Pronostici Basket NBA Weekend Edition: scommesse sulle partite dal 30 aprile al 2 maggio 2021. Suns-Jazz, Clippers-Nuggets e Bucks-Nets i big match da non perdere

Vediamo le sfide del fine settimana di Basket NBA, da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio. Ogni giorno un big match imperdibile, si inizia venerdì notte con Phoenix Suns-Utah Jazz, si continua il giorno dopo sempre a Ovest con LA Clippers-Denver Nuggets, e si chiude domenica a Est con Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets.

Aggiornamento Quote Antepost NBA 2020/21

Approfittiamo come sempre della rubrica del weekend di Basket NBA per fare il punto sulle quote antepost aggiornate. Rispetto alla settimana scorsa salgono leggermente sia le quote dei Brooklyn Nets che dei LA Lakers. Ad accorciare sono i LA Clippers che passano da @6.50 all'attuale @5.50 per l'anello, ma a scendere pesantemente da @10 fino alla singola cifra @8.50 sono anche gli Utah Jazz ora 4° forza secondo le lavagne dei bookmakers.

Per il titolo di MVP invece continua a dominare Nikola Jokic @1.18 su Joel Embiid molto staccato @5 per non parlare di Steph Curry che continua a scendere settimana dopo settimana, ma rimane comunque ampiamente in doppia cifra @15. Nel Rookie of the Year abbiamo già parlato del possibile rientro di LaMelo Ball entro fine stagione che è così tornato a dominare le lavagne.

Poco da segnalare anche sul fronte del Miglior Sesto Uomo dell'anno dove continua a fare gara a parte Jordan Clarkson @1.10 ma anche per il titolo di Miglior Difensore dove troviamo sempre largamente in testa Rudy Gobert.

VITTORIA NBA 2020-21

Brooklyn Nets 3,50

Los Angeles Lakers 4,50

La Clippers 5,50

Utah Jazz 8,50

Milwaukee Bucks 10

Philadelphia 76ers 12

Phoenix Suns 15

Denver Nuggets 20

Miami Heat 33

Boston Celtics 33

Dallas Mavericks 50

Portland Trail Blaze 75

Golden State Warrior 100

New York Knicks 100

Sacramento Kings 100

Memphis Grizzlies 100

Atlanta Hawks 100

Indiana Pacers 150

Toronto Raptors 200

Charlotte Hornets 200

San Antonio Spurs 250

Washington Wizards 250

New Orleans Pelicans 250

Chicago Bulls 300

Oklahoma City Thunde 1.000

Cleveland Cavaliers 1.000

Detroit Pistons 2.000

Orlando Magic 2.000

Mvp Stagione Regolare 2020/2021

Jokic, Nikola 1,18

Embiid, Joel 5,00

Curry, Stephen 15

Antetokounmpo, Giann 20

Doncic, Luka 33

James, Lebron 33

Lillard, Damian 33

Harden, James 33

NBA Rookie of the Year

LaMelo Ball @1.32

Anthony Edwards @3

Tyrese Haliburton @8

NBA Sixth Man of the Year

Jordan Clarkson @1.11

Joe Ingles @7

Jalen Brunson @13

NBA Defensive Player of the Year

Rudy Gobert @1.22

Ben Simmons @4.90

Myles Turner @15

30 Aprile: Best of West, a Phoenix si sfidano Suns e Jazz

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks

Boston Celtics-San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies-Orlando Magic

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks

Phoenix Suns-Utah Jazz

LA Lakers-Sacramento Kings

1 Maggio: Ancora big match a Ovest con Clippers-Nuggets

Charlotte Hornets-Detroit Pistons

Houston Rockets-Golden State Warriors

Atlanta Hawks-Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers-Miami Heat

Orlando Magic-Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers

Dallas Mavericks-Washington Wizards

Utah Jazz-Toronto Raptors

LA Clippers-Denver Nuggets

2 Maggio: Quali stelle mancheranno nella super sfida tra Bucks e Nets?

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets

I Bucks sono 2-6 ATS nelle ultime partite in casa, i Nets sono 5-2 ATS in trasferta e 4-0 ATS dopo una sconfitta. Brooklyn è 5-2 ATS negli ultimi viaggi a Milwaukee. Per i Bucks dato in rientro Giannis, i Nets potranno contare sia su Irving che su Durant.

Boston Celtics-Portland Trail Blazers

I Celtics sono 1-4 ATS nelle ultime partite, i Blazers sono 4-1 ATS in trasferta. Boston senza Walker ma anche Brown è in dubbio.

Charlotte Hornets-Miami Heat

Per Charlotte è tornato LaMelo Ball e si avvicina il rientro di Hayward. Miami senza Herro.Gli Hornets sono 4-1 ATS in casa, gli Heat 1-4 nelle recenti trasferte.

Dallas Mavericks-Sacramento Kings

I Mavericks sono 2-6 ATS in casa e oltre a Porzingis non dovrebbe esserci nemmeno Hardaway. I Kings sono 4-0 ATS in trasferta, 20-6-1 ATS nei precedenti contro i Mavericks e 6-1 ATS negli ultimi viaggi a Dallas.

Houston Rockets-NY Knicks

I Knicks sono 5-0 ATS nelle ultime trasferte, i Rockets 16-35 ATS in casa e 1-5 ATS nei precedenti contro NYK.

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns

I Thunder sono Over 13-4 in casa, i Suns hanno un ottima difesa ma di recente sono stati tra i migliori da Over con O/U 13-5 nelle ultime partite. I Suns sono Over 16-5 negli ultimi viaggi ad OKC.

San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers

Spurs senza White e con anche Murray in forse, problemi nel backcourt per la sfida contro Simmons e Embiid che potranno fare la differenza. I 76ers sono 7-1-1 ATS in trasferta da favoriti, gli Spurs sono 1-5 ATS in casa e a metà marzo hanno perso nettamente 99-134 il primo scontro a Philadelphia

LA Lakers-Toronto Raptors

Per i Lakers non è bastato il rientro di James mentre per i Raptors oggi dovrebbe rientrare Lowry. I Lakers sono 0-5-1 ATS nelle ultime partite e 1-6 ATS in casa, ma i Raptors sono 2-10 ATS in trasferta. Toronto è però avanti 17-5 ATS nei precedenti contro LA.