Pronostici Basket NBA: le scommesse del 24 febbraio 2021. Jazz da record nelle scommesse e favoriti di 9 punti anche contro i Lakers

Tra le 9 partite in programma oggi, l'ultima è certamente la più attesa: Utah Jazz-Los Angeles Lakers. Abbiamo però studiato i migliori spunti per le scommesse di tutte le partite.

Analisi Partite NBA 24 febbraio 2021

Indiana Pacers-Golden State Warriors. Il mese scorso i Pacers vinsero 104-96 sul campo dei Warriors che oggi giocano in back to back dove hanno un negativo 5-17-1 ATS nelle scommesse. I Pacers sono però 2-8 ATS nelle ultime in casa.

Atlanta Hawks-Boston Celtics. Terza sfida del mese tra Atlanta e Boston. Le prime 2 al TD Garden sono state entrambe da Over con 233.0 punti totali di media. Oggi la linea è quasi 10 punti più bassa (224.0, apriva a 227.5) ma entrambe sono in back to back e arrivano da una sconfitta. Queste sono due delle migliori squadre da Under nei primi tempi. I Celtics sono O/U 11-19-1 (107.7 punti totali di media all'intervallo), gli Hawks sono O/U 12-19 (112.5) e in casa han una media bassa di 108.4 punti nei primi tempi (106.1 per i Celtics in trasferta). Considerando anche le fatiche del b2b l'Under 110.5 Primo Tempo è una linea di valore.

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets. La striscia perdente dei Cavaliers si è interrotta ieri contro gli Hawks. Cleveland è una delle migliori squadre da Under della stagione (O/U 13-18-1), Houston è la 2° migliore (O/U 11-17-1), e anche oggi rimangono in dubbio Gordon, e Oladipo (out Wood). La linea O/U è però in salita da 216.5 a 220.0.

Miami Heat-Toronto Raptors. Herro da una parte e Lowry dall'altra sono in forse. I Raptors ieri hanno perso, ma sono in miglioramento, come Miami. Le due squadre devono ringraziare i passi avanti difensivi e nei primi 2 scontri di gennaio è stato sempre Under (197.5 punti totali di media). I Raptors arrivano da 4 Under di fila e sono Under 4-0 anche negli ultimi precedenti contro gli Heat. Anche qui la linea O/U è in calo da 216.5 a 214.0.

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves. Minnesota continua a perdere, lo ha fatto anche ieri a Milwaukee. I Timberwolves hanno un margine negativo di -7.88 punti a partita, i Bulls sono a -0.10 e stanno andando meglio del previsto rispetto alle linee che gli danno i book visto che sono al 3° posto come rendimento nelle scommesse con un 60.0% di linee coperte (18-12 ATS). Oggi Chicago si gioca a -4.0.

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons. Il 14 febbraio i Pistons hanno vinto 123-112 in casa contro i Pelicans, ma Detroit è 3-14 in trasferta anche se ieri ha vinto a Orlando. I Pelicans sono la 3° miglior squadra da Over nei 1° Quarti (O/U 19-11 con 58.6 punti totali di media), specialmente di recente sono stati una sentenza da O/U 8-2 (63.6 punti) nei primi 12 minuti. I Pistons sono 6° in questa statistica (O/U 17-14 con 56.0 punti) e in trasferta sono /U 11-6 (57.0 punti). Aggiungiamoci che nel primo scontro abbiamo visto 70 punti al primo quarto. Over 56.5 Punti 1° Quarto non dico sarà una passeggiata ma potrebbe entrare.

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs. I Thunder hanno un pessimo record di 4-10 in casa. Gli Spurs sono 4° come rendimento nelle scommesse (59.2%). OKC chiude le partite con -5.71 punti di margine medio e San Antonio ha già vinto 112-102 qui il mese scorso, ma non gioca dal 14 febbraio e il rientro in campo potrebbe essere complicato, non si sa ancora la lineup e infatti gli Spurs sono leggermente sfavoriti a +1.0. Gli Spurs sono la peggior squadra su cui puntare nei primi quarti con 8-19 ATS (-2.33 punti di media). I Thunder nelle ultime 10 partite hanno avuto il miglior rendimento negli inizi con 8-1-1 ATS (+4.5 punti). Se gli Spurs saranno un pò arrugginiti i Thunder +0 1° Quarto @1.90 sono una bella idea.

Phoenix Suns-Charlotte Hornets. I Suns continuano a vincere e convincere, lo vediamo dal record di 20-10 e dal 2° miglior rendimento nelle scommesse (66.6%) con un margine medio di +5.67 punti. Oggi i Suns ne devono coprire quasi il doppio (-9.5) contro gli Hornets. Anche qui mi concentrerei più che altro sul 1° Tempo. I Suns vanno all'intervallo con un margine medio di +3.97 punti, per un 20-10 ATS nelle scommesse, 2° miglior dato NBA. Gli Hornets sono 13-16-1 ATS (-2.93 punti) nei primi tempi e in trasferta pagano -4.23 punti all'intervallo. Oggi i Suns si giocano a -5.5 nel primo tempo.

Utah Jazz-Los Angeles Lakers. Il piatto forte arriva alla fine, anche se i Lakers non si presentano al meglio contro la squadra del momento, i Jazz che hanno il miglior record (25-6) e anche un rendimento da record nelle scommesse col 74.1% di linee coperte dopo 31 partite, e un margine medio di +9.61 punti, mentre i Lakers sono calati a +5.94 punti. L'assenza di Davis pesa per LAL più di quanto Conley out pesi per i Jazz che oggi si giocano addirittura a -9.0 contro i campioni in carica....wow...Queste sono anche due delle migliori difese. I Lakers sono 2° con 106.2 punti concessi, i Jazz 3° con 106.4.