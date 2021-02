Pronostici Basket NBA: le scommesse del 3 febbraio 2021. 10 partite in programma. I Bucks ospitano i Pacers nel big match a Est. I Mavericks ad Atlanta usciranno dal tunnel dopo 6 sconfitte?

Un interessante mercoledì di Basket NBA con 10 partite in programma. Da non perdere Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks-Indiana Pacers e Est mentre i Mavericks cercano di tornare alla vittoria ad Atlanta. A Ovest va in scena New Orleans Pelicans-Phoenix Suns.

Analisi Partite NBA 3 febbraio 2021

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers. I 76ers (15-6, 12-9 ATS) sono 10-1 in casa ma solo 5-5 in trasferta anche se arrivano da 3 vittorie, le ultime 2 in Minnesota e nell'Indiana. Gli Hornets (10-11, 12-9 ATS) arrivano a loro volta da 3 vittorie, ma hanno perso entrambe le sfide dello scorso mese a Philadelphia (0-2 ATS con scarto medio di -16.0 punti). Oggi Philadelphia si gioca a -7.0.

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers. I Pacers (12-9, 11-10 ATS) arrivano dalla vittoria sui Grizzlies. I Bucks (12-8, 9-11 ATS) sono tornati in casa e hanno battuto i Blazers. Milwaukee ha il 2° miglior attacco NBA (120.5) e il miglior margine (+8.15 punti a partita). Milwaukee ha un record di 8-2 in casa e i Pacers sono 0-4 ATS negli ultimi viaggi al Fiserv Forum. Oggi Milwaukee è chiamata a vincere almeno di 9 punti contro i Pacers sempre senza Warren.

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks. Dopo 6 sconfitte i Mavericks (8-13, 9-12 ATS) devono assolutamente tornare alla vittoria contro gli Hawks (10-10, 11-9 ATS). Atlanta è la miglior squadra da Under della NBA (O/U 5-15) ma anche Dallas è O/U 8-13 per colpa di un attacco che sta deludendo moltissimo. Questa notte nella sfida tra Young e Doncic la linea O/U è a 223.0 punti totali (in calo da 224).

Chicago Bulls-New York Knicks. L'altro giorno i Bulls (8-11, 12-7 ATS) hanno vinto 110-102 contro i Knicks (9-13, 10-12 ATS). Squadre agli antipodi con Chicago che ha la 27° difesa (117.6) ma gioca un basket veloce e d'attacco mentre New York ha la 2° miglior difesa come punti (104.1) ma è una delle squadre che ha il pace factor più basso e segna di meno col proprio attacco. Nel primo scontro ha vinto la linea dell'Under di NYK in una partita con linea 216.5 punti, circa come quella proposta anche oggi (216).

Miami Heat-Washington Wizards. I Wizards (4-13, 7-10 ATS) sono in back to back dopo il 121-132 di ieri contro i Blazers con altri 37 punti di Beal e la tripla doppia di Westbrook che continuano a non bastare, anche perché Washington ha la peggior difesa NBA (122.3). Gli Heat (7-13, 6-13-1 ATS) continuano a faticare nonostante il rientro di Butler e lo vediamo anche dalla percentuale di handicap coperti in stagione, appena il 31.5%, il dato peggiore dell'intera lega, con Miami che si è trasformata dalla miniera d'oro della bolla di Orlando ad un vero e proprio incubo per gli scommettitori che ci stanno puntando. I Wizards fanno meglio come rendimento ATS, ma rimangono comunque tra i peggiori, 26° con solo il 41.8% di spread coperti. Il 9 gennaio Miami ha vinto 128-124 a Washington.

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers. 3° partita in 4 notti per i Clippers (16-6, 13-9 ATS) che ieri hanno perso il big match a Brooklyn, ma sono 4-1 ATS nelle ultime uscite in back to back. I Cavaliers (10-11, 10-11 ATS) hanno il 2° peggior attacco NBA con 103.9 punti segnati di media che li porta ad un O/U 8-13. Oggi è in forse Drummond per i padroni di casa ma i Clippers sono 5-13 ATS negli ultimi viaggi a Cleveland.

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets. I Thunder (8-11, 10-9 ATS) sono senza il leader Gilgeous-Alexander e l'altro giorno hanno perso 106-136 contro Houston. OKC è 1-7 in casa. I nuovi Rockets (10-9, 9-10 ATS) hanno preso il largo con 6 vittorie di fila (5-1 ATS). Solo Minnesota ha un margine medio peggiore del -8.26 punti dei Thunder.

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves. Come appena detto i Timberwolves (5-15, 9-11 ATS) non hanno solo il peggior record a Ovest, ma hanno anche il peggior margine medio visto che perdono con -9.30 punti di scarto. Oggi Minnesota (che è 1-8 in trasferta) si gioca a +8.5 a San Antonio contro gli Spurs (11-10, 12-9 ATS) senza Aldridge. Il mese scorso nel doppio confronto in Minnesota una vittoria a testa ma con un 2-0 ATS per i Timberwolves nelle scommesse.

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns. Booker è tornato e ha messo il canestro della vittoria dei Suns (11-8, 11-8 ATS) a Dallas, con Paul miglior marcatore (34 punti), 3° vittoria di fila per Phoenix che a dicembre in casa ha già schiantato 111-86 i Pelicans (7-12, 7-12 ATS) che continuano a deludere dopo le ultime 2 sconfitte interne. Solo Miami fa peggio di New Orleans nelle scommesse (36.8%). I Suns sono 5-2 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans. I Pelicans hanno ancora il centro, Adams, in forse.

Sacramento Kings-Boston Celtics. I Celtics (11-8, 11-8 ATS) ieri hanno vinto 111-107 a Golden State con 27 punti di Tatum. Boston è 7-0 ATS negli ultimi back to back senza giorni di riposo, una situazione in cui la squadra di coach Stevens sembra specialista, almeno a livello scommesse e oggi si gioca a -1.5 a Sacramento contro i Kings (9-11, 10-10 ATS) in ripresa con 4 vittorie nelle ultime 5 (perfetto 5-0 ATS nelle scommesse). Sacramento ha la 2° peggior difesa NBA (119.2) ma come detto Fox e compagni hanno ripreso a vincere.