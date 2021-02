Pronostici Basket NBA: le scommesse del 10 febbraio 2021. 9 partite in programma. La difesa dei Suns riuscirà a fermare l'attacco dei Bucks nel big match Phoenix-Milwaukee?

Altra ricca notte di Basket NBA con 9 partite in programma tra cui il big match Phoenix Suns-Milwaukee Bucks.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi Partite NBA 10 febbraio 2021

Washington Wizards-Toronto Raptors. Lowry in forse per Toronto che però è in ripresa con 4 vittorie nelle ultime 5 (4-1 ATS). I Wizards hanno sempre la peggior difesa NBA (120.1 punti subiti di media), ma nelle ultime partite i ritmi sono cambiati molto e infatti Westbrook e compagni arrivano da 4 Under consecutivi. Washington ha un margine di -6.29 punti a partita, oggi è sfavorita a +5.5.

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks. Il 3 febbraio ad Atlanta i Mavericks sono passati 122-116 in una partita ad alto punteggio, anche se gli Hawks rimangono la miglior squadra da Under della lega (O/U 7-16). Gli Hawks sono Under 6-1 nelle ultime trasferte e Under 5-1 negli ultimi viaggi a Dallas ma i Mavericks sono in ripresa in attacco e arrivano da 4 Over di fila.

Brooklyn Nets-Indiana Pacers. Ieri i Nets hanno perso 111-122 a Detroit, 3° ko di fila e l'assenza i Durant si sente eccome nonostante Irving e Harden. Solo Miami sta facendo peggio di Brooklyn come rendimento nelle scommesse (38.4%). Brooklyn ha pure il 2° miglior attacco (121.0) peccato che sia titolare anche della 2° peggior difesa (118.3) e questa la rende la top squadra da Over in NBA (O/U 19-7). Anche i Pacers arrivano da 3 sconfitte e sono 1-5 nelle ultime 6 (anche 1-5 ATS nelle scommesse), ma Indiana è più riposata. Oggi le linee favoriscono comunque i Nets a -2.0.

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets. Calo netto dei Grizzlies che dopo la striscia vincente ne stanno aprendo una perdente, anche nelle scommesse (0-4 ATS). Gli Hornets arrivano da 2 nette vittorie in casa (119-94 e 119-97). Memphis è la 3° miglior squadra da Under nei primi tempi (109.1) e sono da Under nei primi tempi anche gli Hornets quando giocano in trasferta (114.7). Oggi la linea O/U 1° Tempo si gioca a 114.5, considerate l'Under all'intervallo.

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers. I Timberwolves ne hanno perse altre 2 e rimangono la squadra col peggior margine medio della lega (-8.04 punti). Oggi si giocano a +10.5 anche se siamo al Target Center, ma arrivano i Clippers che devono riscattare le ultime 2 sconfitte interne. Clippers che a dicembre dominarono 124-101 contro i Timberwolves senza Leonard, ma con 18 punti di George. Oggi ci sarà Kawhi ma è PG a mancare per i Clippers che sono però i 4° migliori come margine medio (+6.96) per una discrepanza di 15 punti esatti tra le medie delle due squadre, quindi anche senza George il -10.5 non è così pazzo, considerando che Minnesota rimane senza Towns e il bisogno di LAC di tornare al successo.

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers. La rinascita dei Nuggets è già finita? Denver arriva da 3 sconfitte (0-3 ATS). Calo pesante anche per i Cavaliers che hanno vinto solo 1 delle ultime 7 partite, con un tremendo 0-7 ATS. Denver, guidata dallo straordinario Jokic, ha comunque il 3° miglior attacco NBA (115.2) ed è la 2° miglior squadra da Over (O/U 17-6). I Cavaliers al contrario hanno il 29° attacco (103.9) e sono O/U 10-14-1. Quale linea prevarrà? I book quotano questa partita a 219.5 punti totali. Denver e Cleveland sono Under 4-1 negli ultimi precedenti. E' invece chiamata a vincere con -9.5 punti di handicap Denver che come abbiamo visto, oltre al fattore campo, ha un grande vantaggio sull'attacco rispetto a Cleveland.

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans. Momento positivo dei Pelicans che arrivano da 4 vittorie (4-0 ATS) compreso il 130-101 di ieri su Houston con 22 punti di Ingram e 20 di Williamson. New Orleans è ora la 4° miglior squadra da Over (O/U 15-8), anche i Bulls sono squadra da Over, mai nei primi tempi (115.0). Manca Markkanen e la linea O/U 1° Tempo a 117.0 punti è molto alta con i Pelicans che ultimamente ha tenuto una media di 116.6 punti totali all'intervallo, ma sono in back to back.

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder. Rematch dopo il 119-112 OT dell'altro giorno per i Lakers qui allo Staples Center. 5° vittoria di fila per LAL, ma le ultime 2 sono state preoccupanti, in overtime contro Pistons e Thunder, non il massimo. La scorsa sfida non c'era Antony Davis per i Lakes, ma ci ha pensato un infinito LeBron James con 28 punti, 14 rimbalzi e 12 assist. Oggi un altra tripla doppia di LeBron si gioca @5.25, fateci un pensierino visto che AD è dato ancora in forse. I Lakers stanno vincendo con un margine medio di +8.16 punti, i Thunder sono a -6.43 (28° in questa statistica). I Lakers oggi si giocano a -11.5, una linea anche più alta del -10 che non hanno coperto l'altro giorno contro OKC che ha ritrovato un Gilgeous-Alexander da 29 punti e 10 assist.

Big Match Phoenix Suns-Milwaukee Bucks. Milwaukee in un buon momento con 5 vittorie di fila (5-0 ATS) ma anche i Suns sono 6-1 nelle ultime partite (anche 6-1 ATS), nonostante la mancanza di Chris Paul che rimane in forse. Phoenix ha la 4° miglior difesa della NBA (107.0) ed è O/U 9-14 in stagione. Al contrario Giannis Antetokounmpo e compagni hanno il miglior attacco (121.3) e sono O/U 14-9-1. I Bucks hanno il miglior margine medio (+9.96 punti) e in questa trasferta sono chiamati a coprire -4.0 punti di handicap.