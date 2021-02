Pronostici Basket NBA: le scommesse del 11 febbraio 2021. Raptors impegnati in back to back a Boston, occhio a Tatum. 76ers per la vendetta a Portland. Rockets-Heat da Under?

Questo giovedì notte abbiamo 5 partite di Basket NBA in programma: Houston Rockets-Miami Heat, Boston Celtics-Toronto Raptors, Detroit Pistons-Indiana Pacers, Golden State Warriors-Orlando Magic e Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi Partite NBA 11 febbraio 2021

Houston Rockets-Miami Heat. Squadre che vivono momenti diversi con Miami che arriva da 3 vittorie (2-1 ATS), Houston da 3 sconfitte (0-3 ATS) ed è senza Wood. Miami rimane però la peggior squadra su cui puntare con solo il 34.7% di linee coperte. L'attacco di Miami è 27° con 106.9 punti segnati di media e i Rockets sono la 2° miglior squadra da Under della NBA (O/U 8-15-1). Attesa una partita a basso punteggio e infatti la linea O/U è scesa a 218.5 a 215.5 punti totali, ma da giocare su book come PlanetWin365 che non considera eventuali overtime.

Boston Celtics-Toronto Raptors. Tornata a pieno servizio la coppia Tatum-Brown, i Celtics rientrano al TD Garden dopo 2 sconfitte e sfidano i Raptors che sono in back to back dopo la vittoria a Washington, la 5° nella ultime 6 (5-1 ATS). Oggi Boston non è male a -3.0. La vittoria dei padroni di casa in combo con Over 25.5 Punti di Tatum si gioca @3.10 su Snai. Fateci un pensierino, Tatum ha segnato 40 punti nel primo incontro vinto 126-114 il mese scorso i Celtics contro Toronto.

Detroit Pistons-Indiana Pacers. Momento difficile per i Pacers che ieri hanno perso la 4° di fila (0-4 ATS) con soli 94 punti segnati alla peggior difesa NBA, quella di Brooklyn, squadra battuta il giorno prima dai Pistons per 122-111. I Pacers (sempre senza Warren) avevano segnato solo 95 punti anche in casa la partita prima contro Utah, e la cosa inizia a preoccupare, anche se sono 4-1 ATS negli ultimi back to back.

Golden State Warriors-Orlando Magic. I Warriors sono passati a San Antonio con 32 punti di Curry. I Magic hanno perso 6 delle ultime 7 (anche 1-6 ATS nelle scommesse) e dopo Fournier, Gordon, Carter-Williams e Fultz si è fermato anche Anthony in forse per oggi. Vucevic sempre più importante, specialmente contro Golden State che senza Wiseman, Looney e Chriss fatica a mettere centimetri sotto canestro e infatti è scesa al penultimo posto tra le squadre NBA come efficenza a rimbalzo. Considerate Over 37.5 Punti+Rimbalzi di Nikola Vucevic, la linea è bella alta, ma è lui il faro nel buio di Orlando, con 27+15 anche nell'ultima partite (23.3 punti e 11.5 rimbalzi di media in stagione).

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers. I 76ers hanno vinto 6 delle ultime 7 partite (5-1-1 ATS), guidati da Embiid (anche se oggi è in forse Curry). Portland è sempre senza Nurkic e McCollum, ma Lillard ha segnato altri 36 punti nella vittoria sui Magic, la 4° nelle ultime 6 (4-2 ATS). A inizio mese i Blazers sorpresero nel 121-105 a Philadelphia e nonostante altri 37 punti di Embiid che anche oggi potrebbe essere protagonista e lo vediamo dalla linea personale bella alta sui punti visto che gli viene richiesto almeno un trentello (29.5). Quella di inizio mese fu l'unica sconfitta nelle ultime 7 partite di Philadelphia e la 2° in casa in tutta la stagione. Oggi i book credono nel riscatto dei 76ers dati a -5.5.