%), altro punto che ci fa capire che Portland sta rendendo molto meno del previsto.

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies. I Pacers (11-9, 10-10 ATS) sono ancora senza Warren e arrivano da 2 sconfitte. Tante assenze anche per i Grizzlies (9-6, 10-5 ATS) tra cui Valanciunas, Winslow e Allen, ma zitti zitti per i Grizzlies ieri è arrivata la 6° vittoria di fila a San Antonio. Memphis è anche 7-0 ATS nelle ultime partite ed è salita al 2° posto come miglior squadra su cui puntare (66.6%). I Grizzlies hanno anche un ottimo 8-2 ATS in back to back.

Utah Jazz-Detroit Pistons. La striscia di 11 vittorie (11-0 ATS) dei Jazz (15-5, 14-6 ATS) si è interrotta a Denver, ma potrà riprendere oggi in una sorta di testa coda tra Utah che ha il 2° miglior record NBA, e i Pistons (5-15, 10-9 ATS) col penultimo record. La partita di ieri di Detroit a Denver è stata rinviata. Utah ha il miglior rendimento delle scommesse con un impressionante 70% di linee coperte finora. Oggi i padroni di casa sono chiamati a coprire la linea più alta di giornata, -12.5 punti.

Golden State Warriors-Boston Celtics. I Warriors (11-9, 10-10 ATS) hanno vinto 3 delle ultime 4 partite, perdendo l'unica in trasferta. A Chase Center Curry e compagni hanno un record di 8-4, ma oggi arrivano i Celtics (10-8, 10-8 ATS) che devono riscattare le ultime 2 sconfitte compreso il bruciante 95-96 di sabato contro i Lakers, nonostante 30 punti di Tatum. I Celtics sono 6-1 ATS negli ultimi viaggi a Golden State.