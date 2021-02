Pronostici Basket NBA: le scommesse del 15 febbraio 2021. Jazz-76ers, la prima a Ovest contro la prima a Est, ma i book puntano ancora su Mitchell e compagni

Sette partite di Basket NBA per aprire la settimana al lunedì notte dove spicca il big match Utah Jazz-Philadelphia 76ers.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi Partite NBA 15 febbraio 2021

Indiana Pacers-Chicago Bulls. A Santo Stefano i Pacers vinsero 125-106 a Chicago e di recente dopo 4 sconfitte sono passati a Detroit ed Atlanta. Chicago è senza Markkanen ed è in forse anche Carter Jr, un problema per una squadra che ha già pessimi numeri sotto canestro a rimbalzo. Occhio a Sabonis che a dicembre chiuse una tripla doppia da 22 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. Oggi la tripla doppia paga @10. Un caffè valutatelo.

Washington Wizards-Houston Rockets. I Wizards hanno ancora la difesa più battuta in NBA (119.1) ma ultimamente hanno cambiato il trend con 6 Under nelle ultime 7 partite. I Rockets arrivano dal 99-121 a NY e sono la 2° miglior squadra da Under della lega (O/U 9-16-1). Il mese scorso è finita 107-88 per Houston in casa contro Washington. Partita speciale per l'ex Westbrook che ieri ha sfiorato un altra tripla doppia, ma oggi potrebbe essere risparmiato. Houston senza Oladipo e Wood. Occhio a Under sulla linea a 228.5 punti totali.

New York Knicks-Atlanta Hawks. Knicks peggior attacco NBA (103.4), ma miglior difesa (103.3) e questo rende NYK anche la miglior squadra da Under (O/U 9-19). Atlanta è 3° in questa statistica con O/U 10-16. Queste sono anche due delle migliori squadre da Under nei primi tempi. Considerate Under 218.5 sul totale e Under 107.5 primo tempo. A gennaio a Atlanta i Knicks vinsero 113-108 in un altra partita da Under.

Utah Jazz-Philadelphia 76ers. I 76ers arrivano da 2 sconfitte a Ovest e oggi sfidano la squadra più in forma e col miglior record NBA, i Jazz (22-5) mentre Philadelphia rimane prima a est (18-9). I Jazz si sono rimessi in moto con 7 vittorie di fila e sono 18-1 nelle ultime 19, con anche un quasi perfetto 10-1 ATS nelle scommesse in casa. I Jazz rimangono la miglior squadra su cui puntare in questa stagione con un 74% di linee coperte, 2° miglior difesa (105.70) e, negli ultimi giorni anche miglior margine medio, con +9.30 punti a partita. Oggi Mitchell e compagni sono favoriti a -7.5, una linea che sta salendo anche perché per Philadelphia non è detto che giocherà Embiid.

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers. Cavaliers in crollo totale dopo 7 sconfitte di fila (0-7 ATS), compresa quella di ieri a LA nonostante i Clippers senza i loro migliori giocatori. I Cavaliers sono 1-10 ATS nelle ultime trasferte e il back to back non aiuterà. I Cavaliers sono una delle migliori squadre da Under nei primi tempi, specialmente in trasferta dove vediamo solo 103.5 punti di media all'intervallo con Cleveland in campo. I Warriors sono i 2° migliori da Under nei primi tempi, specialmente in casa dove vediamo poco più di 112 punti di media all'intervallo. Valutabile l'Under 115.0 punti primo tempo, una linea a cui nessuna delle due squadre si avvicina minimamente.

Los Angeles Clippers-Miami Heat. Nonostante le assenze di Leonard e George (in dubbio anche oggi) ieri i Clippers non hanno avuto problemi contro i Cavs e oggi si giocano a -3.0 contro gli Heat che dopo 4 vittorie si sono fermati nello Utah nel weekend. A gennaio i Clippers passano 109-105 a Miami. Gli Heat rimangono la peggior squadra su cui puntare (35.7%).

Sacramento Kings-Brooklyn Nets. Nuovo calo per gli altalenanti Kings che ieri hanno perso la 3° di fila in casa (0-3 ATS). I Nets sono passati a Golden State con un altro Over. Brooklyn grazie al miglior attacco (120.9) sono anche la miglior squadra da Over (O/U 20-8). I Nets sono Over 4-1 negli ultimi viaggi a Sacramento. Linea molto alta e in salita da 237.5 a 243.0 punti totali visto che la difesa di Sacramento è una delle più battibili in NBA con più di 118 punti concessi ogni sera.