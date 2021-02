Pronostici Basket NBA: le scommesse del 8 febbraio 2021. 8 partite in programma. Big match Denver Nuggets-Milwaukee Bucks, le due miglior squadre da Over nei primi tempi

Inizia una nuova settimana di Basket NBA con un lunedì da 8 partite. Il big match è senza dubbio Denver Nuggets-Milwaukee Bucks.

Analisi Partite NBA 8 febbraio 2021

Charlotte Hornets-Houston Rockets. Rockets ancora senza Wood, Hornets con in forse Graham. Houston è la 2° miglior squadra da Under nella lega (O/U 7-14-1), Charlotte è 21° come attacco (110.5). Oggi linea O/U a 219.5 punti totali in calo da 220.5.

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors. La striscia vincente dei Grizzlies si è interrotta bruscamente con 3 sconfitte di fila (0-3 ATS) mentre i Raptors dopo essere passati a Brooklyn hanno perso ad Atlanta. Solo Miami fa peggio di Toronto come rendimento nelle scommesse (39.1%) e oggi i Raptors sono sfavoriti a +2.0.

Chicago Bulls-Washington Wizards. Chicago ha il 4° miglior attacco NBA (115.0) e un pace factor molto elevato. I Wizards di Beal e Westbrook sanno come segnare (114.2), ma il problema è la difesa, la peggiore in NBA (121.0). A dicembre nella capitale i Bulls passarono 133-130. Oggi la linea O/U sembra alla portata a 236.5 punti totali, anche se alta. I Wizards però sono in back to back (per Chicago sono fuori Markkanen e Porter Jr).

San Antonio Spurs-Golden State Warriors. Gli Spurs anche senza Aldridge arrivano da 2 vittorie ma il 20 gennaio persero 99-121 a Golden State. I Warriors sono O/U 7-3 nei primi quarti delle ultime 10 partite (60.7 punti totali di media). Gli Spurs sono la miglior squadra da Over della NBA nei primi quarti (O/U 16-7 con 58.3 punti di media), specialmente in casa (O/U 10-3, 60.3 punti). La linea O/U 1° Quarto si gioca a 59.5, battibile per l'Over come abbiamo visto dalle medie.

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves. I Timberwolves rimangono senza Towns e con Russell in forse. I Mavericks provano ad uscire dal tunnel affidandosi a Doncic che ha segnato altri 42 punti mell'ultima vittoria. Minnesota ha un 50.0% di handicap coperti finora, ma è comunque la squadra che perde con lo scarto medio maggiore, -8.17 punti, ma oggi a Dallas è richiesta una vittoria con 10 punti di vantaggio. I Timberwolves sono però 1-7 ATS negli ultimi precedenti contro i Mavericks.

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers. I Cavaliers hanno il 29° attacco NBA con soli 103.5 punti segnati di media. A Phoenix non sarà facile segnare con i Suns che hanno la 4° miglior difesa (106.7). Occhio agli inizi, i Suns in casa sono O/U 3-7 nei primi tempi (105.7 punti totali di media), i Cavaliers in trasferta sono O/U 3-7, sempre nei primi tempi (101.1). Oggi Under 109.0 Primo Tempo non è impossibile.

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks. I Nuggets sono in ripresa e sono anche la 2° miglior squadra da Over (O/U 16-6). I Bucks hanno il 2° miglior attacco (121.1), sono O/U 13-9-1, e hanno il miglior margine medio (+9.83 punti). Oggi gli ospiti sono favoriti con -4.0 punti di handicap con Denver che in regia rischia di essere senza Murray e Harris. Questa è però la sfida tra Giannis Antetokounmpo (27.1 punti, 11.2 rimbalzi e 5.8 assist) e Nikola Jokic (27.2 punti, 11.5 rimbalzi e 8.6 assist) che arriva da una prova da 50 punti. Oggi Jokic ha una linea punti personale di 26.5, Giannis è a 27.5. Attesi molti punti tra queste due squadre da Over nel big match di giornata, ma fate attenzione in particolare ai primi tempi. I Bucks con O/U 14-7-2 (116.7) sono la miglior squadra da Over nei primi tempi (119.8 punti totali all'intervallo nelle ultime 10 partite), i Nuggets sono 2° in questa statistica con O/U 14-8 (115.23), e in casa sono O/U 8-2 (118.1) nei primi tempi. La linea 114.5 punti nel primo tempo non è impossibile.

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder. I Lakers oggi giocheranno senza Davis ma rimangono ampiamente favoriti a -10.5 (aprivano a -12.5) contro i Thunder che però hanno ritrovato Gilgeous-Alexander. Il mese scorso ad OKC i Lakers vinsero 128-99 contro OKC; ma i Thunder quest'anno vanno meglio in trasferta e sono 4-1 ATS negli ultimi viaggi a Los Angeles. I Lakers hanno il 2° miglior margine medio (+8.21 punti), Oklahoma City è 27° (-6.41 punti).