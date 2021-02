Pronostici Basket NBA: le scommesse del 4 febbraio 2021. 5 partite in programma. I Lakers di Lebron favoriti allo Staples Center contro i Nuggets di Jokic

Oggi si giocano solo 5 partite di Basket NBA e il big match è l'ultima sfida in programma, quella dello Staples Center tra LA Lakers-Denver Nuggets. Gialloviola favoriti di 5 punti in casa contro Jokic e compagni.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi Partite NBA 4 febbraio 2021

Atlanta Hawks-Utah Jazz. Gli Hawks (10-11, 11-10 ATS) sono in back to back dopo la sconfitta di ieri contro i Mavs, in una partita ad alto punteggio anche se Atlanta rimane la 2° miglior squadra da Under dell'intera lega (O/U 6-15). Dopo il ko a Denver che ha interrotto una striscia di 11 vittorie, i Jazz (16-5, 14-7 ATS) sono tornati a vincere contro i Pistons e sono la miglior squadra nelle scommesse con un 66.6% di linee coperte. Anche i Jazz sono squadra da Under (O/U 9-12) grazie alla 3° miglior difesa NBA (106.1 punti concessi di media).

Dallas Mavericks-Golden State Warriors. I Mavericks (9-13, 10-12 ATS) ieri sono finalmente tornati alla vittoria che mancava da 6 partite. I Warriors (11-10, 10-11 ATS) hanno perso contro Boston e sono 0-7 ATS nei precedenti contro Dallas. I Mavericks sono però 1-4 ATS negli ultimi back to back.

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers. I 76ers (16-6, 12-9-1 ATS) hanno vinto le ultime 4 (3-0-1 ATS), le ultime 3 in trasferta, e ora rientrano a Philadelphia dove hanno un record di 10-1. I Blazers ((11-9, 9-11 ATS) sempre senza Nurkic e McCollum arrivano dalla vittoria a Washington con 32 punti e 8 assist di Lillard che però è in forse a sua volta oggi.

Memphis Grizzlies-Houston Rockets. Dopo 7 vittorie si sono fermati anche i Grizzlies (9-7, 10-6 ATS) battuti nell'Indiana, anche se Morant e compagni rimangono i 2° migliori nelle scommesse al momento (62.5%). I Rockets (10-10, 9-11 ATS) sono in back to back dopo la sconfitta di ieri ad OKC con Wall tenuto a riposo ma che rientra oggi. Si sfidano due delle migliori difese, Memphis è 7° (108.9), Houston è subito dietro (109.1).

A chiudere c'è il big match a Ovest Los Angeles Lakers-Denver Nuggets. I Lakers (16-6, 11-11 ATS) arrivano dalla vittoria ad Atlanta e hanno il 3° miglior margine medio (+7.73 punti a partita). Oggi sono favoriti con -5.0 punti di handicap contro i Nuggets (12-8, 10-10 ATS) in ripresa dopo aver interrotto la striscia vincente dei Jazz con 47 punti di Jokic. Squadre agli opposti, Denver è la 2° migliore come Over (O/U 15-5), i Lakers sono i migliori per gli Under (O/U 6-16) grazie alla difesa che concede meno punti in tutta la NBA (104.0). I precedenti tra LAL e Denver però parlano chiaro: Over 24-8-2.