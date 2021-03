Mercoledì notte da 10 partite. Il big match è Philadelphia 76ers-Utah Jazz ma è molto interessante anche il ritorno di James Harden da avversario in Houston Rockets-Brooklyn Nets.

Analisi Partite NBA 3 marzo 2021

Analisi Partite NBA 3 marzo 2021

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers. I Pacers sono crollati con 4 sconfitte di fila, i Cavaliers al contrario hanno vinto le ultime 4 ma il 31 dicembre nell'Indiana persero 99-119 con Sabonis a sfiorare la tripla doppia (25 punti, 11 rimbalzi e 7 assist) anche se le ultime news lo danno in forse oggi. Queste sono due delle peggiori squadre su cui puntare, i Cavaliers sono i 2° peggiori col 40% di linee coperte, i Pacers fanno poco meglio (42.2%) ma oggi sono favoriti a -5.

Philadelphia 76ers-Utah Jazz. I Jazz hanno perso 2 delle ultime 3 partite ma rimangono i migliori nelle scommesse (71,4%) e oggi si giocano a -3.5 anche se sono impegnati a Philadelphia dove i 76ers hanno un record di 15-3 (12-6 ATS). Il 15 febbraio nello Utah i Jazz vinsero 134-123 contro i 76ers a cui non bastarono 36 punti di Harris (in forse oggi) e 42 di Simmons, ma non c'era Embiid che invece ci sarà questa notte e ha una linea punti a 30.5; solo a 16.5 punti quella di Simmons.

Toronto Raptors-Detroit Pistons. VanVleet, Anunoby e Siakam out per Toronto ma ci sono anche diverse assenze per Detroit. I book favoriscono i Raptors a -6.0 ma con tutte queste assenze è una partita da evitare.

Houston Rockets-Brooklyn Nets. I Rockets continuano a perdere e sono anche la peggior squadra su cui puntare (11-22 ATS, 33.3%). Da quando Harden è partito la situazione si è fatta difficile per i Rockets che rimangono senza Wood e con Gordon in forse, e proprio il Barba torna oggi da avversario, fresco di un altra tripla doppia da 30 punti, 15 assist e 14 rimbalzi. Oggi un altra grande prova in tripla doppia dell'ex Harden si gioca @2.60. Difficile la linea O/U. Brooklyn ha il miglior attacco e il 2° miglior rendimento da Over (O/U 24-12). I Rockets al contrario sono i migliori da Under (O/U 12-20-1).

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls. Proprio New Orleans è l'unica squadra che segna più Over rispetto a Brooklyn. I Pelicans sono O/U 25-9 e oggi la linea punti è bella alta a 237.0. Il mese scorso a Chicago i Bulls vinsero 129-116 una partita da Over. LaVine bombardò con 9/14 da oltre l'arco e 46 punti! I Pelicans hanno tra le peggiori difese come punti concessi e anche come difesa dal perimetro. Lavine potrà fare la differenza da tre (vi invito a considerare Over 3.5 Triple @1.71 o Over 29,5 Punti @1.90).

Orlando Magic-Atlanta Hawks. Gli Hawks ieri hanno vinto contro Miami ma sono 5-13 ATS negli ultimi back to back. Orlando rimane però una delle peggiori squadre e ha molti giocatori out, più Fournier in dubbio, ma c'è Vucevic che ha una linea punti a 26.5 non impossibile, specialmente se per Atlanta mancherà Capela che è in forse.

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets. 8 sconfitte di fila per Minnesota che rimane anche la squadra col peggior margine medio visto che sta chiudendo le partite con -8,4 punti. Oggi gli Hornets sono favoriti a -3.0 e potrebbero essere anche interessanti ma con Hayward e Zeller in forse non mi fido.

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder. Doncic in dubbio, e questo complica le cose per i Mavericks. Chiaramente in caso di assenza di Doncic diventa importante Porzingis che arriva da una prova da 17 punti e 10 rimbalzi e potrebbe andare in doppia doppia anche oggi, quotata @1.57. I Thunder sono tra i peggiori in NBA come rendimento a rimbalzo.

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers. I Lakers ieri sono tornati a perdere contro i Suns e attraversano il momento più difficile, sempre senza Davis ma oggi rimane a riposo anche James e i Kings hanno una grossa opportunità. Sacramento è anche la miglior squadra da Over nei primi tempi (O/U 21-12-1) e nelle ultime 10 partite sono andati all'intervallo con una media Din 124.2 punti totali, quasi 10 punti in più rispetto alla linea proposta oggi (114.5) e che è praticamente la media punti che abbiamo visto nei primi tempi delle ultime 10 partite dei Lakers (114.3).

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors. Lillard contro Curry atto 3°. Nella prima sfida di gennaio i Blazers vinsero 123-98 con 34 punti di Lillard (26 di Curry), nella seconda (sempre a Golden State) ci fu la risposta dei Warriors che vinsero 137-122 con "appena" 62 punti di Curry (altri 32 per Lillard). Oggi Curry ha una linea a 31.5 punti, Lillard è un pelo più alto a 32.5. Chi sarà il miglior marcatore?