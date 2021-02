Pronostici Basket NBA: le scommesse del 9 febbraio 2021. 7 partite in programma. I Jazz ospitano i Celtics; i 76ers testano i Kings

Questo martedì notte abbiamo in programma 7 partite di Basket NBA, col big match Utah Jazz-Boston Celtics. Andiamo a vedere le statistiche e le quote più interessanti di tutte le partite, e i consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi Partite NBA 9 febbraio 2021

Detroit Pistons-Brooklyn Nets. I Nets dovrebbero recuperare Durant per la sfida a Detroit contro i Pistons che difensivamente concedono tanto (113.6) non bene quando sfidi il miglior attacco NBA (121.4 punti), quello di Brooklyn che è anche la miglior squadra da Over (O/U 18-7). Linea O/U alta a 229.5 punti totali, ma comunque in discesa dal 232.5 di apertura.

Miami Heat-New York Knicks. Gli Heat sono la peggior squadra su cui puntare con solo il 36.3% di linee coperte finora. I Knicks hanno il peggior attacco NBA (102.7) ma anche la miglior difesa (104.1) e questo li porta ad essere una squadra decisamente da Under (O/U 8-17). Domenica Miami ha vinto 109-103 a NY e oggi la linea O/U è davvero bassa a 208.5.

New Orleans Pelicans-Houston Rockets. Rockets in back to back e senza Wood ma rientrano Westbrook e Wall che hanno riposato meglio. Houston è diventata la miglior squadra da Under (O/U 7-15-1) ma mi interessa anche il 1° quarto, i Rockets sono tra i peggiori con un record di 8-14 nei primi 12 minuti (-1.36 punti di media), i Pelicans invece sono tra i migliori (13-8-1 con +4.05 punti) e New Orleans è più riposata e in forma dopo 3 vittorie. A fine gennaio qui a New Orleans però vinsero 126-112 i Rockets che però chiusero sotto 27-35 al primo quarto. Oggi i Pelicans si giocano a -2.0 al primo quarto.

San Antonio Spurs-Golden State Warriors. Rematch in back to back dopo il 105-100 di ieri di San Antonio, punteggio basso ma nel 1° quarto abbiamo visto 63 punti. Gli Spurs sono la miglior squadra da Over nei primi quarti (O/U 16-7 con 58.1 punti di media), specialmente in casa (O/U 10-3, 60.3 punti) e hanno segnato 8 Over nelle ultime 10 partite, arco di tempo in cui anche Warriors hanno segnato un O/U 7-3 (60.7 punti).

Utah Jazz-Boston Celtics. I Jazz sono senza Conley ma rimangono la miglior squadra come record ma anche nelle scommesse con un impressionante 70.8% di casse. Utah arriva da 4 vittorie e ha vinto 15 delle ultime 16 partite. I Celtics hanno in dubbio Smart e Brown e arrivano dalla sconfitta a Phoenix. I Celtics sono però 4-0 ATS nelle uscite dopo una sconfitta e oggi si giocano a +5,5 da underdogs.

Portland Trail Blazers-Orlando Magic. 5 sconfitte nelle ultime 6 (1-5 ATS anche nelle scommesse) per i Magic disastrosi e senza Gordon (in forse anche Fournier). Solo Minnesota fa peggio di Orlando come margine medio visto che Vucevic e compagni chiudono le partite con una media di -7.17 punti. I Blazers rimangono senza Nurkic e McCollum e anche Portland ha un margine negativo al momento, anche se molto minore rispetto ad Orlando (-1.27 punti).

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers. I 76ers hanno sempre il miglior record d Est (17-7) ma i Kings sono in grande forma con 4 vittorie di fila e una striscia di ben 8 handicap coperti di recente. Oggi i Kings sono leggermente sfavoriti (+1.0) in casa, con i 76ers che sono 10-2 ATS negli ultimi viaggi a Sacramento.