Pronostici Basket NBA: le scommesse del 18 febbraio 2021. Solo 3 partite, ma c'è LA Lakers-Brooklyn Nets, Lebron James contro James Harden

Abbiamo solo 3 partite di basket NBA in questo giovedì notte ma oltre a Milwaukee Bucks-Toronto Raptors e Sacramento Kings-Miami Heat, c'è la super sfida LA Lakers-Brooklyn Nets.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi Partite NBA 18 febbraio 2021

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors. Momento difficile per i Bucks che arrivano da 4 sconfitte, compreso il 113-124 dell'altro giorno qui al Fiserv Forum contro i Raptors coi rientri di Lowry e Anunoby, i 33 punti di VanVleet e la doppia doppia di Siakam (23+13 rimbalzi). La partita è andata all'intervallo con 128 punti. Del resto Milwaukee è la miglior squadra da Over nei primi tempi (O/U 18-8-2 con 117.04 punti di media, un dato che sale a 121.5 nelle ultime 10). Toronto è 2° in questa statistica (O/U 17-10-1 con 117.2 punti di media), specialmente in trasferta con O/U 14-1 (122.38) e O/U 8-2 nelle ultime 10 partite (124.1). Over 120.5 punti nel 1° tempo non è impossibile anche se la linea è bella alta.

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets. Big match che i Lakers giocheranno senza l'infortunato Anthony Davis, ma dovrebbe esserci Lebron James nella sfida con i Nets di James Harden, e con Kyrie Irving in forse (ancora out Kevin Durant). Brooklyn arriva da 4 vittorie grazie al miglior attacco NBA (121.6). Squadre agli antipodi con i Lakers che si affidano alla 2° miglior difesa NBA (105.7) e sono O/U 11-18. Al contrario nessuno sta segnando tanti Over come i Nets (O/U 22-8). Quale linea la spunterà? I book sembrano sposare i ritmi di Brooklyn con una linea O/U a 231.5.

Sacramento Kings-Miami Heat. Gli Heat sono in back to back dopo la sconfitta di ieri in OT a Golden State, nonostante un altra tripla doppia di Butler che è stato in campo più di 40 minuti, ma almeno un altra doppia doppia contro la difesa di Sacramento (29° con 119.3 punti concessi di media, 30° col 48.4% dal campo e 29° anche da tre col 39.9%). Valutatela @2.00 di quota. Per il resto Miami rimane la peggior squadra su cui puntare col solo il 33.3% di linee di handicap coperte finora. I Kings però sono tornati a calare con 4 sconfitte di fila (0-4 ATS) e oggi sono sfavoriti di poco (+1.0) nonostante giochino in casa contro un avversario in back to back.