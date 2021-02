Pronostici Basket NBA: le scommesse del 17 febbraio 2021. Jazz favoriti in casa dei Clippers. Serata pericolosa con tante squadre in back to back

Ben 10 partite di Basket NBA ci attendono per questa notte, ma potrebbe essere una giornata difficile con tante squadre in back to back. Il big match è senza dubbio Los Angeles Clippers-Utah Jazz, ma i padroni di casa sono sfavoriti con Leonard in forse e George out.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi Partite NBA 17 febbraio 2021

Orlando Magic-New York Knicks. I Knicks sono la miglior squadra della lega come rendimento nei 1° tempi (19-9-1, +1.34 punti di media all'intervallo). I dati migliorano ulteriormente nelle ultime 10 partite con un 9-1 (+5.3 punti) nei 1° tempi. Orlando ha molti assenti, sta attraversando una pessima stagione e di fatto i Magic sono Vucevic e poco più al momento. Siamo supportati anche a livello statistico con Orlando che chiude i 1° tempi con -5.61 punti di media in questa stagione (3-7 con -6.6 punti nelle ultime 10). Considerate Knicks -1.5 1° Tempo @1.82.

Boston Celtics-Atlanta Hawks. I Celtics ieri si sono rifatti col 112-99 sui Nuggets. Boston non sta brillando in attacco ma arriva da 3 prove a basso punteggio grazie ad una ritrovata difesa. Gli Hawks sono tra le migliori squadre da Under della lega (O/U 11-16), nonostante nelle ultime 5 partite abbiano invertito il trend con 5 Over consecutivi. Oggi Boston lascia a riposo Kemba Walker.

Philadelphia 76ers-Houston Rockets. 3 sconfitte di fila in trasferta per i 76ers che rientrano in casa dove son 11-2. 6 sconfitte di fila per i Rockets (0-6 ATS) sempre orfani di Wood (in forse anche Tucker, Oladipo e Gordon). Per Philadelphia dovrebbe rientrare la stella Joel Embiid (29.6 punti, 10.8 rimbalzi). Houston è tra le peggiori in area e a rimbalzo, e l'assenza di Wood non aiuta. La doppia doppia di Embiid @1.37 dovrebbe essere il minimo.

Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers. Minnesota senza Russell ma è tornato Towns. Indiana non se la passa benissimo a sua volta, ma oggi è favorita a -5.5 nonostante la trasferta. I Timberwolves hanno il 2° peggior margine della NBA con -7.50 punti di media e sono in back to back dopo il 104-112 di ieri contro i Lakers.

Washington Wizards-Denver Nuggets. 43 punti (su 99 totali) di Jokic ieri non sono bastati ad evitare la sconfitta dei Nuggets a Boston. Buon momento per Washington che arriva da 2 vittorie grazie alla coppia Westbrook (ancora tripla doppia) - Beal (miglior marcatore NBA). Washington ha la 2° peggior difesa NBA (119.1); Denver rimane la 3° miglior squadra da Over in NBA (O/U 19-8). Allo 0-4 ATS delle ultime trasferte fa da contro peso il 5-2 ATS negli ultimi back to back dei Nuggets.

Chicago Bulls-Detroit Pistons. Non è una grande stagione per queste due squadre che però stanno facendo felici gli scommettitori al 5° posto come rendimento nelle scommesse, entrambe precisamente col 57.6% di linee coperte. I book oggi puntano sulla squadra di casa favorita con -3.0 punti di handicap.

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder. I Grizzlies sono un altra delle tante squadre in back to back dopo la sconfitta di ieri contro i Pelicans. Anche i Thunder hanno giocato ieri perdendo conto Portland, dopo il successo a sorpresa su Milwaukee nonostante l'assenza di Gilgeous-Alexander che rimane in forse. I Thunder sono Over 6-0 negli ultimi b2b. I Grizzlies arrivano da 6 Over di fila.

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers. Le squadre sopra citate che ieri hanno vinto si sfidano oggi. Gran momento per i Blazers che hanno ormai assorbito le assenze di McCollum e Nurkic, e con un super Lillard hanno vinto le ultime 5 (5-0 ATS). I Pelicans si affidano a Zion Williamson che ha segnato altri 31 punti ieri, gli stessi di Lillard che oggi ha una linea di 31.5 punti.

Golden State Warriors-Miami Heat. I Warriors in casa hanno un ottimo rendimento nei primi tempi (11-5 con +3.88 punti di media); gli Heat sono i peggiori in assoluto in questa statistica con 8-18-1 (-2.22 punti) e un 2-10-1 (-4.46) in trasferta. Valutabile i Warriors +0 Primo Tempo @1.86. Occhio anche a Under 222.5. La linea sta scendendo da 224.5. Miami concede 110.1 punti (7°) col 44.9% dal campo (4°). I Warriors fanno tirare molto male gli avversari col 43.8% dal campo (2° miglior dato NBA).

Los Angeles Clippers-Utah Jazz è il big match che chiude la nottata. I Jazz hanno il miglior record NBA (23-5) e anche il miglior rendimento nelle scommesse (75%). I Clippers hanno il 3° miglior record (21-8) e sono 4° come rendimento nelle scommesse, anche se staccati col 58.6% di linee coperte. Utah (+9.36 punti) e LAC (+7.72) sono anche le 2 migliori squadre per margine medio. Oggi i book favoriscono i Jazz a -3.5 anche se si gioca allo Staples Center. I Clippers hanno in forse Leonard e sono senza George e Batum. I Jazz hanno dimostrato di non soffrire l'assenza di Conley e il primo gennaio vinsero 106-100 in casa contro i Clippers che in quell'occasione avevano sia Leonard che George a combinare per 55 punti, più della metà dell'intera squadra, ma per Utah proprio Conley fu il mattatore con 33 punti. Solo 15 di Mitchell che oggi ha una linea 10 punti più alta (25.5). Non dimentichiamo che i Clippers hanno un ottimo attacco, ma anche la 4° miglior difesa come punti concessi (108.4). Utah ha la 3° miglior difesa come punti (106.3), percentuale dal campo (44%) e da tre (35.3%).