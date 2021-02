Pronostici Basket NBA: le scommesse del 25 febbraio 2021. Giannis e i Bucks ospitano i Pelicans di Williamson. Milwaukee favorita di 9 punti per la rivincita

6 partite NBA per questo giovedì notte. Si inizia forte con Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks, Embiid contro Doncic, e si chiude anche forte con Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans, Giannis contro Zion.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi Partite NBA 25 febbraio 2021

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks. E' Embiid contro Doncic. Il primo sta segnando 29.8 punti e 11.3 rimbalzi di media e oggi ha una linea a 43.5 Punti+Rimbalzi. I Mavericks sono tra i peggiori a rimbalzo e oggi rimane in forse Porzingis, ma ci sarà Doncic che viaggia a 28.9 punti, 8.6 rimbalzi e 9.2 assist di media. La tripla doppia è sempre calda e pronta in forno per Luka, specialmente in big match di questo genere contro altre stelle, e oggi si gioca @3.75.

New York Knicks-Sacramento Kings. I Knicks dominano le scommesse nei primi tempi. Sono i migliori in NBA con 22-9-1 ATS (+1.78 punti di media), in casa sono 10-5 ATS (+1.53) e nelle ultime 10 partite sono stati impressionanti con 10-0 ATS e +6.2 punti di media all'intervallo. Al contrario i Kings son tra i peggiori nei primi tempi con 13-18 ATS (-2.84), e nelle ultime 10 partite questo trend è anche peggiorato (3-7 ATS, -6.2 punti). I Knicks a gennaio hanno perso a Sacramento ma chiudendo comunque avanti il primo tempo. Oggi i Knicks +0 Primo tempo si giocano @1.83 e ci sono 12 punti di margine tra le medie delle ultime partite nei primi tempi di NY e Sacramento....fate voi.

Brooklyn Nets-Orlando Magic. I Nets hanno il miglior attacco NBA (121.1) e il miglior rendimento da Over (O/U 23-10), ma i Magic hanno il 3° peggior attacco (105.1). Il mese scorso fu comunque Over nel 122-115 dei Nets contro i Magic, sempre qui a Brooklyn e nonostante i 42 punti di Vucevic, tutto sommato valutabile anche oggi su una linea punti a 26.5, contro i Nets che avranno il miglior attacco, ma anche la 3° peggior difesa (117.0).

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers. I Clippers sono squadra da alti punteggi e da Over (O/U 20-12-1), ma non nei primi quarti, anzi Leonard e compagni sono la 2° miglior squadra da Under nei primi quarti (O/U 12-18-3 con 55.3 punti totali di media). Nelle ultime 10 partite hanno segnato un O/U 2-6-2 negli inizi di match. Nelle partite dei Grizzlies vediamo 54.7 punti totali di media all'intervallo e nelle ultime 2 partite l'attacco di Morant e compagni ha faticato molto. La linea 58.5 Punti Primo Quarto sembra alta, quindi valutate Under.

Denver Nuggets-Washington Wizards. Linea O/U molto alta a 238.0 punti, del resto i Nuggets sono la 4° miglior squadra da Over (O/U 21-10) mentre la difesa dei Wizards è la 2° peggiore (119.8). Il 17 febbraio a campi invertiti finì 130-128 per i Wizards. Anche qui metto l'accento sul 1° Quarto. I Nuggets sono i 3° migliori come rendimento nei 12 minuti iniziali (20-11 ATS, +4.03 punti), con un 10-5 ATS (+4.73) in casa e un 7-3 ATS nelle ultime 10 partite. I Wizards sono al contrario i 3° peggiori nei primi quarti con 10-18-1 ATS (-4.1 punti), e in trasferta le cose peggiorano (4-10-1 ATS, -5.07). Di recente Washington ha migliorato, ma nelle ultime 10 partite il rendimento negli inizi di partita rimane negativo (2-8 ATS, -6.9 punti). Nuggets -2.5 Primo Quarto è giocabile. Denver ha perso il 17 febbraio, nonostante mil 41-24 al primo quarto!

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans. A fine gennaio a New Orleans i Pelicans vinsero 130-126 sui Bucks, con un Williamson da 21 punti e 9 rimbalzi nello scontro tra titani con Antetokounmpo che chiuse con 38 punti e 11 rimbalzi. Oggi Zion ha una linea Punti+Rimbalzi a 32.5, quella di Giannis è a 45.5, ma non dimentichiamo che i Pelicans sono in back to back dopo il 128-118 di ieri sui Pistons, con altri 32 punti e 6 rimbalzi di Williamson. I Bucks sono 0-10 ATS nei primi quarti delle ultime partite. Un altro dato interessante è sul Primo Tempo. Nessuno segna tanti Over quanto i Bucks all'intervallo (O/U 20-10-2, 116.5 punti totali di media), con O/U 10-5-1 (116.4) in casa e O/U 7-3 (116.0) nelle ultime 10. I Pelicans sono 5° in questa statistica (O/U 16-13-1, 115.93) e anche loro sono O/U 7-3 nelle ultime 10 partite, con la bellezza di 122.3 punti totali di media all'intervallo. C'è però un problema qui, la linea O/U Primo Tempo è davvero enorme a 123.5 e nel precedente stagionale Bucks e Pelicans si sono fermati a "soli" 113 punti totali all'intervallo, in più c'è anche il b2b di New Orleans a complicare i piani quindi questa volta passiamo.