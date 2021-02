Pronostici Basket NBA Weekend Edition: scommesse sulle partite dal 26 al 28 febbraio 2021. Domenica big match Bucks-Clippers in prima serata

E' in arrivo un altro fine settimana di Basket NBA da non perdere e come sempre siamo andati a vedere le sfide, le statistiche e le linee più interessanti da venerdì 26 a domenica 28 febbraio 2021.

I Nets hanno quasi agganciato i Lakers in calo nelle quote antepost sul anello

Approfittiamo come sempre della rubrica del weekend di Basket NBA per fare il punto sulle quote antepost aggiornate da Snai. Cala ancora la quota dei Brooklyn Nets che hanno quasi agganciato gli LA Lakers. Ovviamente in discesa anche la quota degli Utah Jazz che passano da @10 a @8.50 nell'ultima settimana. Prossima all'elimiazione la quota del Rookie of The Year Lamelo Ball scesa ancora fino @1.15. Non è stata una grande settimana per i Lakers come detto, ma la quota di Lebron James mvp è ulteriormente calata così come quella di Joel Embiid che torna a scavalcare Nikola Jokic come primo avversario di James.

Vincente Nba 2020/21

Los Angeles Lakers 3,50

Brooklyn Nets 4,00

La Clippers 5,50

Utah Jazz 8,50

Milwaukee Bucks 10

Philadelphia 76ers 15

Boston Celtics 25

Denver Nuggets 25

Phoenix Suns 33

Miami Heat 33

Portland Trail Blaze 50

Indiana Pacers 50

Toronto Raptors 50

Dallas Mavericks 50

Golden State Warrior 50

San Antonio Spurs 75

Atlanta Hawks 75

New Orleans Pelicans 100

New York Knicks 150

Sacramento Kings 150

Memphis Grizzlies 175

Houston Rockets 175

Washington Wizards 200

Charlotte Hornets 200

Orlando Magic 250

Chicago Bulls 250

Cleveland Cavaliers 300

Oklahoma City Thunde 300

Detroit Pistons 500

Minnesota Timberwolv 500

Mvp Stagione Regolare 2020/2021

James, Lebron 2,25

Embiid, Joel 4,50

Jokic, Nikola 7,00

Doncic, Luka 10

Curry, Stephen 10

Antetokounmpo, Giann 12

Durant, Kevin 15

Lillard, Damian 20

Harden, James 20

Leonard, Kawhi 33

Mitchell, Donovan 40

George, Paul 75

Tatum, Jayson 75

Irving, Kyrie 75

Rookie Of The Year Stagione Regolare 20/21

Ball, Lamelo 1,15

Haliburton, Tyrese 6,50

Edwards, Anthony 10

Wiseman, James 15

Anthony, Cole 33

Bey, Saddiq 50

Pritchard, Payton 75

Williams, Patrick 75

26 febbraio 2021: i Jazz copriranno anche i -6,5 punti a Miami?

Miami Heat-Utah Jazz. I Jazz rimangono la miglior squadra come record (26-6) ma anche nelle scommesse con un impressionante 75% di linee coperte (24-8 ATS). Nella trasferta a Miami i Jazz sono favoriti a -6,5 contro gli Heat che sono invece tra i peggiori nei rendimenti nelle scommesse (41.9%). Il 13 febbraio a campi invertiti i Jazz vinsero 112-94 contro gli Heat con 26 punti di Donovan Mitchell che oggi è offerto con una linea punti personali a 24.5.

Boston Celtics-Indiana Pacers. I Celtics sono 18-13-1 ATS come rendimento nei primi tempi dove hanno un margine medio di +2.81 punti (9-4 ATS con +7.92 punti in casa). I Pacers invece sono tra i peggiori all'intervallo con 12-18 ATS (-0.43 punti) con -2.15 punti in trasferta (-4.0 punti di scarto nelle ultime 10 all'intervallo). Valutate Boston +0 Primo Tempo @1.76. Boston ha chiuso avanti entrambi i primi tempi nelle sfide di dicembre nell'Indiana.

Toronto Raptors-Houston Rockets. I Raptors hanno il miglior rendimento nei primi quarti (22-10-1 ATS +2.33 punti). Al contrario i Rockets sono penultimi in questa statistica (9-21 ATS -2.27) con un 2-8 (-4.4 punti) nelle ultime 10 partite. Valutate i Raptors -1.5 1° Quarto @1.70.

Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks. Anche qui vi invito a considerare il primo quarto. I Thunder sono 8-1-1 ATS (+3.31 punti) nei primi quarti delle ultime 10 partite, arco di tempo in cui gli Hawks hanno tenuto un 2-8 ATS (-3.30 punti). I Thunder si prendono a +1.5 nel 1° Quarto. Occhio alla possibile assenza di Horford mentre i Celtics arrivano dalla vittoria sui Celtics con un Gallinari da record con 38 punti e un 10/12 da oltre l'arco dalla panchina.

Detroit Pistons-Sacramento Kings. 9 sconfitte di fila per i Kings che sono in back sto back dopo il ko di ieri a NYK. I Pistons hanno un record di 9-23, il peggiore a Est. I Pistons sono la 6° miglior squadra da Over nei primi quarti (O/U 18-14 con 56.5 punti) con un O/U 7-3 (58.5) nelle ultime 10. I Kings sono dietro a Detroit in questa statistica sui primi 12 minuti (O/U18-14, 60.2 punti). La linea O/U 56.5 Primo Quarto è fattibile con l'Over.

Chicago Bulls-Phoenix Suns. I Bulls sono la 3° miglior squadra come rendimento nelle scommesse col 61.2% di linee coperte, ma meglio di Chicago fa Utah, e proprio i Sans (64.2%). Oggi le quote favoriscono Phoenix con -7.0 punti in trasferta. I Suns stanno tenendo un margine medio di +5.39 punti, il 4° migliore della NBA.

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers. Rematch in back to back dopo il 122-94 dei Grizzlies in casa contro i Clippers con Leonard e George che hanno sommato per soli 30 punti mentre tuto il quintetto dei Grizzlies ha chiuso in doppia cifra di punti. Oggi i book puntano sul riscatto di LAC favorita a -6,5 e di Leonard con una linea punti a 26.5. I Grizzlies sono la miglior squadra da Under nei Primi tempi (O/U 9-19 con 110.0 punti). I Clippers sono 3° in questa statistica con O/U 12-21-1 (112.0) con O/U 3-12-1 in trasferta (109.9). Considerando anche il back to back, Under 114.5 è di valore.

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers. Senza Davis la vita è difficile per i Lakers che hanno perso le ultime 4 e avevano perso 107-115, sempre allo Staples Center, a dicembre contro i Blazers. I Lakers tendono a iniziare lenti con 15-18 ATS (-0.52 punti), e in particolare sono un disastro in casa nei primi quarti (5-11 ATS, -3.25). Nelle ultime 10 partite i gialloviola hanno tenuto un 3-7 ATS (-4.6 punti) nei primi quarti, arco di tempo in cui i Blazers sono stati ottimi con 8-2 ATS (+5.3 punti). Anche qui c'è il margine per prendere Portland +1.5 nel primo quarto (linea in calo da +2.5).

Golden State Warriors-Charlotte Hornets. La settimana scorsa gli Hornets hanno vinto 102-100 contro i Warriors che però non avevano Curry. Si è trattato del 7° Under consecutivo nei precedenti tra Golden State e Charlotte. Oggi la linea O/U è alta a 233.5 ed è anche in leggera salita.

27 febbraio 2021: i Knicks hanno coperto 11 handicap di fila nei primi tempi. A NY arrivano i Pacers, chi sarà avanti all'intervallo?

28 febbraio 2021: Milwaukee Bucks-LA Clippers, big match nella prima serata italiana

