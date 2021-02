Pronostici Basket NBA Weekend Edition: scommesse sulle partite dal 19 al 21 febbraio 2021. Chi fermerà i Jazz e i Nets? Nel fine settimana ci provano i Clippers

Non sembra il momento migliore vista l'assenza di George, e probabilmente anche di Leonard, ma nel weekend i Clippers sono la squadra più impegnata visto che venerdì ospita i Jazz, e domenica i Nets che l'altro giorno hanno già battuto i Lakers qui allo Staples Center.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.





Lakers battuti dai Nets ma ancora favoriti per l'anello. Brooklyn però si avvicina

Approfittiamo come sempre della rubrica del weekend di Basket NBA per fare il punto sulle quote antepost aggiornate da Snai. Ancora i Lakers davanti a tutti, ma i Nets si avvicinano, con Brooklyn che giusto giovedì ha battuto i gialloviola allo Staples Center. Lebron James comanda anche la lavagna del mvp davanti a Nikola Jokic che scavalca Joel Embiid. Rimane in doppia cifra @10 Luka Doncic che avevamo appoggiato da favorito @4.50 in pre-stagione dove se la giocava con Giannis Antetokounmpo che troviamo anche più indietro, pure lui stabile @12 e con Milwaukee che arriva da una settimana da incubo. Nel pre-season però avevamo consigliato anche un cippino @30 su Damian Lillard che sta giocando da mvp alla guida di Portland, e si prende ancora bello alto @20. Per il Rookie Of The Year c'è sempre Lamelo Ball che ha preso il largo @1.20.

Vincente Nba 2020/21

Los Angeles Lakers 3,50

Brooklyn Nets 4,75

La Clippers 5,50

Milwaukee Bucks 8,00

Utah Jazz 10

Philadelphia 76ers 15

Boston Celtics 20

Denver Nuggets 25

Miami Heat 33

Phoenix Suns 40

Golden State Warrior 40

Portland Trail Blaze 50

Indiana Pacers 50

Dallas Mavericks 50

Toronto Raptors 60

San Antonio Spurs 75

Atlanta Hawks 75

New Orleans Pelicans 100

Memphis Grizzlies 100

New York Knicks 100

Houston Rockets 150

Sacramento Kings 150

Orlando Magic 200

Washington Wizards 200

Charlotte Hornets 200

Chicago Bulls 250

Cleveland Cavaliers 300

Detroit Pistons 500

Minnesota Timberwolv 500

Oklahoma City Thunde 500

Mvp Stagione Regolare 2020/2021

James, Lebron 2,50

Jokic, Nikola 5,50

Embiid, Joel 6,00

Curry, Stephen 6,00

Doncic, Luka 10

Antetokounmpo, Giann 12

Durant, Kevin 15

Lillard, Damian 20

Harden, James 25

Leonard, Kawhi 33

Mitchell, Donovan 50

Rookie Of The Year Stagione Regolare 20/21

Ball, Lamelo 1,20

Haliburton, Tyrese 6,50

Wiseman, James 15

Edwards, Anthony 15

Anthony, Cole 50

Maxey, Tyrese 66

Okoro, Isaac 75

Pritchard, Payton 75

19 febbraio 2021: LA Clippers-Utah Jazz, atto secondo. Utah ha numeri da record

LA Clippers-Utah Jazz. Riflettori puntati sullo Staples Center dove tornano in campo Los Angeles Clippers-Utah Jazz. I Jazz l'altro giorno hanno vinto 114-96 qui contro i Clippers privi di George, Leonard e Batum. Il primo rimane out, così come sono in forse gli altri 2. Utah sta giocando una stagione da record a livello scommesse con un impressionante 22-7 ATS (75.86% di linee coperte, ovviamente il miglior record NBA). I Jazz hanno ora anche il miglior margine medio (+9.66 punti), proprio davanti ai Clippers (+6.87) e oggi sono favoriti a -5.0, una linea schizzata dal -2.5 del pomeriggio, visto che filtrano notizie negative sul rientro di Kawhi.

Orlando Magic-Golden State Warriors. Squadre da Under nei primi tempi, specialmente i Warriors sono i migliori in questa statistica.

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets. Cavaliers in crisi e con 0-10 ATS nelle ultime partite, sono diventati i peggiori come rendimento nelle scommesse col 34.4% di linee coperte.

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls. Joel Embiid viaggia a 29.7 punti e 10.8 rimbalzi di media, la difesa dei Bulls potrebbe concedergli molto.

Boston Celtics-Atlanta Hawks. Gli Hawks sono 4-0 ATS negli ultimi viaggi al TD Garden dove hanno vinto anche l'altro giorno.

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons. I Pistons sono 2-12 in trasferta.

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder. Da anni i Bucks di Giannis non ne perdevano 5 di fila con anche uno 0-5 ATS nelle scommesse.

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns. Suns miglior squadra come rendimenti nei primi quarti.

20 febbraio 2021: Los Angeles Lakers-Miami Heat, la rivincita delle Finals 2020

Los Angeles Lakers-Miami Heat. Miami e LA si tornano ad affrontare dopo le Finals del 2020 vinte da Lebron James e compagni. Stagione ben diversa e difficile per gli Heat che sono penultimi come rendimento nelle scommesse (35.71%), superati solo di recente dai pessimi Cavaliers. Miami sta tenendo un margine negativo di -3.28 punti di media a partita, i Lakers sono 4° in questa statistica a +6.50 punti. I gialloviola dovranno rispondere alla sconfitta interna contro i Nets, e devono fare a meno di Davis e Schroder. Occhio ai punti, i Lakers concedono solo 105.8 punti di media e sono O/U 11-19 in stagione (solo NYK ha più Under). Miami è Under 10-3 negli ultimi viaggi a Los Angeles.

Charlotte Hornets-Golden State Warriors. 6 Under di fila e O/U 1-8 negli ultimi precedenti tra queste due formazioni.

Houston Rockets-Indiana Pacers. I Rockets sono 3-8 ATS in casa quest'anno. Partita speciale per l'ex Oladipo, giocatore da tenere in considerazione in prop bet.

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns. I Suns sono 8-2 ATS nelle ultime partite.

Chicago Bulls-Sacramento Kings. Due delle peggiori difese NBA, i Kings concedono 119.2 punti di media, i Bulls 115.4.

Portland Trail Blazers-Washington Wizards. Blazers tra le squadre più calde del momento nelle scommesse con 8-2 ATS nelle ultime 10 partite.

21 febbraio 2021: dopo i Lakers i Nets provano a battere anche i Clippers allo Staples Center

LA Clipper-Brooklyn Nets. Nets nuovamente in campo allo Staples Center dove giovedì hanno battuto i Lakers, nonostante l'assenza di Durant, ma col rientro di Irving e l'ottima prova di Harden. Domenica ci sono i Clippers che come abbiamo visto giocheranno già venerdì una sfida tosta con i Jazz senza George e con Leonard in forse, quindi fare previsioni oggi è impossibile. Occhio però ai punti. I Nets arrivano da una partita stranametne a basso punteggio ma mantengono il miglior attacco (121.2) e anche la 3° peggior difesa (117.2) un mix che la rende una manna per gli Over (O/U 22-9, miglior dato NBA). Anche i Clippers con un attacco da 115.4 punti sono squadra da Over (O/U 19-11). Leonard o no, KD o meno, aspettiamoci comunque una linea molto alta domenica.

New Orleans Pelicans-Boston Celtics. I Celtics in trasferta sono la miglior squadra da Under nei primi tempi.

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder. Cavs hanno il peggior margine medio della NBA con -9.10 punti, OKC fa poco meglio in questa statistica a -5.93.

Orlando Magic-Detroit Pistons. I Pistons sono 5-1 ATS nei precedenti contro i Magic in questo primo scontro tra due delle squadre più in difficoltà a Est.

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers. Missmatch sotto canestro per i Raptors che sono ultimi a rimbalzo, i 76ers sono 5°, e anche questa volta occhio a Embiid.

New York Knicks-Minnesota Timberwolves. Knicks miglior squadra da Under con O/U 10-20.

Atlanta Hawks-Denver Nuggets. Gli Hawks sono 8-2 ATS nei precedenti contro i Nuggets.

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings. Come detto 0-5 con 0-5 ATS per i Bucks nelle ultime partite, ma anche i Kings arrivano da 5 ko con 0-5 ATS, chi si sbloccherà?