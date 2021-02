Pronostici Basket NBA Weekend Edition: scommesse sulle partite dal 5 al 7 febbraio 2021. Clippers-Celtics, 76ers-Nets e Pacers-Jazz, i match imperdibili del fine settimana

Arriva un altro fine settimana di Basket NBA, particolarmente interessante visto che ci sono molte partite e almeno un big match a giornata: LA Clippers- Boston Celtics, Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets e Indiana Pacers-Utah Jazz.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Approfittiamo della rubrica del weekend di Basket NBA per fare il punto sulle quote antepost aggiornate da Snai. I Lakers rimangono favoriti per ripetersi. I Nets scavalcano i Clippers come principali antagonisti dei giallioviola per l'anello.

Per il Rookie Of The Year Lamelo Ball rimane al comando ma la sorpresa Tyrese Haliburton ha visto crollare la propria quota, superando anche James Wiseman (infortunato in questo momento). In doppia cifra la prima scelta Anthony Edwards.

Vincente Nba 2020/21

Los Angeles Lakers 3,50

Brooklyn Nets 4,75

La Clippers 6,50

Milwaukee Bucks 8,50

Philadelphia 76ers 15

Utah Jazz 18

Boston Celtics 18

Denver Nuggets 20

Miami Heat 33

Dallas Mavericks 33

Phoenix Suns 40

Golden State Warrior 50

Portland Trail Blaze 50

Toronto Raptors 50

Indiana Pacers 75

Rookie Of The Year Stagione Regolare 20/21

Ball, Lamelo 1,80

Haliburton, Tyrese 3,50

Wiseman, James 7,50

Edwards, Anthony 10

Anthony, Cole 20

Pritchard, Payton 33

Avdija, Deni 50

Bey, Saddiq 50

Toppin, Obi 50

Williams, Patrick 50

Maxey, Tyrese 50

Analisi Partite NBA 5 febbraio 2021

9 partite al venerdì al via Indiana Pacers-New Orleans Pelicans, entrambe squadre da Over (Indiana è O/U 13-8-1, New Orleans è O/U 13-7). In Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks si sfida il penultimo attacco NBA, quello di Cleveland (103.7 punti) e il 2° migliore, quello di Milwaukee (121.0). I Cavaliers hanno un margine negativo di -5.00 punti, mentre i Bucks hanno il margine migliore NBA (+8.71 punti di media a partita).

Il big match è però Los Angeles Clippers-Boston Celtics. I Clippers hanno un record di 8-2 in casa, il 2° miglior rendimento nelle scommesse (60.8% di linee coperte finora su 23 partite stagionali) e un margine medio di +7.87 punti. I Celtics hanno perso 3 delle ultime 4 partite, sono senza Smart e occhio anche alle condizioni di Brown.

Le altre partite in programma: Orlando Magic-Chicago Bulls; Brooklyn Nets-Toronto Raptors; Miami Heat-Washington Wizards; Charlotte Hornets-Utah Jazz; Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves; Phoenix Suns-Detroit Pistons.

Analisi Partite NBA 6 febbraio 2021

Altre 11 partite al sabato e si inizia presto con New York Knicks-Portland Trail Blazers. I Blazers senza Lillard, Nurkic e McCollum hanno vinto a sorpresa a Philadelphia e hanno il 4° miglior attacco NBA (115.7) ma i Knicks rispondono con la 2° miglior difesa (104.1). Va però anche detto che nessuna squadra segna poco quanto NYK (102.3) e questo trasforma la squadra della grande mela in un ottima bet da Under (O/U 7-16).

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets è la sfida più attesa. I 76ers sono 10-2 in casa, anche se di recente hanno perso contro i Blazers come detto senza i 3 migliori giocatori. Per Philadelphia sono da valutare le condizioni di Simmons mentre Brooklyn ha in forse Harden ma con Durant, Irving e anche Harris ha il miglior attacco NBA (122.2) ed è la miglior squadra da Over (O/U 17-6). Il mese scorso a Brooklyn i Nets vinsero 122-109 in casa contro i 76ers. Riusciranno a replicare anche a Weels Fargo o Embiid e compagni si rifaranno?

Atlanta Hawks-Toronto Raptors. I Raptors sono la 2° peggior squadra come rendimento nelle scommesse (38.1%), gli Hawks sono tra le migliori squadre da Under (O/U 6-16) ma hanno il loro top player, Young, non al meglio.

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves. Sfida tra le due peggiori squadre della NBA come margine medio. I Timberwolves perdono con una media di -9.00 punti di scarto, Oklahoma City è a -7.00 e ha in infermeria il miglior giocatore, Gilgeous-Alexander. Anche Minnesota aspetta il rientro della sua stella, Towns, ed è in dubbio anche Russell.

Le altre partite in programma: Sacramento Kings-Denver Nuggets; Orlando Magic-Chicago Bulls; Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks; Houston Rockets-San Antonio Spurs; Dallas Mavericks-Golden State Warriors-New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies; LA Lakers-Detroit Pistons.

Analisi Partite NBA 7 febbraio 2021

5 partite alla domenica, si inizia nella prima serata italiana con New York Knicks-Miami Heat. Dei Knicks abbiamo già parlato, di Miami no. Gli Heat hanno ritrovato Butler, ma hanno vinto solo 1 delle ultime 8 partite e sono in assoluto la peggior squadra come rendimento nelle scommesse con solo il 30.0% di handicap coperti. Puntare su Miami finora è stato un suicidio. Che fine hanno fatto gli Heat finalisti nella bolla di Orlando?

Indiana Pacers-Utah Jazz è il big match di giornata. Indiana è senza Warren e LeVert, ha salutato Oladipo, ma può ancora contare su Brogdon, Sabonis e Turner che stanno tirando egregiamente la carretta di Indiana. I Jazz si sono rimessi in moto con 2 vittorie e sono sempre la miglior squadra su cui puntare (eccezionale 68.1% di coperture).

Charlotte Hornets-Washington Wizards. Gli Hornets dovrebbero recuperare Rozier per la sfida contro i Wizards di uno straordinario Beal che guida il 3° miglior attacco NBA (116.2), il problema è la difesa, la peggiore dell'intera lega (121.1).

Molto interessante anche Phoenix Suns-Boston Celtics. C'è da capire come i Celtics arriveranno a questa sfida, sia come condizioni fisiche dei giocatori sopra citati, sia come risultato dopo il big match a LAC di venerdì, quindi weekend molto impegnativo per la squadra di coach Stevens. I Suns dopo 3 vittorie si sono fermati a New Orleans di recente ma rimangono una formazione pericolosa con CP3, Ayton e il ritorno di Booker. Phoenix ha inoltre una delle migliori difese NBA (108.3).

A chiudere ci sono Los Angeles Clippers-Sacramento Kings. I Kings arrivano da un momento incoraggiante con 5 vittorie nelle ultime 6 partite, arco di tempo in cui Fox e compagni sono stati una manna dal cielo per gli scommettitori con un perfetto 6-0 ATS. Allo Staples Center contro Leonard e soci non sarà semplice, con i Clippers che hanno vinto 8 degli ultimi 10 precedenti contro Sacramento (anche 8-2 ATS nelle scommesse).