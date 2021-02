Pronostici Basket NBA: le scommesse del 22 febbraio 2021. Lillard e i Blazers alla prova contro la difesa di Phoenix. Nello Utah arrivano gli Hornets

La settimana inizia con 6 partite di Basket NBA. Il big match a Ovest è Phoenix Suns-Portland Trail Blazers mentre nello Utah i Jazz cercano di rimettersi subito in pista dopo uno dei rari ko delle ultime settimane.

Analisi Partite NBA 22 febbraio 2021

Houston Rockets-Chicago Bulls. Oladipo, Cousins, Tucker e Wood probabilmente tutti out per Houston che a gennaio ha già perso 120-125 a Chicago che è risalita al 4° posto come miglior squadra come rendimento nelle scommesse (58.6% di linee coperte). I Bulls sono 9-6 ATS nei primi quarti, statistica in cui Houston ha il 2° peggior rendimento con 9-19 ATS (-1.89 punti di margine medio), con un pessimo 2-9 ATS (-4.0 punti) in casa. Bulls +0.5 Primo Quarto @1.86 è molto interessante.

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies. Tornano in campo i Mavericks che non vediamo dal 14 febbraio, la sconfitta che ha interrotto la striscia di 4 vittorie e oggi c'è Porzingis in forse. Solo Cleveland e Miami stanno facendo peggio di Dallas (39.29%) nelle scommesse. Oggi i Mavericks sono comunque favoriti con -5.0 punti di handicap.

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers. Dopo 6 vittorie Portland si è fermata in casa contro Washington, nonostante altri 35 punti di Lillard che anche oggi dovrebbe fare la parte del leone per i Blazers sempre senza McCollum e Nurkic, e che oggi ha una linea di 31.5 punti, ma contro c'è la 4° miglior difesa NBA (107.8), quella dei Suns che sono anche caldissimi con 8 vittorie nelle ultime 9 e anche un 8-1 ATS nelle scommesse che ha fatto salire Phoenix fino al 2° posto che rendimento nelle scommesse (65.52%), dietro all'inarrivabile Utah.

Utah Jazz-Charlotte Hornets. Eccoli i Jazz che arrivano dalla sconfitta a LAC, ma rimangono la squadra del momento, anche per gli scommettitori (73.33%). A inizio mese i Jazz hanno vinto 138-121 a Charlotte con 31 punti di Bogdanovic e 30 di Mitchell. Jazz miglior squadra da Under nei primi quarti (O/U 10-19-1 con 54.3 punti totali di media), specialmente in casa (O/U 4-10-1). Utah ha la 3° miglior difesa NBA (106.3), un buon matchup sull'attacco di Charlotte (21° con 110.9 punti). Nei primi quarti degli Hornets vediamo 54.9 punti di media. La linea 59.0 punti 1° quarto appare alta, considerate Under.

Oklahoma City Thunder-Miami Heat. Gli Heat arrivano da 2 vittorie, compresa l'ultima in casa Lakers, ma rimangono i 2° peggiori su cui puntare (37.93%). I Thunder oggi lasciano a riposo Horford, tra i protagonisti assieme a Gilgeous-Alexander nella vittoria di ieri a Cleveland. I Thunder sono 1-6-1 ATS negli ultimi back to back e stanno andando meglio in trasferta. Anche se si gioca alla Chesapeake Energy Arena oggi OKC è sfavorita a +7.0.

Los Angeles Lakers-Washington Wizards. Lakers in calo con 3 sconfitte nelle ultime 4 partite mentre i Wizards stanno attraversando un momento magico con 4 vittorie di fila (4-0 ATS). Bradley Beal rimane il miglior marcatore NBA con 32.9 punti di media, ma oggi sfida la 2° difesa che concede meno punti (105.5). I Lakers sono O/U 11-20 in stagione. Oggi Beal supererà ancora la linea di 30.5 punti?