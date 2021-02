Pronostici Basket NBA Weekend Edition: scommesse sulle partite dal 12 al 14 febbraio 2021. Domenica c'è Nuggets-Lakers con i due favoriti per l'mvp, James e Jokic

Vediamo le partite più interessanti, le quote antepost aggiornate, le statistiche e i consigli per le scommesse del fine settimana di Basket NBA.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Approfittiamo della rubrica del weekend di Basket NBA per fare il punto sulle quote antepost aggiornate da Snai che favorisce ancora i Lakers stabili @3.50 sui Nets che però salgono leggermente fino @5. Buona settimana per i Clippers che scendono da @6.50 a @5.50, stabili @8.50 i Bucks. I Jazz, una delle squadre più in forma, e titolare del miglior record NBA, scendono da @18 volte la posta, ma rimangono comunque abbondantemente in doppia cifra @15.

Per il titolo di mvp della stagione regolare cambia tutto. Un infinito Lebron James è ora favorito davanti a Joel Embiid e Nikola Jokic. Salgono in doppia cifra i due grandi favoriti della pre-season, Doncic @10 (al pari di Durant) e Antetokounmpo @12, agganciato da Steph Curry che arriva da una grande settimana. I book danno già in mano a Lamelo Ball il titolo di Rookie Of The Year col sorprendere Tyrese Haliburton staccato come primo avversario, e la prima scelta al draft, Anthony Edwards in doppia cifra.

Vincente Nba 2020/21

Los Angeles Lakers 3,50

Brooklyn Nets 5,00

La Clippers 5,50

Milwaukee Bucks 8,50

Philadelphia 76ers 15

Utah Jazz 15

Boston Celtics 18

Denver Nuggets 25

Miami Heat 33

Phoenix Suns 33

Dallas Mavericks 40

Golden State Warrior 50

Portland Trail Blaze 50

Indiana Pacers 50

Toronto Raptors 50

New Orleans Pelicans 75

Mvp Stagione Regolare 2020/2021

James, Lebron 2,75

Embiid, Joel 5,00

Jokic, Nikola 5,50

Durant, Kevin 10

Doncic, Luka 10

Antetokounmpo, Giann 12

Curry, Stephen 12

Lillard, Damian 30

Leonard, Kawhi 40

Harden, James 50

Tatum, Jayson 66

Davis, Anthony 75

George, Paul 75

Rookie Of The Year Stagione Regolare 20/21

Ball, Lamelo 1,25

Haliburton, Tyrese 4,00

Edwards, Anthony 12

Wiseman, James 15

Anthony, Cole 25

Okoro, Isaac 66

Maxey, Tyrese 66

Pritchard, Payton 75

12 febbraio 2021: i Jazz ospitano i Bucks, è Mitchell contro Giannis

Utah Jazz-Milwaukee Bucks. I Jazz hanno il miglior record NBA (20-5) e anche il miglior rendimento nelle scommesse con un impressionante 72% di linee coperte, e sono favoriti a -2.5 anche in casa contro i Bucks che dopo 5 vittorie si sono fermati nel 124-125 a Phoenix. In dubbio Conley da una parte e Holiday dall'altra. I Jazz fanno la differenza con la 3° miglior difesa NBA (105.8 punti subiti di media), i Bucks si affidano al miglior attacco della lega (121.4), chi la spunterà? Il mese scorso a Milwaukee i Jazz passarono 131-118 grazie a 32 punti di Mitchell oltre ai 26 dalla panchina di Clarkson mentre a Milwaukee non bastarono i 35 di Antetokounmpo sommati ai 31 di Middleton.

Le altre partite in programma venerdì: Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves; Washington WizardsNY Knicks; Atlanta Hawks-San Antonio Spurs; Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans; Chicago Bulls-LA Clippers; Boston Celtics-Detroit Pistons; Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder; LA Lakers-Memphis Grizzlies; Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers; Sacramento Kings-Orlando Magic.

13 febbraio 2021: Suns-76ers in prima serata italiana

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers. I Suns hann vinto le ultime 4 partite (4-0 ATS) dopo il successo sui Bucks e ora sono pronti ad ospitare un altra big di Eastern Conference, i 76ers che invece si sono fermati a Portland nonostante altri 35 punti di Embiid. Phoenix ha il 2° miglior rendimento nelle scommesse (62.5%).

Un veloce accenno anche a New York Knicks-Houston Rockets, rispettivamente la 2° e la 3° miglior squadra da Under. I Knicks sono O/U 8-18, i Rockets O/U 8-16-1 in questa stagione. Aspettiamoci una linea molto bassa.

Le altre partite in programma sabato: Atlanta Hawks-Indiana Pacers; Golden State Warriors-Brooklyn Nets e Utah Jazz-Miami Heat.

14 febbraio 2021: Nuggets-Lakers, occhio ai primi tempi di Jokic e compagni

Domenica c'è grande attesa su Denver Nuggets-LA Lakers, Lebron contro Jokic che come abbiamo visto sono i due favoriti per la vittoria del mvp. Il 4 febbraio allo Staples Center i Nuggets hanno perso 93-114 nonostante un avvio da 58-46 per Denver che non a caso è la 3° miglior squadra su cui puntare nei primi tempi (16-8, +5.71 punti di media), specialmente in casa (9-3, +6.08 punti all'intervallo). I Lakers hanno un modesto record di 11-13-2 nei primi tempi (+4.96 punti), con un 3-5-2 nelle ultime 10 partite (+2.5 punti).

Le altre partite in programma domenica: Washington Wizards-Boston Celtics; Detroit Pistons-New Orleans Pelincans; Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves; Charlotte Hornets-San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks; Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers; Phoenix Suns-Orlando Magic; Sacramento Kings-Memphis Grizzlies e LA Clippers-Cleveland Cavaliers.