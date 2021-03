Pronostici Basket NBA: le scommesse del 2 marzo 2021. Bucks e Nuggets bombardano nei primi tempi. In Lakers-Suns dominano le difese

Vediamo le 6 partite in programma nel martedì notte di Basket NBA dove abbiamo molte sfide interessanti, su tutte ci sono Boston Celtics-Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks-Denver Nuggets e Los Angeles Lakers-Phoenix Suns.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi Partite NBA 2 marzo 2021

Washington Wizards-Memphis Grizzlies. I Wizards nelle ultime 10 partite hanno tenuto un O/U 3-7 (115.4 punti totali di media) nei primi tempi. I Grizzlies sono la miglior squadra da Under nei primi tempi in questa stagione, con O/U 9-21 (109.7) all'intervallo. Nelle ultime 10 partite Memphis ha tenuto un O/U 1-9 (105.6) nei primi tempi. Valutate Under 116.5 Primo Tempo.

Miami Heat-Atlanta Hawks. Miami ha vinto 109-99 in casa a fine febbraio contro Atlanta con 24 punti di Nunn che ha sopperito all'assenza di Butler in dubbio anche oggi (come Herro). Oggi Nunn ha una linea di 14.5 punti personali.

Boston Celtics-Los Angeles Clippers. Brown in forse ma i Celtics arrivano da 2 vittorie e il mese scorso a LAC i Celtics vinsero 119-115 nonostante 28 punti di Leonard che in stagione segna 26.8 punti a sera, praticamente la linea richiesta oggi (26.5) e che Kawhi potrebbe superare. Boston e LA Clippers sono due delle migliori squadre da Under nei primi tempi. I Clippers sono O/U 12-23-1 (111.6) all'intervallo in stagione, con O/U 3-7 anche nelle 10 più recenti partite. I Celtics sono O/U 13-20-1 (108.7). Under 112.5 all'intervallo è una possibilità.

San Antonio Spurs-New York Knicks. Già lo sapete, i Knicks sono 13-0 ATS nelle ultime partite nei primi tempi, miglior squadra su cui puntare all'intervallo (25-9-1 TS, +2.43 punti), con un 13-4-1 ATS anche in trasferta (+2.5 punti). Gli Spurs però sono 3° in questa statistica con 18-12 ATS (+0.97) ma San Antonio ha diversi giocatori in dubbio ed è in back to back dopo la pesante partita di ieri, il 113-124 perdente in overtime contro i Nets. Valutate Knicks +0 Primo Tempo @1.86.

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets. Milwaukee 5° miglior squadra da Over in stagione (O/U 20-13-1) grazie al 2° miglior attacco (119.6 punti). Denver è la 4° come Over (O/U 23-11) grazie a 115.5 punti segnati dall'attacco. I Bucks stanno tenendo un margine medio di +7.53 punti, Denver è più indietro con +4.41 punti. I Nuggets oggi hanno diversi giocatori in dubbio e hanno giocato ieri a Chicago, quindi sono anche in back to back. Questa è ovviamente la sfida tra Jokic (che ieri ha segnato 39 punti + 14 rimbalzi) e Antetokounmpo (36 nell'ultima uscita con 14 rimbalzi). Oggi Jokic ha una linea Punti+Rimbalzi a 37.5, Giannis sale a 45.5. A livello statistico anche qui occhio ai primi tempi, ma su Over. Denver (O/U 2113. 115.4) e Milwaukee (O/U 21-11-2, 116.7) sono rispettivamente 3° e 1° nelle statistiche di Over all'intervallo. Nel primo scontro del mese scorso abbiamo visto 121 punti totali all'intervallo e oggi la linea a 119.5 punti è al limite ma giocabile, anche se i Nuggets preoccupano in b2b.

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns. Scontro tra due delle migliori difese, i Lakers sono 2° come punti subiti (105.6), i Suns sono 4° (107.4). I Lakers arrivano da 2 vittorie ma senza Davis stanno faticando mentre i Suns sono in forma con 8 vittorie nelle ultime 10. Anche qui pongo l'attenzione sul primo tempo. I Suns sono i 2° migliori come rendimento nelle scommesse all'intervallo con 20-13 ATS (+3.42 punti) e nelle ultime 10 partite Paul e soci sono andati all'intervallo con +5.3 punti di margine. I Lakers sono i 4° peggiori all'intervallo con 13-20-2 ATS (+3.17), con un rendimento negativo anche in casa 6-12 ATS (+1.5). Nelle ultime 10 partite i gialloviola sono andati all'intervallo con -2.8 punti di scarto medio (2-8 ATS).